Interview: চল্লিশে এসে মোড় ঘুরেছে কেরিয়ারে, নিজেকে কীভাবে আবিষ্কার করছেন মোনা সিং ?

মোনা সিং অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজ 'মা কা সম' মুক্তি পাচ্ছে। জার্নি নিয়ে আড্ডায় অভিনেত্রী ৷

actress-mona-singh-talks-about-her-upcoming-web-series-maa-ka-sum
অভিনেত্রী মোনা সিং
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 4:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 7 এপ্রিল: অভিনেত্রী মোনা সিং জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'জস্সি জ্যায়সি কোই নহি' দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন ৷ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'জস্সি' চরিত্র ৷ এরপর তিনি বিভিন্ন টিভি শো, রিয়েলিটি শো এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি ভিন্ন পরিচয় তৈরি করেন। তার অভিনয়ে সবসময় সরলতা এবং বাস্তবতার ছাপ দেখা যায়। তিনি 'থ্রি ইডিয়টস', 'জেড প্লাস' এবং 'লাল সিং চড্ডা'-র মতো ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তিনি 'ইয়ে মেরি ফ্যামিলি', 'মেড ইন হেভেন', 'ব্ল্যাক উইডো'-র মতো ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করেছেন। ওয়েব দুনিয়ায় তিনি বৈচিত্র্যময় এবং সাহসী চরিত্রে অভিনয় করে অভিনয় দক্ষতার বিস্তার করেছেন ৷ এই বছর মোনা অভিনীত 'বর্ডার 2', 'হ্যাপি প্যাটেল খাতরানা জাসুস' এবং 'শুভেদার' সিনেমা মুক্তি পেয়েছে ৷ এবার মোনা সিং অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজ 'মা কা সম' মুক্তি পাচ্ছে। জার্নি নিয়ে আড্ডায় অভিনেত্রী ৷

ইটিভি ভারত: মোনা, এটা কি আপনার কেরিয়ারের সেরা সময় ?

মোনা সিং: এখন পর্যন্ত, অবশ্যই। সত্যি বলতে, আমার কোনও ধারণাই ছিল না যে আমি যে প্রজেক্টগুলোতে কাজ করছিলাম, সেগুলো পরপর মুক্তি পাবে। প্রত্যেকটা শো-এর নিজস্ব সময় ও ভাগ্য থাকে। কিন্তু যা ঘটছে তাতে আমি খুব খুশি। আমার চারপাশের মানুষও সমানভাবে আনন্দ করছে। তারা মনে করে আমার সাফল্য তাদেরই, কারণ তারা আমার কুড়ির দশক থেকে, ‘জস্সি’ থেকে এখন পর্যন্ত আমার এই পথচলা দেখেছে। এখন চল্লিশের কোঠায় এসে আমি নতুন নতুন জিনিস অন্বেষণ করছি-সিনেমা, ওটিটি, সবকিছু। এই পর্যায়টা খুব সন্তোষজনক এবং আমি ঠিক এটাই করতে চেয়েছিলাম।

ইটিভি ভারত: আপনার সাফল্যে সঠিক সিদ্ধান্তেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সেই কৃতিত্ব আপনি কাকে দেবেন?

মোনা সিং: সত্যি বলতে, নিজেকেই। আমি সবার কথা শুনি, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা আমারই। যে স্ক্রিপ্টগুলো আমার মনে দাগ কাটে, যেগুলো আমাকে সারারাত ভাবায়-আমি কি এটা করতে পারব, কীভাবে করতে পারব, সেগুলোই আমাকে সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত করে। যে জিনিসগুলো আমাকে ভয় দেখায়, সেগুলোই আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। এজন্যই আত্মসন্দেহ বা ভয়ের চেয়ে সাহস বেশি জরুরি।

ইটিভি ভারত: সম্প্রতি আপনি নেতিবাচক, আবার কখনও মজাদার আবার কখনও পুলিশ অফিসার ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আপনার সবচেয়ে পছন্দের চরিত্র কোনটা ?

মোনা সিং: আমি অভিনয়ের প্রতি সত্যিই অনুরাগী। আমার মনে হয়, প্রত্যেকের সবসময় নতুন কিছু করার সুযোগ পাওয়া উচিত। পুনরাবৃত্তি নয়, কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকা ভালো ৷ একজন অভিনেতার কাজের আসল অর্থ। এখন ইন্ডাস্ট্রি আমাকে বিভিন্ন সুযোগ দিচ্ছে, যার জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ। 'সরল, সহজ-সরল, সবসময় সঠিক মেয়ে' এই ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসাটা একটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। সেই কারণেই অনেকবার আমি এমন সব চরিত্র ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে অভিনয়ের কোনও সুযোগ ছিল না। 'পরবর্তী' স্ক্রিপ্টের জন্য অপেক্ষা না করে, আমি 'সঠিক' স্ক্রিপ্টের জন্য অপেক্ষা করেছি। এখন চল্লিশের কোঠায় এসে আমি নেতিবাচক বা ধূসর চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে প্রস্তুত। নারীরা কী করতে পারে না? আমরা কেন শুধু অসহায় বা অনুপ্রেরণামূলক চরিত্রে অভিনয় করব? আমি সবসময় মনে করি যে এর চেয়েও বেশি কিছু করা যাক।

ইটিভি ভারত: আপনি বলেছেন যে, বিনোদন জগৎ, এখন মনে করছে আপনার সময় এসেছে। আপনার কি কখনও এমন মনে হয়েছে যে সুযোগ আপনার পাওয়ার কথা বা কাজ পাওয়ার কথা, তা আপনি পাচ্ছিলেন না ?

মোনা সিং: জীবন শুধু কাজ নিয়েই নয়, বরং মন ভরে বাঁচাও বটে। আমি ভীষণ ঘুরতে ভালোবাসি ৷ আর সেটা করিও ৷ এমনকী, এর মধ্যে একটি রেস্তোরাঁ খোলার কথাও ভেবেছিলাম ৷ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি ৷ আমি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস-বাঞ্জি জাম্পিং, গভীর সমুদ্রে ডাইভিং এবং আরও অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তাই, যখন অভিনয়ের প্রস্তাব কমে গিয়েছিল, আমি বাড়িতে বসে থাকিনি বা মুখ গোমড়া করে বসে থাকিনি। একজন শিল্পী হিসেবে আমি থেমে গিয়েছিলাম কারণ আমি শুধু টাকার জন্য একই চরিত্রে কাজ করতে রাজি হইনি। থেমে যাওয়াটা কঠিন, মাঝে মাঝে মনে হয়, 'আমি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি?' ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আপনাকে নিজের এবং নিজের জার্নির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তখনই আপনি আজকের মতো দিনগুলো দেখতে পান।

ইটিভি ভারত: আপনি টেলিভিশন থেকেই এসেছেন। অডিশন বা প্রযোজকদের কাছ থেকে আপনি কেমন সাড়া পেয়েছিলেন?

মোনা সিং: আমি কোনও মাধ্যমকেই কখনও ছোট করে দেখিনি। কেরিয়ারের শুরু থেকেই আমি ‘ভালো কাজ’ খুঁজছিলাম, ‘মাধ্যম’ নয়। আমি টিভি থেকে বিরতি নিয়েছিলাম কারণ সেখানে নতুন কিছু দেওয়ার ছিল না। আর কতদিন আমাকে একই ডেইলি সিরিয়াল করতে হবে? আমি টিভিতে সবকিছুই করেছি-উপস্থাপনা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, সিরিয়ালে কাজ করা, অতিথি চরিত্রে অভিনয়। এরপর একজন অভিনেতা হিসেবে আমার আরও বিকশিত হওয়া দরকার ছিল! তাই আমি থেমে গেলাম। সেই সময়ে আমি ভাইরাল ফিভারের ইউটিউব শো দেখতে শুরু করি ৷ তখনই আমার মনে হলো, ‘এটা অন্যরকম কিছু ৷ তাই আমি সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। 2017 সালের দিকে ওটিটি শুরু হয় এবং ‘ইয়ে মেরি ফ্যামিলি’-র মতো প্রোজেক্টের মাধ্যমে এক নতুন যাত্রা শুরু হয়।

ইটিভি ভারত: মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

মোনা সিং: ছোটবেলায় মা-মেয়ের সম্পর্কটা একটু কড়া হয়, কারণ মাকে মেয়েকে রক্ষা করতে হয়। আমার মা একজন চাকুরিরতা মহিলা ছিলেন ৷ তবুও তিনি আমাদের পেশাগত জীবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আজ তিনি আমার সেরা বন্ধু ৷ আমার মনের কথা শোনার সঙ্গী, ভ্রমণসঙ্গী, সিনেমা দেখা ও খাওয়ার সঙ্গী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। আগে তর্ক-বিতর্ক হতো ৷ আমি ছিলাম ‘বাবার আদরের মেয়ে’ ৷ কিন্তু এখন মায়ের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নিতে ভালো লাগে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ইটিভি ভারত: আপনার কি মনে হয় না যে চল্লিশ বছর বয়সে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করাটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে?

মোনা সিং: সত্যি বলতে, আমি কুড়ির কোঠা থেকেই মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে আসছি। তাই এটা আমাকে কখনও ভাবায়নি। কোনও চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে আমি নিজেকে একটা প্রশ্ন করি, এই চরিত্রটি কি গল্পকে কোনও দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়? আমার চরিত্রটি কি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে বয়স বা চেহারা আমার কাছে গৌণ। পর্দায় আমাকে 'সুন্দরী' দেখাচ্ছে কি না, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করা। প্রচারের সময় দর্শকরা আমার চেহারা কেমন, আমার বয়স কত, সে সম্পর্কে সবকিছু জেনে যায়। তাই আমি শুধু পর্দায় সেই চরিত্রের মধ্যেই বাঁচতে চাই। আমি কখনও আশা করিনি যে 'আমাকে সবসময় গ্ল্যামারাস দেখতে হবে'। আমি 'জস্সি' থেকে শিখেছি যে এই ইন্ডাস্ট্রি শুধু ভালো চেহারার নয়, প্রতিভারও।

ইটিভি ভারত: আপনি ‘গ্ল্যামার’ গণ্ডি পেরিয়ে প্রভাবশালী এবং ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করেন ৷ টার্নিং পয়েন্ট কোনটি ছিল? ‘লাল সিং চড্ডা’?

মোনা সিং: আমার কেরিয়ারের দিকে ফিরে তাকালে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে ‘মেড ইন হেভেন’ এবং ‘লাল সিং চড্ডা’-এই দুটি প্রজেক্ট আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দুটি প্রজেক্টই আমাকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার সুযোগ করে দিয়েছিল। আমি এর আগেও অনেক চরিত্রে অভিনয় করেছি, কিন্তু এই প্রজেক্টগুলো ইন্ডাস্ট্রিকে আমার দিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে এবং ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে বাধ্য করেছিল।

‘মেড ইন হেভেন’-এর মতো ওয়েব সিরিজে কাজ করার সময় আমি চরিত্রগুলোর সূক্ষ্মতা এবং জটিলতা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, অন্যদিকে ‘লাল সিং চড্ডা’-তে আমার চরিত্রটি দর্শকদের মনে একটি ভিন্ন ছাপ ফেলেছিল। এই মাইলফলকে পৌঁছানোর জন্য আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ধরতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা কঠিন ছিল ৷ আজ পেছনে ফিরে তাকালে আমার মনে হয়, সেই অপেক্ষাটা জরুরি ছিল। ফলে আজ আমার কোনও আফসোস নেই।

ইটিভি ভারত: আপনি কি কোনও পাঞ্জাবি সিনেমাও কাজ করতে চলেছেন?

মোনা সিং: হ্যাঁ, এ নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কিন্তু তারিখ মেলে না অথবা অন্য প্রকল্পের সঙ্গে সময়সূচির সংঘাত হয়। তবুও, আমি অবশ্যই একটি পাঞ্জাবি সিনেমায় কাজ করতে চাই।

আরও পড়ুন:

  1. সম্পর্কের মধ্যে অসম্পূর্ণতার অনুভূতির কথা বলে 'না জানে কৌন আ গয়া'- যতীন সারনা
  2. Interview: 'সাউথের গানে নাচ করলে বাংলার ফোক শুনে কেন নয় !' বিশাখ জ্যোতির কাছে 'চড়ক' কেন বড় চ্যালেঞ্জ ?
  3. কথায়-গানে 'খুকু' ফিরছে শহরে ! গানের 50 বছর নিয়ে আড্ডায় শ্রাবন্তী মজুমদার

