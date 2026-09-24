আক্রান্ত স্টেজ 4 ক্যানসারে ! 'copper therapy'কেন নিচ্ছেন অভিনেত্রী নাফিসা ?
Nafisa Ali Sodhi on copper therapy on abdomen: ক্যানসার চিকিৎসার পাশাপাশি পেটের ওপর 'কপার থেরাপি' ব্যবহারের কার্যকারিতা কী, তা তুলে ধরেন অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 3:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: কপার থেরাপি নিচ্ছেন 'মেজর সাব' খ্যাত অভিনেত্রী নাফিসা আলি সোধি ৷ ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই চালাচ্ছেন তিনি ৷ নিজের ট্রিটমেন্ট তথা স্বাস্থ্য নিয়ে নানা আপডেট তিনি শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ এবার তিনি তাঁর কপার থেরাপি বা তামা-ভিত্তিক চিকিৎসার এক ঝলক শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায়।
ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এতে দেখা যায়, তিনি পেটের ওপর তামার পাইপ ব্যবহার করছেন এবং একই সঙ্গে নিরাময়কারী শব্দ, শক্তি ও ইতিবাচকতার ওপর মনোযোগ দিচ্ছেন। এরপর তিনি কপার থেরাপি নিলে কী উপকার হয় তা বিস্তারিত লিখেছেন ৷
কপার থেরাপির উপকারিতা নিয়ে বললেন অভিনেত্রী...
ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, "শরীরের বাইরের অংশে তামা ব্যবহার করলে হয়তো গাঁটের ব্যথা সারবে না, তবে সুষম খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তামা অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা: শরীরের ভেতরে তামা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি, স্নায়ুকোষের রক্ষণাবেক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সহায়তা এবং কোলাজেন গঠনের ক্ষেত্রে একটি মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।"
আর কী লিখেছেন নাফিসা ?
তিনি আরও লেখেন, "খাদ্যতালিকাগত উৎস: শরীরের জন্য এর খুব সামান্য পরিমাণই প্রয়োজন। বাদাম, বীজ, পূর্ণশস্য (whole grains), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কলিজা-জাতীয় মাংস (organ meats), শেলফিশ এবং শাকসবজি স্বাভাবিক পরিমাণে খেলেই আপনি প্রাকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত তামা পেয়ে যাবেন। ... ইতিবাচক অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে শক্তির সঞ্চার হয়, তা আমার খুব ভালো লাগে। #copper #copperplatepractice।"
ভিডিয়োতে নাফিসা বলেন, "দেখুন আমি কী করছি। আমার কাছে তামার পাইপ আছে; আমি সেগুলো আমার পেটের ওপর রেখেছি-যেখানে গত সাড়ে আট বছর ধরে ক্যানসার আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং আমি নিরাময়কারী শব্দ ও শক্তির ওপর মনোযোগ দিচ্ছি। বিছানায় শুয়ে ইতিবাচকতার মাধ্যমে এই থেরাপি নিচ্ছি, আর আমার কুকুরটি পাশে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।"
বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ নাফিসা আলি সোধি বর্তমানে চতুর্থ পর্যায়ের (স্টেজ 4) ওভারিয়ান ও পেরিটোনিয়াল ক্যানসারের চিকিৎসা নিচ্ছেন। শুরুতে ভুল রোগ নির্ণয়ের শিকার হওয়ার পর, 2018 সালের নভেম্বরে তাঁর শরীরে তৃতীয় পর্যায়ের (স্টেজ 3) ওভারিয়ান ও পেরিটোনিয়াল ক্যানসার ধরা পড়েছিল। পরবর্তীতে চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে তিনি সুস্থতার পথে (রেমিশন) এগিয়েছিলেন।
কিন্তু 2026 সালের সেপ্টেম্বরে নাফিসা সোশাল মিডিয়ায় জানান যে, সাম্প্রতিক পেট/সিটি (PET/CT) স্ক্যানে দেখা গিয়েছে মারণরোগ তাঁর লিভারের উপরিভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্ক্যানের পর তাঁর চিকিৎসার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে 'টার্গেটেড থেরাপি' শুরু করেন চিকিৎসকরা ৷