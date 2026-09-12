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প্রাক্তন ম্যানেজারের কারণে হাতছাড়া হচ্ছিল কাজ ! অভিনেত্রী অ্যামাইরা কীভাবে পেলেন 'চুম্বক' ?

Amyra Dastur on Chumbak Series: সিরিজের প্রোমোশনে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, একটুর জন্য এত বড় প্রোজেক্ট হারাতে বসেছিলেন তিনি ৷

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অভিনেত্রী অ্যামাইরা কীভাবে পেলেন 'চুম্বক' ? (আইএএনএস/পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 4:03 PM IST

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হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: বড় বড় তারকাদের কাছে ম্যানেজার বা অ্যাসিসট্যআন্টের গুরুত্ব অনেক বেশি ৷ সকাল থেকে কোন পরিচালক-প্রোযোজকদের সঙ্গে মিটিং, কোথায় কোন সিনেমা-সিরিজের অডিশন, এই সবকিছু মনে রাখার দায়িত্ব ম্যানেজার বা পিআরের ওপরেই থাকে ৷ কিন্তু অভিনেত্রী অ্যামাইরা দস্তুরের ক্ষেত্রে চুম্বক সিরিজ পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে গিয়েছিল উল্টোটা ৷ কারণ, তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার অভিনেত্রীকে জানাননি, এই সিরিজের জন্য তাঁকে অডিশনের জন্য ডাকা হয়েছে ৷ ফলে, হাতছাড়া হতে বসেছিল মাল্টি স্টারার এই সিরিজ ৷ তারপর কীভাবে পেলেন এই কাজ, সম্প্রতি আইএএনএস-এ এক সাক্ষাৎকারে সেই ঘটনা তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী ৷

মুম্বাইয়ের বিকেসি (BKC) এলাকায় শো-য়ের প্রচারের সময় অর্জুন বিজলানি, হেলি শাহ, ডেলনাজ ইরানি এবং অনন্ত জোশির সঙ্গে আলাপকালে অভিনেত্রী জানান, প্রায় হাতছাড়া হওয়া এই কাজ তিনি কীভাবে পেলেন। তিনি বলেন, "আমার গল্পটা আসলে বেশ মজার। কারণ, আমার তৎকালীন ম্যানেজার আমাকে এই অডিশনের কথা জানাননি। পরে যখন জানতে পারলাম যে এই চরিত্রের জন্য কাস্টিং বা বাছাই প্রক্রিয়া চলছে, তখন মনে হলো আমিই এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত; কারণ শো-টির পটভূমি গড়ে উঠেছে পার্সি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে।"

তিনি আইএএনএস-কে বলেন, "আমার মনে আছে, আমি নিজেই আমাদের কাস্টিং ডিরেক্টর যোগি স্যারকে মেসেজ করে বলেছিলাম, 'শুনেছি আপনারা একটা সিরিজের জন্য অডিশন নিচ্ছেন এবং এতে একটা পার্সি চরিত্র আছে। তাহলে আমাকে ডাকেননি কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু আপনি না করে দিয়েছিলেন।' তখন আমি বললাম, 'ওহ না, আমি এসে অডিশন দেব।' এরপর আমি তাঁর জন্য অডিশন দিলাম; ভাগ্যক্রমে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। এমনকি নির্মাতারাও আমাকে জানালেন যে, তাঁরা ভেবেছিলেন আমি হয়তো এই প্রজেক্টে আগ্রহী নই।" তিনি আরও বলেন, "আমি বললাম, না, ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। তো, আমার মনে হয় আমি দুবার অডিশন দিয়েছিলাম এবং তারপরই ডাক পেলাম।"

এর আগে এই শো-তে প্রবীণ কমেডি অভিনেতাদের কাছ থেকে শেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। আইএএনএস (IANS)-কে তিনি বলেন, "দিনশেষে আমার মনে হয় অভিনয় মানেই অভিনয়। আপনার চারপাশে ভালো অভিনেতাদের থাকাটা জরুরি, কারণ আপনার অভিনয়ের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।" তিনি আরও বলেন, "তাই যখন আপনার চারপাশে এমন সব অসাধারণ প্রবীণ ও গুণী মানুষ থাকেন, তখন আমার মনে হয় আপনার নিজের কাজের মানও আপনা-আপনিই বেড়ে যায় ৷ অথবা অন্তত আপনি নিজেকে আরও ভালো করার জন্য তাগিদ অনুভব করেন। কমেডি ঘরানার কাজ আমি সবসময়ই করতে চেয়েছি। আমি সত্যিই আনন্দিত যে এমন একটি সুযোগ পেয়েছি এবং নিজের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তা করার সুযোগ হয়েছে। আগেই বলেছি, আমি পুরোদস্তুর পার্সি; তাই এই চরিত্রটির মাধ্যমে নিজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পারাটা দারুণ ব্যাপার, কারণ সচরাচর এমন চরিত্র খুব একটা দেখা যায় না। শো-এর নির্মাতারা যখন আমাকে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন, তখন আমার মনে হয়েছিল-'বেশ, এই চরিত্রটির সঙ্গে আমি খুব সহজেই একাত্ম হতে পারছি, কারণ এটি সত্যিই খুব মজার একটি চরিত্র’।"

'চুম্বক' সিরিজের প্রেক্ষাপট

'চুম্বক' নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি কমেডি-ড্রামা ওয়েব সিরিজ। এই সিরিজের মূল প্রেক্ষাপট বা পটভূমি তৈরি হয়েছে মুম্বাইয়ের চেম্বুর এলাকার একটি কাল্পনিক আবাসন, যার নাম 'চুম্বক কলোনি' ৷ কলোনির পাশাপাশি থাকা 5টি পরিবারকে কেন্দ্র করে এই সিরিজের গল্প আবর্তিত হয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা একে অপরের ব্যক্তিগত জীবনে প্রচণ্ড নাক গলায়। একজনের বাড়ির ছোটখাটো সমস্যা বা ঘটনা খুব দ্রুতই পুরো কলোনির একটি বড়সড় বিষয়ে পরিণত হয়। হিন্দি টেলিভিশনের পুরোনো জনপ্রিয় পারিবারিক কমেডি শো, যেমন: 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' বা 'খিচড়ি'-মতো চেনা, হালকা মেজাজের এবং উষ্ণ পরিবেশ এই সিরিজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

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