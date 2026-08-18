একটি মিথ্যা খবর মুহূর্তের মধ্যে...- ট্রেনে বচসা-আরপিএফ কর্মীর ওপর হামলা বিতর্কে অন্তরার কাঠগোড়ায় কে ?

একটি মিথ্যা খবর মুহূর্তের মধ্যে...- ট্রেনে বচসা-আরপিএফ কর্মীর ওপর হামলা বিতর্কে অন্তরার কাঠগোড়ায় কে ?
শেক্সপিয়র বলেছিলেন, "নামে কী আসে যায়?" কিন্তু অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনা নাম বিভ্রান্তির চরম পর্যায়ের প্রমাণ ৷ প্রতিনিধি কীর্তিকুমার কদমের সঙ্গে বিতর্ক নিয়ে আড্ডায় অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 1:29 PM IST
মুম্বই, 18 অগস্ট: চলতি মাসেই বান্দ্রা-গঙ্গানগর আরাবলি এক্সপ্রেসে সিট নিয়ে বচসা ও আরপিএফ (RPF) কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় এক মডেলের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। ঘটনায় নামবিভ্রাটের জেরে হেনস্তার শিকার হন জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় (Antara Banerjee) ৷ যা নিয়ে মিডিয়া ও সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। অভিনেত্রী পরবর্তী সময়ে জামিনে মুক্তি পান। 31বছর বয়সী অন্তরা বিতর্কের কারণে নিমেষে ভাইরাল হয়ে যান সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে, পরে জানা যায়, নাম বিভ্রান্তির কারণে হেনস্থার শিকার হয়েছেন তিনি ৷ কটাক্ষ-সমালোচনা-বিতর্ক কীভাবে সামলেছেন বাঙালি তনয়া, ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় উঠে এসেছে নানা কথা ৷
ইটিভি ভারত : আপনার নাম, ছবি এবং তথ্য ভুলভাবে ব্যবহার করার আসল ঘটনাটি কী?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি জানতে পারি যে আমার ছবি ইন্টারনেটে ভাইরাল হচ্ছে। তাই, যথারীতি রবিবার সকালে আমার ইএমএস সেশন শেষ করে আমি বাড়ি ফিরি। স্নান সেরে বেরোতেই দেখি আমার ফোনে কাছের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের 60টিরও বেশি 'মিসড কল'। তার সাথে ছিল অনেক মেসেজ। কী হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমার এক বন্ধুর পাঠানো মেসেজটি খুলতেই দেখি, খবরের বিবরণের সঙ্গে আমার ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর আমি আমার কিছু বন্ধু ও আত্মীয়কে ফোন করি। তখনই জানতে পারি-খবরটা কী ছিল? অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।
যদিও আমাদের নাম একই কিন্তু আমি সেই ব্যক্তি নই। কিন্তু, তার নামের সঙ্গে আমার ছবি এবং আমার কাজ/পরিচয় জুড়ে দিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এফআইআর যাচাই করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অভিযোগে উল্লিখিত ব্যক্তিটি আমি নই, তিনি হলেন থানের মডেল অন্তরা সোহম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার নাম অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার বাবা সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু আমরা বাঙালি, তাই আমরা সাধারণত নামের মাঝখানে বাবার নাম বসাই না, এই আর কি। কিন্তু আমাদের নামের ইংরেজি বানানেও একটা পার্থক্য আছে-আমার নামের বানান হলো 'A-N-T-A-R-R-A'।
ইটিভি ভারত : তাহলে ঠিক কীভাবে এই ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হল?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : মনে হচ্ছে, দুজন ভিন্ন ব্যক্তির নামের মিল থাকার কারণে এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র নামের মিলের ওপর ভিত্তি করে কোনও ব্যক্তির ছবি ব্যবহার করা ঠিক নয়। যদি সংশ্লিষ্ট এফআইআরটি খতিয়ে দেখা হতো, তাহলে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যেত যে এই দুজন ব্যক্তি ভিন্ন।
ইটিভি ভারত: মিডিয়া আমাদের ছবি ব্যবহার করার কারণে আমাদের কী ভোগান্তি পোহাতে হল?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : এই মিথ্যা খবর আমাকে এবং আমার পরিবারকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। খবরটি প্রকাশিত হওয়ার মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে আমি 900-এর বেশি ফোন কল, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এবং সোশাল মিডিয়ায় মেসেজ পেয়েছি। বন্ধু, আত্মীয়, মিডিয়ার সহকর্মী, পেশাগত পরিচিত এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই আমাকে ফোন করে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন। সবাইকে বোঝাতে বোঝাতে আমি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম।
ইটিভি ভারত: এই ঘটনায় সংবাদমাধ্যম কী ভুল করেছে বলে আপনি মনে করেন?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রথমত, যথাযথভাবে তথ্য যাচাই করা হয়নি। একটি এফআইআর সংক্রান্ত খবর প্রকাশের সময় নাম, বয়স, ঠিকানা, পেশা, ছবি এবং অন্যান্য শনাক্তকারী তথ্য সাবধানে যাচাই করা প্রয়োজন। সবার আগে খবরটি প্রকাশ করার প্রতিযোগিতার চেয়ে নির্ভুলভাবে খবর পরিবেশন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
ইটিভি ভারত: আপনি কি ভয় পাচ্ছেন যে এটি আপনার পেশাগত ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করবে?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : হ্যাঁ। একজন শিল্পীর ভাবমূর্তি বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। একটি মিথ্যা খবর মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ধরনের মিথ্যা প্রতিবেদন ভবিষ্যতের চাকরির সুযোগ, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, বিজ্ঞাপনের সুযোগ এবং দর্শকদের মনে থাকা ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। এ কারণেই বিষয়টি আমার জন্য খুব গুরুতর। তবে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এটি সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে কোনও লড়াই নয়, বরং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য একটি আবেদন। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একারণেই তাদের কাছ থেকে নির্ভুলতা, দায়িত্ব এবং তথ্য যাচাই প্রত্যাশিত। আজ আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, কাল তা যে কারও সঙ্গে ঘটতে পারে।
ইটিভি ভারত: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি বিগত কয়েক বছর ধরেই বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। আমার প্রথম কাজ ছিল ধারাবাহিক 'বাধো বহু'। এরপর আমি 'কসৌটি জিন্দেগি কে' এবং 'দিব্য দৃষ্টি' ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার শেষ কাজ ছিল টি-সিরিজের জন্য লখবিন্দর ওয়াদালির গাওয়া 'ছাপ তিলক' গানটি। এরপর আমি 1 থেকে দেড় বছরের বিরতি নিয়েছিলাম। এখন আমি নতুন এবং আরও ভালো সুযোগ খুঁজছি, যাতে আমি আরও বড় এবং ভালো কিছু করতে পারি।
ইটিভি ভারত: আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় : এই মুহূর্তে আমরা সবাই একসঙ্গে আছি যাতে আমি এটা স্পষ্ট করতে পারি যে, ওই মহিলার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এই পুরো ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সংযোগ নেই। আমি সবাইকে অনুরোধ করেছি, যেখানেই নিউজ চ্যানেল এবং মিডিয়া আউটলেট থেকে আমার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখান থেকে যেন অবিলম্বে তা সরিয়ে ফেলা হয়। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি তা না হয়, তাহলে আমাকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে ৷ যা আমরা আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব। আইনি পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে সেক্ষেত্রে ৷