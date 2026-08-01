দীর্ঘ বিরতির পর ধারাবাহিকে ফিরছেন অলিভিয়া, কোন টুইস্ট অপেক্ষা করছে 'ভালোবাসার Rong Route'-এ ?
অভিনেত্রীকে প্রযোজনা সংস্থা টেন্ট সিনেমার ধারাবাহিক 'ভালোবাসার রং রুট'-এ দেখা যাবে ৷ ধারাবাহিকে তাঁকে 'নিশা সেন'-এর ভূমিকায় দেখা যাবে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 4:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 অগস্ট: দীর্ঘ বিরতির পর আবারও বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী অলিভিয়া বসু (Olivia Basu)। শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'রাঙামতি তিরন্দাজ'-এ 'চার্লি' চরিত্রে। এবার তিনি টেন্ট সিনেমার নতুন ধারাবাহিক 'ভালোবাসার Rong Route' (Bhalobashar Rong Route) -এ অন্যতম মুখ্য চরিত্র 'নিশা সেন'-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর এই প্রত্যাবর্তন দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।
অভিনয় থেকে কিছুদিন দূরে থাকলেও সেই সময়টা একেবারেই নষ্ট করেননি অলিভিয়া। চিকিৎসকদের পরামর্শে ধারাবাহিকের ব্যস্ত শিডিউল থেকে বিরতি নিয়ে তিনি নিয়মিত মডেলিংয়ের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এই সময়ে একাধিক ধারাবাহিকের প্রস্তাব এলেও নিজের মনের মতো চরিত্রের অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি। অবশেষে টেন্ট সিনেমা থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই চরিত্রের প্রস্তাব পেয়ে আর অপেক্ষা করেননি।
ধারাবাহিকে নিজের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে অলিভিয়া বসু বলেন, "আমার শেষ ধারাবাহিক ছিল 'রাঙামতি তিরন্দাজ'। এরপর কিছুদিন বিরতি নিয়েছিলাম। সেই সময়ে মডেলিংয়ের কাজ করেছি, কারণ চিকিৎসকদের পরামর্শে ধারাবাহিকের কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। এর মধ্যেও কয়েকটি ধারাবাহিকের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু মনের মতো চরিত্র না হওয়ায় রাজি হইনি। আমি অপেক্ষা করছিলাম কবে টেন্ট সিনেমা থেকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের প্রস্তাব আসবে। অফার আসতেই আর দেরি করিনি।"
নতুন ধারাবাহিকে অলিভিয়া বসুর চরিত্রের নাম নিশা সেন। গল্পে তিনি একজন খ্যাতনামা ফুটবল কোচ মিহির সেন-এর মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। চরিত্রটি একেবারেই একমাত্রিক নয়। ইতিবাচক ও নেতিবাচক-দুই ধরনের শেডের মিশেলে গড়ে উঠেছে নিশার ব্যক্তিত্ব, যা গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেবে। ফলে অভিনেত্রী হিসেবেও এটি তাঁর কাছে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং একটি চরিত্র।
নিজের চরিত্র সম্পর্কে অলিভিয়া বসু বলেন, "নিশার মধ্যে দু-তিন রকমের শেড রয়েছে। কখনও তাকে ইতিবাচক মনে হবে, আবার কখনও নেতিবাচক। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই ধরনের চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা।" ধারাবাহিক নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "আমি বলব সবাই 'ভালোবাসার Rong Route' দেখুন। গল্প যত এগোবে, ততই আগ্রহ বাড়বে। এই ধারাবাহিকে অনেক টুইস্ট রয়েছে, আর এমন অনেক চমক অপেক্ষা করছে যা দর্শকদের অবাক করে দেবে।"
দীর্ঘ বিরতির পর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অলিভিয়া বসুর এই প্রত্যাবর্তন ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে নতুন প্রত্যাশা তৈরি করেছে। রহস্য, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং একের পর এক অপ্রত্যাশিত মোড়ে এগোতে থাকা 'ভালোবাসার Rong Route' -এ 'নিশা' চরিত্রে তাঁর অভিনয় যে ধারাবাহিকটির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে, তা বলাই যায়।