বাংলায় বোধহয় ভালো সিনেমা হয় না, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' নিয়ে আড্ডায় কেন বললেন রাইমা

বাংলায় বোধহয় ভালো সিনেমা হয় না, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' নিয়ে আড্ডায় কেন বললেন রাইমা
দিদা (সুচিত্রা সেন)-র কোনও চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছা রাইমা সেনের ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডায় জানালেন অভিনেত্রী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 6:19 PM IST
কলকাতা, 17 মে: আগামী 29 মে মুক্তি পেতে চলেছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত ও প্রযোজিত বাংলা ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'। উইন্ডোজের 25 বছরে এই ছবি দর্শককে উপহার দিতে চলেছেন তাঁরা । এক জমিদার বাড়িকে কেন্দ্রে রেখে এগিয়েছে ছবির গল্প, যেখানে জমিদারের মেজো গিন্নি অদিতির ভূমিকায় রাইমা সেন । শিবপ্রসাদ ও নন্দিতার সঙ্গে এটা তাঁর প্রথম কাজ । এই ছবিতে তাঁর অভিনয় করার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে আরও নানা দিক ইটিভি ভারতের সামনে তুলে ধরলেন সুচিত্রা সেনের বড় নাতনি ।
ইটিভি ভারত: কেমন ছিল এই ছবির জার্নি?
রাইমা: জমিদার বাড়ির গল্প । সেখানে আমি অর্জুন চক্রবর্তীর মেজো বউ অদিতি । অদিতি অন্যদের থেকে আলাদা । সে আলাদাভাবে কথা বলে । খুব শান্ত কিন্তু খুব শক্তিশালী চরিত্র এই অদিতির । মার্ডার মিস্ট্রি । আর বেশি কিছু বলব না । আর শিবু, নন্দিতা দি তো 25 বছর পর আমার কথা ভাবলেন । আমাকে ফোন করা হলে এই কথাটা আমি শিবুকে বলেছিলাম । ওর যুক্তিতে এটা একটা জমিদার পরিবারের গল্প, তাই আমাকেই মানাবে । আমি বললাম তা বলে 25 বছর পর !
যাইহোক কাজটা হল খুব ভালোভাবে । নন্দিতা দি তো মায়ের মতো একদম । এ ছাড়া ইউনিটের সবাই খুব কেয়ারিং । আর শিবু আমাকে দেখেই বলত, 'কীভাবে আমি তোমাকে ডিরেক্ট করব । তোমাকে দেখেই হাসি পায় ।' শিবু আগে ঋতু দা'র সঙ্গে ছিল শুরুর দিকে । ঋতু দা'র মতো সেনসেবিলিটি আছে শিবুর । কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে ।
ইটিভি ভারত: ছবিতে নিজের সাজটা কেমন লেগেছে?
রাইমা: আমি এরকম সাজ পছন্দ করি । এর আগে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'তেও এরকম সেজেছি । আমাকে যখন বলা হল 'রয়্যাল ফামিলি'র গল্প, নিজেকে রয়্যাল প্রিন্সেস মনে হয়েছিল । কিন্তু কাজ করতে এসে দেখলাম অনেক কাজ শিখতে হল ঘরকন্যার । যেগুলো আমি শুটিংয়ে এসে শিখেছি । শাড়ি পরে ওয়ার্কশপে আসতাম । খুব মজা করে শুটিং হয়ে গেল । সকাল 10টা থেকে প্রায় রাত 11টা পর্যন্ত আউটডোর শুটিং হয়েছে । একসঙ্গে খাবার আনিয়ে খাওয়া, আড্ডা, গল্প-মনেই হল না কাজটা হয়ে গেল ।
ইটিভি ভারত: অনেক ভাষাতে কাজ করা হয়ে গেল । কোনটা বেশি চ্যালেঞ্জিং?
রাইমা: মালয়ালম, তেলুগু, তামিল ছবি করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং । কেননা আমি ভাষাটা জানি না । ডায়লগ আর গানের কথাগুলো শিখতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়ি আমি ।
ইটিভি ভারত: বাংলায় কি তুলনায় কম কাজ করছেন আপনি?
রাইমা: হ্যাঁ গত তিন-চার বছর ধরে তো কমই । কেননা ডিরেক্টররা বলছেন, যদি কিছু ভালো হয় অবশ্যই তোমাকে নেব । বোধহয় কিছু ভালো হচ্ছে না, তাই আমাকে নিচ্ছেন না ।
ইটিভি ভারত: এই মুহূর্তে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যে ডামাডোল চলছে তা নিয়ে আপনার কী বক্তব্য?
রাইমা: কয়েক বছর ধরে শুনছি বাংলা সিনেমা বক্স অফিসে ভালো ফল করছে না । মানুষ সিনেমাহলে যাচ্ছে না । কাজ কমে গিয়েছে । অনেক ভালো ভালো ডিরেক্টর বাড়িতে বসে আছেন । তাঁরা কেউ কেউ ওয়েব শো বানাচ্ছেন কিন্তু সিনেমা বানাচ্ছেন না । ওখানে একটু চেঞ্জ দরকার ।
ইটিভি ভারত: কীরকম ছবি ভালো লাগে দেখতে ।
রাইমা: এখন রহস্য ভালো লাগে । ছোটবেলায় তো 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' দেখতাম । ওই সব দেখেই তো বড় হয়েছি । তখন তো জীবনটাও অন্যরকম ছিল । এখন থ্রিলার, মার্ডার মিস্ট্রি এসবই ভালো লাগে । আমার ভৌতিক কাহিনি দেখতেও ভালো লাগে ।
ইটিভি ভারত: কলকাতার কোন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে?
রাইমা: অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছি । তাঁদের মধ্যেই রিপিট হলে ভালো হয় । যেমন কৌশিক গাঙ্গুলি, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অতনু ঘোষের সঙ্গে আবারও কাজ করতে চাই । অনেকেই আছেন এমন । নাম মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে ।
ইটিভি ভারত: নিজের পরিচালনা করতে ইচ্ছে করে না?
রাইমা: না । এখনও প্রস্তুত নই । ভাবিওনি এরকম ।
ইটিভি ভারত: আর সক্রিয় রাজনীতি করার ইচ্ছা আছে?
রাইমা: যা দেখছি, একদমই ইচ্ছে নেই ।
ইটিভি ভারত: নিজেকে এত ফিট অ্যান্ড ফাইন রাখেন কীভাবে?
রাইমা: বাবা-মায়ের প্রভাব আর জিম তো আছেই । তাছাড়া কয়েকমাস ধরে ওয়ার্ক আউট, যোগা করছি, জিমের থেকেও বেশি । খাওয়াদাওয়াও কন্ট্রোল করেছি । আগে এসব করতে হত না । এখন করতে হয় ।
ইটিভি ভারত: আপনার মা (মুনমুন সেন) কী বলছেন ট্রেলার দেখে?
রাইমা: মা খুব খুশি । শিবুকে মা বলল, ইউ মাস্ট টেক রিয়া নাউ । শিবু বলেছে, অবশ্যই ।
ইটিভি ভারত: ওনার কি শিবু দা'র সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে?
রাইমা: ভালো রোল পেলে অবশ্যই করবে মা ।
ইটিভি ভারত: তারকা পরিবারে জন্ম ও বড় হওয়া । এটা ফিল্মি ক্যারিয়ারে সাহায্য করেছে আপনাকে?
রাইমা: অবশ্যই সাহায্য করেছে । আমার ফার্স্ট ফিল্ম 17 বছর বয়সে, হিন্দি ফিল্ম 'গডমাদার'। ফার্স্ট ব্রেকটা সহজ ছিল । সবাই সুচিত্রা সেনের নাতনি, মুনমুন সেনের মেয়ে হিসেবে ট্রিট করেছে । কিন্তু পরের কোনও কাজই সহজ ছিল না । লুক টেস্ট, বাদ পড়া, রানার রাউন্ড সবেরই সম্মুখীন হয়েছি আমি । অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছি । স্টারকিড-দের নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা বেশি থাকে । খারাপ হলেই মুশকিল । অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না ।
ইটিভি ভারত: আপনার দিদার (মহানায়িকার) কোন কোন ছবি বারবার দেখতে ইচ্ছে করে?
রাইমা: অনেকদিন হয়ে গিয়েছে ছবি দেখি না । আগে খুব দেখতাম । এখন টিভিতে দিলে যেটুকু দেখা হয় মাঝেমধ্যে । তবে, সবথেকে বেশি দেখেছি বোধহয় 'আঁধি'।
ইটিভি ভারত: আর মায়ের কোন সিনেমা বেশি প্রিয়?
রাইমা: বাংলায় 'গৃহদাহ' আর হিন্দিতে 'হান্ড্রেড ডেজ', 'ও ফির আয়েগি' । আর সাউথের যে ছবিটা করে মা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছিল সেটা । আরও কয়েকটা দেখি মাঝেমাঝে ।
ইটিভি ভারত: আর আপনার কোন ছবি মায়ের বেশি ভালো লাগে?
রাইমা: মায়ের তো আমার সব কাজই ভালো লাগে । বাবারও লাগত । তবে, বাবা কাজের সমালোচনাও করত । আমি কোনও অল্প সময়ের রোল করলে মা রেগে যায় । আমি করি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ।
ইটিভি ভারত: ফুলপিসিতে কোন চরিত্রটা বেশি ভালো লাগে ? মানে আপনাকে করতে দিলে খুশি হতেন?
রাইমা: ফুলপিসির রোলটা ।
ইটিভি ভারত: মহানায়িকার (সুচিত্রা সেন) কোনও চরিত্রে নিজের অভিনয় করার ইচ্ছা আছে?
রাইমা: একেবারেই না । দিদার এখনও যা ফ্যান ফলোয়ার কেউ মেনেই নেবে না আমাকে । বরং দিদার বায়োপিক হলে আমি করব ।
ইটিভি ভারত: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের অবস্থান কতটা পালটে গিয়েছে বলে মনে হয়?
রাইমা: বাংলা সিনেমাতে মেয়েরা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়, যেটা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে পায় না । সেখানে পুরুষদেরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় । পুরুষকেন্দ্রিক ছবিই বেশি হয় । এখানে মহিলাকেন্দ্রিক ছবি বেশি হয় । কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মেয়েদের সম্মান করে । পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রি নয় এটা ।
ইটিভি ভারত: আরজি কর-কাণ্ডে তিনজন আইপিএস সাসপেন্ড হয়েছে । নির্যাতিতার বিচার নিয়ে কী বলবেন?
রাইমা: বিচার পাওয়া দরকার, অপরাধীদের শাস্তি হওয়া দরকার । যেটা ঘটেছে তো ভালো ঘটেনি ।