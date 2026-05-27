'মানসিকভাবে ভালোছিলেন না অনীক দা'- পরিচালকের মৃত্যুতে কেন অপরাধবোধে ভুগছেন সায়ন্তনী ?

'মানসিকভাবে ভালোছিলেন না অনীক দা'- পরিচালকের মৃত্যুতে কেন অপরাধবোধে ভুগছেন সায়ন্তনী ?
অনীক দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন ৷ তিনি ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন নাকি অন্য কিছু তদন্ত করছে পুলিশ ৷ কী প্রতিক্রিয়া অভিনেত্রী সায়ন্তনীর ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 27 মে: বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্ত ৷ বুধবার দুপুরে এমন খবর সামনে আসতেই শোকে বিহ্বল অনুরাগী থেকে পরিচালকের কাছের মানুষরা ৷ পরিচালকের মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রহস্য ঘণীভূত হয়েছে ৷ এরমধ্যেই অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক (সেনগুপ্ত) ইটিভি ভারতকে জানান, পরিচালক মানসিকভাবে ভালো ছিলেন না ৷
তিনি বলেন, "এই খবর শোনার পর, আমি ঠিক বলার মতো অবস্থায় নেই ৷ শুক্রবারও অনীকদা'র সঙ্গে কথা হয়েছিল ৷ উনি বলেছিলেন, মানসিকভাবে তিনি ভালোছিলেন না ৷ একবার ফোন করতে বলেছিলেন ৷ এখন নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে ৷ আর তো মানুষটাকে ফোন করার সুযোগ আসবে না ৷ হয়তো মনের দুটো কথাই বলতেন ৷ ভীষণ ফাদার ফিগার ছিলেন ৷ আমি ওঁনার সঙ্গে প্রচুর কাজ করেছি, এমন নয় ৷ তবে আমার জীবনের প্রথম টিভিসি অনীকদার সঙ্গেই ৷ সেখান থেকেই এক অদ্ভুত অ্যাটাচমেন্ট অনীকদা ও তুতুলদির সঙ্গে তৈরি হয় ৷"
অভিনেত্রীর কথায়, "অনীকদা এত ভালো মানুষ ছিলেন যাঁর সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলা যেত ৷ এত অপরাধী অনুভব হচ্ছে ৷ একবার ফোন করতেই তো বলেছিল ৷ ভালো নেই, ফোন করিস, কথা বলব ৷ সেইটুকু পর্যন্ত টাইম বের করে করতে পারিনি ৷ একটু যদি উনি কোনও মনোবিদ দেখাতেন ! লাস্ট কয়েকদিন কেমন ছিলেন, আমি বলতে পারব না ৷ ভালো তো ছিলেন না, বুঝতেই পারছি ৷ জন্মদিনের দিন শুধু মেসেজ করেছিলাম ৷ ফোনটা করা উচিত ছিল ৷ এটা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে ৷ অসাধারণ একজন মানুষ, অসাধারণ একজন পরিচালক ছিলেন, যাঁকে আমরা হারালাম ৷ ইন্ডাস্ট্রির বড় ক্ষতি হল ৷"
সায়ন্তনী আরও বলেন, "আমার যখন ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল, তার আগে উনি ফোন করেছিলেন ৷ আমাকে বলেছিলেন, 'কী রে ! নিজেদের এই বয়সে সুস্থ রাখ ৷ এই বয়সে যদি এমন হয় ৷ আমার তো তোকে দেখে ভয় লাগছে ৷ নিজেকে ঠিক রাখ ৷' এই কথাটা যে মানুষটা বলেছিলেন, তিনি এরকম ভাবে চলে গেলেন ! কেন উনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না ! আর আমরাও হয়তো ওনাকে ঠিক রাখতে পারলাম না ৷ একটু তো গিয়েই কথাই বলতে বলেছিলেন ৷ উনি বারবার দেখা করতে বলতেন ৷ যেতে পারিনি ৷ খুব আফসোস হচ্ছে ৷ যেটা আমি আর ঠিক করতে পারব না ৷"
