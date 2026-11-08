রাজবীরকেই জয়ী দেখতে চান নন্দিনী, ভুল স্বীকার করে বললেন, 'বিগ বস হার মানতে শিখিয়েছে'

রাজবীরকেই জয়ী দেখতে চান নন্দিনী, ভুল স্বীকার করে বললেন, 'বিগ বস হার মানতে শিখিয়েছে'
Nandini Dutta: এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম, রাজবীর শুধু আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, সেও একজন প্রতিযোগী-কলকাতায় ফিরে বললেন নন্দিনী দত্ত ।
Published : November 8, 2026 at 12:49 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: বিগ বসের ঘরে আড়াই মাসের সফর শেষ । অবশেষে কলকাতায় ফিরেছেন অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত । এই দীর্ঘ সফর নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা মিশ্র । সাংবাদিকদের নন্দিনী বলেন, "সফর খুব ভালো ছিল । ভালো-মন্দ মিলিয়েই কেটেছে । এটা একটা রিয়ালিটি শো । দেখতে দেখতে আড়াই মাস কেটে গেল । অনেক দিন পর কলকাতায় ফিরলাম । বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হল ।"
তবে বিগ বসের ঘরে যে কিছু ভুল হয়েছে, তা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই নন্দিনীর । তাঁর কথায়, "কিছু ভুল তো হয়েছেই । আমার মনে হয়, ভুল করলে তার মাশুল দিতেই হবে । অন্য কারও ক্ষেত্রে হলে আমার ক্ষেত্রেও হবে । এই বিষয়টা নিয়ে আমার অনেক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা এখনই বলা সম্ভব না । বিগ বসের একটা নিয়ম আমি ভেঙেছি । এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম, রাজবীর শুধু আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, সেও একজন প্রতিযোগী । তবে এটা দর্শকদের সিদ্ধান্ত । আমি তা মেনে নিয়েছি । বিগ বস আমাকে হার মানতে শিখিয়েছে ।"
অন্যদিকে, বিগ বসের সঞ্চালককে নিয়েও কোনও মন্তব্য করতে চাননি নন্দিনী । তাঁর বক্তব্য, "দাদা দাদার কাজ করেছেন । সেটা ওঁর দায়িত্ব । এই বিষয়ে আমি ওঁর বিরুদ্ধে বা সপক্ষে কিছুই বলব না ।" তবে নিজের সফর শেষ হলেও রাজবীরের জয় দেখার আশা ছাড়েননি নন্দিনী । প্রিয় মানুষটিকেই বিগ বসের বিজয়ী হিসেবে দেখতে চান তিনি ।
পাশাপাশি বিগ বসের ঘরে রাজবীর দে'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং আচরণ নিয়ে দর্শকদের একাংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন নন্দিনী । তাঁর কথায়, "আজ আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, রাজবীর ছিল বলেই হয়তো এত কিছু হয়েছে । আমার বেরিয়ে যাওয়ার খবরে অনেকে হাত কেটে ফেলতে চেয়েছেন । এই ভালোবাসা কোথায় পাব?" নন্দিনীর মা মনে করেন, বিগ বসের সফর শেষে তাঁর মেয়ে জয়ী হয়েই ফিরেছে । তাঁর কথায়, "আমার মেয়ে আমার কাছে জয়ী ।"
এদিকে, নন্দিনীর বাবা মেয়ের আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "নন্দিনীর এটা অভ্যাস । যাকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে ওঁ এমনই করে । বিগ বসের ঘরে আর কারও সঙ্গে তো এমন করেনি । এ ধরনের গায়ে হাত দেওয়া বেশিরভাগ বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুদের মধ্যে ঘটে । রাজবীরকে আগে কে চিনত? নন্দিনী তখন পরিচিত মুখ । নন্দিনীই ওকে সমর্থন করেছে । কী করে জিতু জানল, নন্দিনীর নাম বাদ পড়তে চলেছে? অনেকে বলেছে নন্দিনীর নাকি জেলে যাওয়া উচিত । কেন? কী কারণে?" মেয়ের এই পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগছে পরিবারের । তবে নন্দিনীর বাবা-মায়ের বক্তব্য, মেয়ে যা চাইবে, সেটাই হবে । তাঁদের কাছে নন্দিনীই জয়ী হয়ে ফিরেছে ।
বিগ বসের ঘরে নভেম্বর মাসের শুরুর দিকের পর্বগুলিতে যা যা ঘটেছে তা নতুন করে বলার নয় । নন্দিনী এবং রাজবীরের মধ্যে যা যা ঘটেছে তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে । ভালোবাসার অধিকার দেখিয়ে রাজবীরের উপর চড়াও হন নন্দিনী । তবে, নন্দিনীর চোখের জলও অস্বীকার করার উপায় নেই । তাঁর আবেগের পারদও যে বেশ ঊর্ধ্বমুখেই ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না । যদিও সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ সুখকর ছিল না । তাকে 'বালখিল্যতা' ছাড়া আর কোনও শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না ।
সেই সব অতীত আজ । মায়ানগরীর মায়া ত্যাগ করে নিজের শহরে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে বাবাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন নন্দিনী দত্ত । সোশাল মিডিয়ায় নন্দিনী লিখেছেন, "আমার এই যাত্রাপথের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই । বিগ বসের ঘরের ভিতরে যা ঘটেছে, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই । পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তীব্রভাবে । দুর্ভাগ্যবশত, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, যা কখনওই হওয়া উচিত ছিল না । আমি বিষয়টি স্বীকার করছি এবং আমার আচরণের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি ।"
তিনি আরও লেখেন, "আমি বরাবরই এমন একজন মানুষ, যে নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখি না, মনের কথা স্পষ্টভাবে বলি এবং নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করি । তবে এটাও বুঝি, কিছু সীমারেখা রয়েছে, যা কখনওই অতিক্রম করা উচিত নয় । সেই ঘটনার জন্য আমার সহ-প্রতিযোগী এবং সঙ্গীর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । আমার আচরণে যদি তাঁর কোনওরকম কষ্ট হয়ে থাকে, তার জন্যও দুঃখিত । এই যাত্রা আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে । আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা, সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছেন, তার প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি কৃতজ্ঞ । এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, তা সঙ্গে করেই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই । মাথা উঁচু রেখেই জীবনের পরবর্তী পথে হাঁটতে চাই । আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ । ।"
প্রসঙ্গত, 5 নভেম্বরের পর্বে 'ভ্যাম্পায়ার বনাম মানুষ টাস্ক'-এ বিগ বস হাউসের সদস্যদের দুটি দলে ভাগ করা হয় । একদিকে ছিল ভয়ংকর 'ভ্যাম্পায়ার' এবং অন্যদিকে 'মানুষ' । ভ্যাম্পায়ারদের লক্ষ্য ছিল, মানুষদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত বা বিরক্ত করে তাদের মুখ থেকে যেকোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া (হাসি, রাগ বা ভয়) বের করা । অপরদিকে মানুষদের নিয়ম ছিল কোনওভাবেই কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া যাবে না । শুরুতে ঠিকই ছিল । তবে, পরে সঞ্চালক মনামীর তৈরি করা নিয়মকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বচসা ৷ নিরঞ্জন ও সৃজলার মধ্যে সেই বচসা চরমে ওঠে ৷ এই নিয়েও শুরু হয় ব্যাপক চর্চা ।
5 নভেম্বরের পর্বে বড় ধাক্কা আসে যখন জানা যায় রাজবীর তাঁর আঙুল থেকে নন্দিনীর দেওয়া 'এন' লেখা বিশেষ আংটিটি হারিয়ে ফেলেছেন । সিক্রেট রুম থেকে নন্দিনী হাউসে ফেরার পর রাজবীরের এই উদাসীনতা এবং খেলা নিয়ে তাঁর উপর বেজায় রেগে যান ৷ নন্দিনীর অভিযোগ, রাজবীর গেমের জন্য বদলে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রাজবীরও নন্দিনীকে তাঁর খেলার উপর নিয়ন্ত্রণ না করার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন ।
আংটি হারানোর ঘটনা এবং রাজবীরের গেম প্ল্যান নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে নন্দিনী 'ভালোবাসার অধিকার' দেখিয়ে রাজবীরের উপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারতে উদ্যত হন । এতে রাজবীর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে এক ঝটকায় নন্দিনীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন । এই চরম অশান্তি এবং ক্ষোভের মাথায় রাজবীর পুরোপুরি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন । তিনি চিৎকার করে নিজের গালে নিজেই একের পর এক জোরালো চড় মারতে শুরু করেন । নন্দিনী তাঁকে থামাতে এলেও রাজবীর ঠান্ডা হন না ৷
এই পর্বে নন্দিনী যেভাবে রাজবীরের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা দেখে, দর্শকদের একাংশের মত তা রাজবীরের গেম প্ল্যানকে বেশ প্রভাবিত করছে । আবার কেউ মনে করছেন, নন্দিনী রাজবীরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে নন্দিনীর ভক্তদের দাবি, রাজবীরকে শোধরানোর জন্যই নন্দিনী এতটা অধিকার দেখাচ্ছেন । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । অভব্য আচরণের কারণে নন্দিনীকে এভিকটেড হতে হল । কোনওরকমের শারীরিক হেনস্তা বিগ বসের ঘরে চলবে না- এই মর্মেও চুক্তিতে সই করানো হয় প্রতিযোগীদের, যা নন্দিনী মনে রাখেনি । ফলে, যা হওয়ার তাই হয়েছে ।
অন্যদিকে এই রাতেই বিগ বসের প্রতিযোগীদের সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরেছেন সাহেব ভট্টাচার্য, হিয়া মুখোপাধ্যায়, আদৃত রায় এবং অনুষ্কা । নিজেদের ধারাবাহিক 'গঙ্গা' এবং 'কুমকুম'-এর প্রচারও বিগ বসের ঘরে সেরে এসেছেন তাঁরা । তাঁদেরকে আগামীতে বিগ বসের ঘরে দেখতে চান 'দাদা'। ভূত চতুর্দশীর পর্বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ প্রতিযোগীদের সাজও ছিল নজরকাড়া ।