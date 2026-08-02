দ্বিতীয়বার মা হওয়ার আগে মেয়ে দুয়াকে নিয়ে মজার পোস্ট দীপিকার

দ্বিতীয়বার মা হওয়ার আগে মেয়ে দুয়াকে নিয়ে মজার পোস্ট দীপিকার
দীপিকা পাড়ুকোন অনুরাগীদের কাছে তাঁর মাতৃত্বের যাত্রার এক ঝলক তুলে ধরেছেন ইনস্টাগ্রামে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 2, 2026 at 6:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 অগস্ট: দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ৷ আর এই সময় তাঁর গর্ভাবস্থার নানা মুহূর্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন তিনি । মেয়ে দুয়াকে কেন্দ্র করে এমনই এক মজার পোস্ট শেয়ার করলেন 'ডিম্পল কুইন' ৷
দীপিকা মূলত ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দিয়েছেন ভিডিয়োটি ৷ সেখানে ছোট সন্তানের দেখাশোনা করার পাশাপাশি দ্বিতীয়বার গর্ভাবস্থার চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে । ভিডিয়ো ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, এক অন্তঃসত্ত্বা নারী তাঁর ছোট সন্তানকে কোলে তুলে নিচ্ছেন । ভিডিয়োটির সঙ্গে একটি সহজ অথচ সবার সঙ্গে মিলে যাওয়ার মতো ক্যাপশন ছিল ৷ যা হল, "গর্ভাবস্থায় 20 পাউন্ডের বেশি ভারী কিছু তোলা নিষেধ । আর পুরো গর্ভাবস্থা জুড়ে আমার অবস্থা ছিল ঠিক এমনই ।"
আর তাঁর এই পোস্ট থেকে অনুরাগীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তিনি বলতে চেয়েছেন, মেয়েকে সর্বক্ষণ কোলে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে তাঁকে ৷ আর দুয়ার ওজন 20 পাউন্ডের থেকে বেশি ৷ তাই তিনি গর্ভাবস্থায় 20 পাউন্ডের বেশি ভারী কিছু তুলছেন ৷
দীপিকা পোস্টটি শেয়ার করার সময় একটি স্পাইডার-ম্যান স্টিকার ব্যবহার করেন, যা এই পরিচিত পরিস্থিতির সঙ্গে একটি মজার আমেজ যোগ করে । যদিও দীপিকা তাঁর স্টোরিতে সরাসরি মেয়ের নাম উল্লেখ করেননি, তবুও এই পোস্টটিকে তাঁর ছোট মেয়ে 'দুয়া'-র প্রসঙ্গ হিসেবেই দেখা হচ্ছে । শিশুটির বয়স শীঘ্রই দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং মা হিসেবে সময় কাটানোটা যে তিনি কতটা উপভোগ করেন, সে কথা দীপিকা বহুবার প্রকাশ করেছেন ।
একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে আগের এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর মেয়েকে নিজের 'আচ্ছন্নতা' (obsession) হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা স্পষ্ট করে দেয় যে তাঁর জীবনে মাতৃত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । দুয়া হল দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের প্রথম সন্তান । 2018 সালে ইতালির লেক কোমোতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর, এই দম্পতি 2024 সালে তাঁদের কন্যাকে জীবনে স্বাগত জানান ।
চলতি বছরের এপ্রিলে তাঁরা দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবর ঘোষণা করেন । ওই সময় তাঁরা একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে, দুয়া একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট ধরে আছেন ৷ যাতে 'পজিটিভ' ফলাফল দেখা যাচ্ছে । পোস্টটি দ্রুতই অনুগামী ও বন্ধুদের নজর কাড়ে এবং তারা এই দম্পতিকে তিন থেকে চার হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান । দীপিকা তাঁর দ্বিতীয়বার গর্ভাবস্থার বিষয়টি মূলত লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছেন এবং সোশাল মিডিয়ায় নিয়মিত নিজের ছবি শেয়ার করা থেকে বিরত থেকেছেন ।
তাঁর এই সাম্প্রতিক পোস্টটি এমন এক সময়ে এল যখন অনুগামীরা বড় পর্দায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন । দীপিকার হাতে বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট রয়েছে ৷ এর মধ্যে অন্যতম হল সিদ্ধার্থ আনন্দের বহু-প্রতীক্ষিত ছবি 'কিং', যেখানে তিনি আবারও শাহরুখ খানের সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নেবেন । এছাড়া তিনি অ্যাটলি ও আল্লু অর্জুনের 'রাকা' ছবিতেও কাজ করতে চলেছেন ৷ যার মাধ্যমে আল্লু অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কোনও বড় প্রজেক্টে প্রথমবারের মতো যৌথ কাজের সূচনা হবে ।