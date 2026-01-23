ETV Bharat / entertainment

বসন্ত পঞ্চমীতে সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন মধুমিতা-দেবমাল্য, শুভেচ্ছা অনুরাগীদের

দ্বিতীয়বার বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন মধুমিতা সরকার ৷ দীর্ঘদিনের বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে বসন্ত পঞ্চমীতেই চার হাত এক হবে ৷

actress-madhumita-sarcar-debmalya-chakravortys-wedding-ritual-starts-see-picture
বসন্ত পঞ্চমীতে সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন মধুমিতা-দেবমাল্য (সোশাল মিডিয়া)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: সকাল থেকেই সরকার আর চক্রবর্তী বাড়িতে হইহই কাণ্ড ৷ শুক্রবার অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমীর রাতেই জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার (Madhumita Weds Debmalya) ৷ গোধূলি লগ্নে অগ্নিসাক্ষী রেখে ছোটবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে ছাদনাতলায় বসবেন মধুমিতা। কেমন কাটছে বিয়ের সকাল ? সকাল থেকেই পাত্র-পাত্রী একে একে ছবি শেয়ার করে চলেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ শুভেচ্ছা-ভালোবাসায় ভরাচ্ছেন অনুরাগীরা ৷

জানা গিয়েছে, বারুইপুরে বসছে বিয়ের আসর। বৃহস্পতিবার রাতেই নিজের বাড়িতে জমে উঠেছিল একেবারে বাঙালিয়ানা আয়োজনে আইবুড়ো ভাত। আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মধুমিতা ৷ এদিন তাঁকে দেখা গিয়েছে, গোলাপি রঙের শাড়িতে ৷ সঙ্গে ছিমছাম সাজ আর মানানসই গয়না ৷ মধুমিতার সামনে সুন্দর করে কাঁসার থালায় সাজানো রকমারি পদ ৷ যেখানে ভাত, পাঁচ রকম ভাজা, স্যালাড থেকে শুরু করে ছিল ফিশ ফ্রাই, রকমারি মাছের পদ, মিষ্টি ইত্যাদি ৷ ক্যামেরার সামনে মাছের মাথা হাতে নিয়ে মিষ্টি পোজও দেন মধুমিতা ৷

অন্যদিকে, বৃদ্ধি সেরে ফেলেছেন হবু বর দেবমাল্যও ৷ টলিপাড়ার নতুন 'জামাই' নিজেই সেই মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন অনুরাগীদের সঙ্গে। এদিন তাঁর পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা, মাথায় শোলার টোপর ৷ আত্মীয়-পরিজনদের ঘিরে নিষ্ঠাভরে নিয়ম পালন করতে দেখা গিয়েছে দেবমাল্যকে। ছবিগুলি পোস্ট করে দেবমাল্য ক্যাপশনে লেখেন, "রেডি, সেট, গো।" তাঁর এই পোস্টের কমেন্টে মধুমিতা লেখেন, "আচ্ছা, দেখা হবে।" দেবমাল্য পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মধুমিতার সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধুত্ব হলেও প্রেমের সম্পর্কের শুরু মাত্র বছর দুয়েক আগে। এবার বসন্ত পঞ্চমীর সন্ধ্যায় 'চারহাত' এক হওয়ার পালা। অতীতের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলে মধুমিতার জীবনে শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় দাম্পত্য ইনিংস।

যে কারণে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরাও। পুরনো কষ্টকে দূরে সরিয়ে দেবমাল্যর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত মধুমিতা সরকার । প্রসঙ্গত, রবিবার 18 জানুয়ারি, আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান সারেন মধুমিতা ও দেবমাল্য চক্রবর্তী। বাগদানের দিন দু'জনেই পশ্চিমী পোশাক বেছে নেন। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবিগুলি শেয়ার করে নিজেই সুখবর জানান অভিনেত্রী। আগেই জানা গিয়েছিল, শীতকাল তাঁদের দু'জনেরই প্রিয় ঋতু ৷ তাই শীতেই বিয়ের পরিকল্পনা করেছেন ৷ বারুইপুর রাজবাড়িতে বসেছে বিয়ের আসর। বিয়ের দিন সাবেকী সাজেই হাজির হবেন বর-কনে। শোনা যাচ্ছে, মধুমিতা লাল বেনারসি আর দেবমাল্য ঐতিহ্যবাহী ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাজবেন।

TAGGED:

MADHUMITA SARCAR SECOND MARRIAGE
DEBMALYA CHAKRAVORTY
MADHUMITA DEBMALYA WEDDING
মধুমিতা সরকার দেবমাল্য চক্রবর্তী
MADHUMITA WEDS DEBMALYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.