প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ কঙ্গনার, ছবি শেয়ার করে কী লিখলেন অভিনেত্রী ?

প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ কঙ্গনার, ছবি শেয়ার করে কী লিখলেন অভিনেত্রী ?
এদিন কঙ্গনা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিশেষ উপহারও দেন ৷
Published : March 23, 2026 at 7:24 PM IST
হায়দরাবাদ,23 মার্চ: সিনেমা জগতে সাম্প্রতিক সময়ে ভরাডুবি হলেও রাজনীতির আঙিনায় সফল অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত ( Kangana Ranaut) ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের মন্ডী থেকে বিজেপির সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন কুইন তারকা ৷ আজ তাঁর 40তম জন্মদিন ৷ বিশেষ এই দিনটাকে আরও বিশেষ করে তুলতে তিনি সপরিবারে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ( PM Narendra Modi) সঙ্গে ৷
রাজনীতিতে আসার অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সরব হয়েছেন কঙ্গনা ৷ বারবার তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা ৷ তারপরেই তিনি যোগ দেন রাজনীতিতে ৷ 23 মার্চ অভিনেত্রী নিজের 40তম জন্মদিন উদ্যাপন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে। সোমবার নিজের ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডেলে কঙ্গনা বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে মোদির সঙ্গে ৷ সঙ্গে ছিল কঙ্গনার পরিবারও ৷ ছবিতে দেখা গিয়েছে কঙ্গনা, মোদিকে একটি বড় ছবির ফ্রেম ও শাল উপহার দিতে ৷ অনুরাগীদের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম ৷ তাঁর কাছ থেকে আগামীর উপদেশও পেলাম ৷ আমার কাছে এটা স্মরণ করে রাখার মতো জন্মদিন ৷"
কঙ্গনা বিনোদন জগতের অন্যতম স্পষ্টভাষী এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সিনেমা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সুপরিচিত। 'কুইন', 'তনু ওয়েডস মনু' (এবং এর সিক্যুয়েল) এবং 'মণিকর্ণিকা: দ্য কুইন অফ ঝাঁসি'-র মতো সমালোচক-প্রশংসিত ও বাণিজ্যিকভাবে সফল সিনেমার মাধ্যমে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন ৷ এই সিনেমাগুলোই তাঁকে নারী-কেন্দ্রিক কাহিনিগুলোকে নিজের কাঁধে এগিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাসম্পন্ন একজন শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি সিনেমা জগতের রীতিনীতি, জাতীয়তাবাদ এবং শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বরাবরই মতামত ব্যক্ত করে সমালোচনার শিকার হয়েছে ৷ বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন ৷
2024 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন ৷ বিজেপির হয়ে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম নির্বাচনেই তিনি কংগ্রেস প্রার্থী বিক্রমাদিত্য সিংকে হারিয়ে জয়ী হন ৷ 74 হাজার 755 ভোটের ব্যবধানে তিনি এই জয় লাভ করেন ৷ বেশ কয়েক বছর ধরেই বলিউডে সে ভাবে কঙ্গনার কাজ দেখা যাচ্ছে না। বড়পর্দায় তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল 2025 সালের 'ইমার্জেন্সি ছবিতে। তবে ছবিটি বহু বছরের নানা বিতর্ক পেরিয়ে মুক্তি পায় গত বছরে। এই ছবিটিও বক্সঅফিসে বিশেষ লাভ করতে পারেনি।