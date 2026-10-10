যে মন্ত্র শুনেছি সেই মন্ত্রের অনুরণন- 'মহালয়া'র স্মৃতিতে ভাসলেন মিতা চট্টোপাধ্যায়

যে মন্ত্র শুনেছি সেই মন্ত্রের অনুরণন- 'মহালয়া'র স্মৃতিতে ভাসলেন মিতা চট্টোপাধ্যায়
Mita Chatterjeeon Mahalaya: মহালয়া নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর কাছে স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 6:06 AM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: 'মহিষাসুরমর্দিনী' আর 'মহালয়া'- বাংলার ঘরে ঘরে এ দুটি শব্দ আজও একইভাবে সমার্থক। এই মহালয়ায় পিতৃতর্পণ নয়, রয়েছে মাতৃবন্দনা। মহালয়ার 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুধু কলকাতা বেতারেই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়নি, শ্রোতাদের বিচারে ভারতীয় বেতারেও সর্বোত্তম অর্ঘ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। ভারত জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে একযোগে অনুষ্ঠানটির সম্প্রচারই তার প্রমাণ। এই অনুষ্ঠানের সৃষ্টিমূলে রয়েছেন বাণীকুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টি আজও মহালয়ার ভোরে বাঙালির ঘর আলোকিত করে শব্দ আর সুরের জাদুকরীতে। সেই মহালয়া নিয়ে স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়।
কথা বলতে গিয়ে কখনও তিনি হাসলেন কখনও আবার আঁচল দিয়ে মুছলেন চোখের জল। বললেন, "আজও শুনি মহালয়া। তবে, আগেকার সময়ে যেভাবে মনের মধ্যে নাড়া দিত আজ আর সেভাবে.... থাক সে কথা। মনে পড়ে, আমার রেডিয়োর গুরু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশাই ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। সঙ্গীত শিল্পী থেকে বাদ্যযন্ত্রী সকলেই অপেক্ষা করতেন কখন তিনি এসে স্টুডিওতে এবং সবার গায়ে ছিটিয়ে দেবেন সেই গঙ্গার জল। পুজোর যেন আহ্বান হত সেদিন রেডিও স্টেশনেই। ওঁদের গান, ওঁদের কথা পুজোকে আহ্বান জানাত। একটা মহোৎসব হত সেদিন রেডিয়ো স্টেশনে।"
তিনি আরও বলেন, "তখন গারস্টিন প্লেসে ছিল রেডিও অফিস। ঠিক চারটের সময়ে সত্যিই আমার কখনও যাওয়া হয়নি। তার আগে পরে গিয়েছি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান ভেসে এসেছে কানে। সকলের গান সেদিন সারাদিন ধরে পুরো স্টুডিয়ো জুড়ে ভাসত। কী যে ভালো লাগত। পুরো জিনিসটাই ছবির মতো চোখের সামনে ভাসত। জ্যাঠামশাই বলতাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশাইকে। ওনার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসত। ফর্সা মানুষ, গায়ে উত্তরীয় চাপিয়ে বসেছেন ভাষ্যপাঠ করতে। পাশে বাণীকুমার বসে আছেন। তাঁরই লেখা 'মহিষাসুরমর্দিনী'। আরেকদিকে রুল হাতে পঙ্কজ মল্লিক। বাদ্যযন্ত্রী, শিল্পীদের নিয়ে সদা তটস্থ তিনি। কেউ ভুল করলেই রুল দিয়ে পটাং করে মারেন আর কি।..."
প্রসঙ্গত, পুরাণ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ নির্বাচন করে আলেখ্যটি সাজিয়েছেন বাণী কুমার (আসল নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য)। তাঁর লেখা স্তোত্র, গ্রন্থনা, গান মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন বাকি দুই কিংবদন্তি বেতার ব্যক্তিত্ব- পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।
চোখের জলে কথা শেষ করেন মিতা চট্টোপাধ্যায়। বলেন, "মা আসবেন তার জন্য একটু সুন্দর করে ব্যবস্থা করতে হবে না? উঠোন নিকোতে হবে না? গোবর ছড়াতে হবে না? আল্পনা দিতে হবে না? আমি মন্ত্রপাঠ করতে পারব না। সব মন্ত্রের মানে বুঝি না। উচ্চারণ করতে পারি না। তবে, যে মন্ত্র শুনেছি সেই মন্ত্রের অনুরণন আজও বাসা বেঁধে বসে আছে মনের মধ্যে। তাই যতবারই শুনি মনে হয় এই তো শুনলাম। আর একবার যদি শুনতে পাই।... সবাই ভালো থাকবেন। মন প্রাণ দিয়ে মাকে ডাকবেন। মা আসবেন। আমাদের সকলের মধ্যে মা আসবেন।"