বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন এক আতঙ্কের নাম, আক্ষেপ অভিনেত্রী সানজানার
সানজানা মনে করেন, লাশ নিয়ে রাজনীতি করা নতুন কোনও বিষয় বহু পুরোনো। তবে এখন বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা মেনে নিতে পারছেন না সানজানা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 21, 2025 at 9:26 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 ডিসেম্বর: উত্তাল বাংলাদেশ । ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা । জ্বলছে আগুন । আর সেই আগুনে পুড়ল এক সুতোয় বাঁধা সংস্কৃতিও । বেনী সুতোর মতো দুই দেশের সংস্কৃতি বেঁধে রেখেছেন বিশ্বকবি বীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিশ্ববন্দিত চরিত্ররা।
সেই রবীন্দ্রনাথের ছবিই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে । পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সে দেশের রবীন্দ্র সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ছায়ানট । রাতভর লুটপাট চলে ছায়ানট ভবনে । মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়েছে তবলা, হারমোনিয়াম।
ওপার বাংলার এই পরিস্থিতিতে যেমন বাংলার শিল্পী তথা বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে গর্জন করে উঠেছেন তেমনই সংস্কৃতির উপর এমন আঘাতে সরব ওপার বাংলার সমাজকর্মী তথা অভিনেত্রী সানজানা খাতুন । উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, “হাদি কে ? একজন নেতা ? নাহ! আমি তাঁকে নেতা মনে করি না। হাদিকে যারা নেতা বানিয়েছে আসলে তারাই তাঁকে বলির পাঁঠা বানিয়েছে। লাশের রাজনীতি করা নতুন নয়, বহু পুরোনো। লাশ দরকার নইলে ক্ষমতায় আসা যায় না। ভিক্টিম রোল প্লে করা যায় না লাশ ছাড়া। রাজনীতিবিদ হাদিকে আমি দেখছি না ৷ আমি দেখছি একজন বাবাকে। হাদির ছোট ছেলেটা বাবার লাশের পাশে বসে, বাবাকে ডাকছে। আমি এই হাদির জন্য শোক প্রকাশ করছি। কিন্তু রাজনীতিবিদ হাদির জন্য নয়। একজন মানুষ হিসাবে কোনও মানুষের মৃত্যু কামনা করি না । হত্যার বিচার চাই। এই হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, ছায়ানটে ভাঙ্গচুর, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের কার্যালয়-সহ উদীচীর কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। কারা দিয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।”
সানজানা আরও বলেন, "এরা সেই পুরোনো শকুন যারা একাত্তরে ছিল রাজাকার-আলবদর। যারা শিল্প-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলে। বাংলার ঐতিহ্য-কে যারা মুছতে চায়, তারাই এমন অরাজকতা সৃষ্টি করছে। 2024 সালের আন্দোলনে যেসব শিল্পীরা সংস্কার চেয়েছিল, তাদেরকে আজ আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দেশে মঞ্চ নাটক, কনসার্ট বন্ধ হচ্ছে- এসব নিয়ে এখন আর তাদের কোনও লেখা পাওয়া যায় না। তারা তো সংস্কার চেয়েছিল, ,সেই সংস্কার কি তাঁরা এই দেড় বছরে পেয়ে গিয়েছেন ? তাঁদের কাছে এটাই আমার প্রশ্ন ৷"
সবশেষে অভিনেত্রী বলেন, "এরা মাথায় বাংলাদেশের পতাকা বেঁধে শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। আজ শিল্পীদের কোনও নিরাপত্তা নেই, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নেই। একজন গার্মেন্টস কর্মীকে মেরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে। দীপুকে মেরেছে কেন? তিনি সংখ্যালঘু বলে? এটাই কি শান্তির ধর্ম? সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন একটা আতঙ্কের নাম।