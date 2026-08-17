দেবালয় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে এবার আদালতের পথে সোহিনী ! কী ঘটেছে অভিনেত্রীর সঙ্গে?

দেবালয় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে এবার আদালতের পথে সোহিনী ! কী ঘটেছে অভিনেত্রীর সঙ্গে?
অভিযোগ, পার্টি থেকে বেরিয়ে দেবালয় ভট্টাচার্য ও সোহিনী সরকার একই সঙ্গে বেরিয়ে একই গাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময়ই পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তীর (Ankita Chakraborty) পর এ বার সোহিনী সরকার (Sohini Sarkar)। দেবালয় ভট্টাচার্যের (Debaloy Bhattacharya) বিরুদ্ধে আলিপুর আদালতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী। এবার তিনিও পরিচালকের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটছেন, এমনই খবর।
সূত্রের খবর, আজ সোমবার আলিপুর আদালতে নিজের বক্তব্য ও অভিযোগ পেশ করেন সোহিনী। যদিও কোন বিষয়ে তিনি আদালতের পথে তা জানা যায়নি এখনও। একইসঙ্গে কোনও মামলা বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও এখনও সরকারিভাবে কিছু জানা যায়নি।
2018 সালে 'বিদায় ব্যোমকেশ' ছবিতে দেবালয়ের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় করেছিলেন সোহিনী। ছবিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে দেবালয়ের পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'পবিত্র পাপী'তেও অভিনয় করেন সোহিনী। ‘পবিত্র পাপী’র কাস্ট তালিকাতেও সোহিনীর নাম রয়েছে।
সূত্রের দাবি, একটি পার্টিকে কেন্দ্র করেই সোহিনী ও দেবালয়ের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সূত্রপাত। অভিযোগ, পার্টি থেকে বেরিয়ে দেবালয় ভট্টাচার্য ও সোহিনী সরকার একই সঙ্গে বেরিয়ে একই গাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময়ই পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। অঙ্কিতা চক্রবর্তীর আইনজীবী প্রিয়ম দে-র দাবি, "দেবালয় ও সোহিনী একসঙ্গে বেরোন, একই গাড়িতে ফেরেন। সেই সময় দেবালয় সোহিনীর গায়ে হাত দেন এবং তাঁকে একাধিক আপত্তিকর ও অস্বস্তিকর কথা বলতে থাকেন।" তবে, সবটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আসলে কোন ব্যাপারে কথা বলতে সোহিনী আদালতে যাচ্ছেন তা জানা যায়নি।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে পরিচালক দেবালয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তীও। দেবালয়ের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ আনেন অভিনেত্রী। তাঁর দাবি ছিল, একটি সাকসেস পার্টিতে দেবালয় তাঁকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর আইনজীবী প্রিয়ম দে পরিচালকের কাছে আইনি নোটিস পাঠান। নোটিসে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বদলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না মিললে এফআইআর করার কথাও বলা হয়।
সাংবাদিকদের কাছে অঙ্কিতার অভিযোগ কার্যত অস্বীকার করেন দেবালয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, অভিযোগগুলি তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তাঁর মানহানি করার উদ্দেশ্যেই এই দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আইনি পথে যাওয়ার কথা জানান। এরপর অঙ্কিতাকে পাল্টা আইনি নোটিস পাঠানোর খবর প্রকাশ্যে আসে। দেবালয়-অঙ্কিতা সংঘাতের বিষয়টি এখন বিচারাধীন। এরই মাঝে সোহিনী সরকারও যদি সত্যিই আদালতের দ্বারস্থ হন, তা হলে দেবালয়কে ঘিরে বিতর্ক আরও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।