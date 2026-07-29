'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এ সঞ্চালক বদল ! সুদীপ্তার জায়গায় পায়েল, কবে শুরু হচ্ছে তৃতীয় সিজন ?

'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এ সঞ্চালক বদল ! সুদীপ্তার জায়গায় পায়েল, কবে শুরু হচ্ছে তৃতীয় সিজন ?
'দাদাগিরি'র মতো রিয়েলিটি শোয়ের পর এবার 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এও সঞ্চালক বদল ৷ শুরু হচ্ছে শোয়ের তৃতীয় সিজন ৷ সঞ্চালনায় থাকছেন না সুদীপ্তা চক্রবর্তী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: ফের রিয়েলিটি শোয়ের সঞ্চালক বদল ৷ এবার 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর তৃতীয় সিজনে আসছেন নতুন সঞ্চালিকা ৷ এতদিন সুদীপ্তা চক্রবর্তী এই শোয়ের হাল ধরেছিলেন ৷ এবার সেই দায়িত্বে টলিপাড়ার আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷
অসংখ্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে, বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় শো হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর তৃতীয় সিজন শুরু করতে চলেছে। 30 অগস্ট সন্ধ্যা 7টায় শুরু হতে যাওয়া এই নতুন সিজন নিয়ে আসছে নতুন আশা, বড় স্বপ্ন এবং এক আকর্ষণীয় নতুন মুখ ৷ জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল দে, শো-এর নতুন সঞ্চালক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন।
আন্তরিকতা, দর্শকদের সঙ্গে সহজ সংযোগ এবং সাবলীল উপস্থিতির জন্য পরিচিত পায়েল দে টেলিভিশনে তাঁর স্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের এক বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে এমন একটি শো-এর জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে, যা সাহস, অদম্য মনোবল এবং হাল না ছাড়ার মানসিকতাকে উদযাপন করে। 2024 সালে শুরু হওয়া 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' গেম শো-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। এটা এমন এক মঞ্চে পরিণত হয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের নির্ভয়ে স্বপ্ন দেখতে এবং নিজেদের সম্ভাবনার ওপর বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিটি প্রতিযোগী সঙ্গে নিয়ে আসেন দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায় ও আশার গল্প; ফলে এই শো কেবল বিনোদনমূলকই নয়, বরং এক আবেগঘন যাত্রাও হয়ে ওঠে।
দর্শকদের বিপুল চাহিদা এবং শো-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর ফরম্যাটে ইতিমধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। শো-টি এখন প্রতিদিন 90 মিনিট ধরে সম্প্রচারিত হচ্ছে ৷ প্রতিটি পর্বে তিনজন প্রতিযোগীর পরিবর্তে চারজন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। নতুন এই ফরম্যাটে 'টাকার গদি', 'টাকার খনি' এবং 'বল ফেলতে টাকা কুলো'-র মতো আকর্ষণীয় রাউন্ডও যুক্ত করা হয়েছে, যা দর্শকদের জন্য খেলার অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক করে তুলবে।
সুদীপ্তা চক্রবর্তী এতদিন সফলভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় সিজন সঞ্চালনা করেছেন ৷ এবার সঞ্চালক পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর মতো একটা শো-এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ৷ এটা এমন একটা শো যা বহু মানুষের জীবন স্পর্শ করেছে। প্রতিযোগীদের আবেগ তাদের দুঃখ, আনন্দ, সাফল্য এবং জয়ের মুহূর্তগুলো আমি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, যা আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এই শো আমাকে মানুষ হিসেবে বদলে দিয়েছে। কাজের ব্যস্ততার কারণে আমাকে বিরতি নিতে হচ্ছে ৷ তবে আমি পুরো দলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর সঙ্গে নতুন যাত্রার জন্য পায়েলের পাশাপাশি আমাদের সমস্ত টেকনিশিয়ান এবং পুরো দলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।"
অন্যদিকে গুরুদায়িত্ব পেয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পায়েল দে বলেন, "আমার কাছে এটা সত্যিই ঘরে ফেরার মতো একটা অনুভূতি ৷ কারণ এর আগে আমি 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে'-র অংশ ছিলাম। 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর সঞ্চালক হিসেবে এই নতুন যাত্রা শুরু করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷ শো-টি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সঞ্চালক হিসেবে এটিই আমার প্রথম রিয়েলিটি শো। তাই এটি আমার কাছে এক রোমাঞ্চকর নতুন চ্যালেঞ্জ, যার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এই শো যা কেবল বিনোদনই দেয় না, বরং আমাদের ভিন্নভাবে চিন্তা করতেও অনুপ্রাণিত করে। প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এবং তাদের সংগ্রাম, ত্যাগ ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প শোনার পর আমি বুঝতে পারি, আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো অনেক সময় কতটা নগণ্য। এই অসাধারণ নারীদের সামনে দাঁড়ানোটা আমাকে বিনম্র করে তোলে এবং আমি তাদের যাত্রার অংশ হতে চাই সব রকমভাবে।"
এই সিজনেও শো-এর 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক' তার অর্থবহ উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে এবং বেশ কয়েকজন যোগ্য প্রতিযোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে গেমের বাইরেও ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে অর্থবহ পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে চ্যানেলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হবে। অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প, জীবন বদলে দেওয়ার সুযোগ এবং নারীদের ক্ষমতায়নের প্রতি নতুন অঙ্গীকার নিয়ে 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর তৃতীয় সিজন হতে চলেছে আরও বড় ৷ 30শে অগস্ট সন্ধ্যা 7টায় শুধুমাত্র 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' সিজন 3-এর জমকালো প্রিমিয়ার দেখতে ভুলবেন না।