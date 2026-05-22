হাতে সবুজ চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র ! চুপিসারে বিয়ে কঙ্গনার ? সত্যিটা কী ?

হাতে সবুজ চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র ! চুপিসারে বিয়ে কঙ্গনার ? সত্যিটা কী ?
কঙ্গনা রানাওয়াতের ভিডিয়ো ক্লিপটি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতুহল ৷ সত্যিটা কী ?
Published : May 22, 2026 at 12:24 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 12:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 মে: চুপিসারে কি বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী ও সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut) ? সম্প্রতি মঙ্গলসূত্র পরা অবস্থাত তাঁর ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল নেটপাড়ায় ৷ ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে অনুরাগীদের মনে জন্ম নেয় নানা জল্পনা-কল্পনা ৷ অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন যে, কঙ্গনা হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে বিয়ে সেরে ফেলেছেন।
কঙ্গনার গলায় মঙ্গলসূত্র কেন?
যে কোনও সধবা স্ত্রীর বিয়ের অন্যতম প্রতীক মঙ্গলসূত্র ৷ এই হার গলায় থাকা মানেই, তিনি বিবাহিত ৷ এক্ষেত্রে কঙ্গনার গলায় কালো পুঁতির মঙ্গলসূত্র দেখা যায় ৷ তার সঙ্গে সাধারণ সালোয়ার-স্যুটে বেশ ছিমছাম সাজ ৷ নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ভবন থেকে গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অভিনেত্রীর কপালে একটা টিপ, হাতে সবুজ চুড়ি এবং চোখে সানগ্লাসও দেখা যায় ৷
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, অভিনেত্রী পাপারাৎজিদের দেখে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেওয়া বা তাঁদের সামনে পোজ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন ৷ তিনি দ্রুত পায়ে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। এই ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগীরা কমেন্ট সেকশনে নানা জল্পনা-কল্পনাপূর্ণ মন্তব্যের ঝড় তোলেন ৷
কী বলছেন নেটিজেনরা ?
ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে এক নেটিজেন লিখেছেন, "মঙ্গলসূত্র! কঙ্গনা জানতেন যে ক্যামেরায় এই ছবি ধরা পড়বে, ঠিক সেই কারণেই মঙ্গলসূত্র বাইরে বের করে রেখেছেন ৷ সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি যেই হোন না কেন, এটা খুবই ভালো যে কঙ্গনা বিয়ে করেছেন ৷ আর কেনই বা করবেন না? তার বয়স তো এখন 41 বছর। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হোক।" আবার কেউ লিখেছেন, "অবশেষে কঙ্গনা বিয়ে করলেন ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "কঙ্গনা একজন মারাঠি ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন ৷"
আসল সত্যিটা কী ?
বলিউডের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, কঙ্গনার এই লুক আসলে তাঁর পরবর্তী সিনেমার ৷ হ্যাঁ, জানা গিয়েছে, এই ভিডিয়োটি 'কুইন' সিনেমার সিক্যুয়েলের শুটিং সেট থেকে নেওয়া হয়েছে ৷ শোনা যাচ্ছে, সিনেমার সম্ভাব্য নাম রাখা হয়েছে 'কুইন ফরেভার'। তবে মঙ্গলসূত্রটি শুটিংয়ের জন্য তাঁর পোশাকের অংশ ছিল, নাকি কোনও 'লুক টেস্ট'-এর অংশ ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, কঙ্গনা ইতিমধ্যেই মুম্বইতে এই সিনেমাটির শুটিং শুরু করে দিয়েছেন ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন বিকাশ বহল।
'কুইন' সিনেমা সম্পর্কে
'কুইন' (Queen) মুক্তি পায় 2014 সালে ৷ পরিচালনা করেন বিকাশ বহল ৷ প্রযোজনা করেছেন অনুরাগ কাশ্যপ, বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানে ও মধু মানতেনা। সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে দেখা যায় কঙ্গনা রানাওয়াত ও রাজকুমার রাওকে ৷ সিনেমার কাহিনী আবর্তিত হয় রানি মেহরা নামের দিল্লির এক লাজুক পাঞ্জাবি তরুণীকে ঘিরে ৷ বিজয় ঢিংরা (রাজকুমার রাও) বিয়ের একদিন আগে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার পর, রানি একাই প্যারিস ও আমস্টারডামে নিজের মধুচন্দ্রিমায় পাড়ি জমায় ও জীবনের নতুন মানে কীভাবে খুঁজে পায়, তা তুলে ধরা হয় ৷