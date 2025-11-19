'নো ডগ নো ভোট'- বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছেন দেবশ্রী রায়

'নো ডগ নো ভোট'- বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছেন দেবশ্রী রায়
আগামী দিনে কুকুরের বেঁচে থাকার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে পথে নামছে দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 11:46 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: কয়েকদিন ধরেই পশু প্রেমীদের নজর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ আদেশে। কুকুর ও মানুষের সম্পর্ক ঘিরে এক বিতর্কের অবসান ঘটাতে এক রায় ঘোষণা করেন উচ্চ আদালত, যা পশু প্রেমীদের মনে আঘাত হানে। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ে বলা হয় দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-রেল স্টেশনের মতো স্থান থেকে সমস্ত পথকুকুর সরিয়ে ফেলতে হবে। আর সেই রায়ের প্রতিবাদে দফায় দফায় পথে নামছেন পশুপ্রেমীরা।
সোমবার সন্ধ্যায় 'দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন' এই ব্যাপারে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ৷ প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় (Debashree Roy) ৷ উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী সপ্তাদিপা সিনহা, অভিনেতা রাহুল বর্মন-সহ বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে আগামী 2026-এর নির্বাচনে 'নো ডগ নো ভোট' ইস্যু।
কুকুরদের জীবনেরও সহানুভূতির অধিকার আছে, যা ভারতীয় সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। তাই সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বহাল রাখতে হবে এবং শক্তিশালীভাবে কার্যকর করতে হবে- এই হল দাবি ৷ অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় বলেন, " সমাজে কুকুরের ভূমিকা অপরিসীম। সেটাকে উচ্চ আদালতকে আরও গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখতে হবে। তাই আগামী দিনে কুকুরের বেঁচে থাকার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে পথে নামতে চলেছে দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন (Debasree Roy Foundation)। অনেককে প্রায়ই বলতে শুনি, 'বড্ড ঘেউ ঘেউ করছে'। কেন করছে কেউ ভাবে না । এরিয়াতে সবাই ওদের চেনা মানুষ । অচেনা দেখলেই চেঁচায় ওরা। ওভাবেই ওরা অ্যালার্ম দেয় ৷ মানুষের পাশে থাকে । কিন্তু মানুষ ওদের উপর গরম জল ঢেলে দেয়, মারে, তাড়ায় । যারা এগুলো করে তাদের ঈশ্বর ক্ষমা করে না।"
আইনজীবী সপ্তাদীপা সিনহা বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট কী বলতে চেয়েছে সেটা অনেকেই বুঝতে পারছে না। সেটা আগে বোঝা দরকার ৷ রাস্তার যেখান সেখান থেকে কুকুরদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের খেতে দিলেই প্রতিবাদ হচ্ছে। এগুলো তো ঠিক হচ্ছে না।"
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে ইটিভি ভারতকে শ্রীলেখা মিত্র জানান, " একজন মানুষ ধর্ষক বলে সব মানুষ ধর্ষক নয় । সুতরাং কোনও একটি কুকুর যদি কোনও একটি কারণবশত কাউকে কামড়ে থাকে । এর মানে সকল রাস্তার কুকুরই কামড়াবে সেটা নয় । যারা ভগবানে বিশ্বাসী তারা হয়তো ভুলে গিয়েছেন কালভৈরবের পুজো করতে গেলে কুকুরকে পুজো করতে হয় । মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুর ছিলেন । এটা কুকুরকে মারার ষড়যন্ত্র চলছে আর কিছুই না । আমি এই আইন মানি না । খুনি, ঠকবাজ, ধর্ষণকারী সবাই ছাড় পেয়ে যায় । রাগ গিয়ে পড়ছে রাস্তার কুকুর গুলোর উপর, যাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই।"