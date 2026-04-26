কে আসবে, কত টাকা দেবে, না-ভেবে স্বনির্ভর হওয়া উচিত: অলোকানন্দা গুহ

কে আসবে, কত টাকা দেবে, না-ভেবে স্বনির্ভর হওয়া উচিত: অলোকানন্দা গুহ
4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন? অলোকানন্দা গুহ'র কথা শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ।
Published : April 26, 2026 at 6:24 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোরকদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও । ইটিভি ভারত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে । আজকের পর্বে উত্তর দিলেন অভিনেত্রী অলোকানন্দা গুহ ।
বাংলা বিনোদন দুনিয়ার বহুল পরিচিত মুখ অলোকানন্দা । একাধিক ধারাবাহিকে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের জায়গা দর্শকের কাছে পাকা করেছেন এই অভিনেত্রী । সম্প্রতি সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রেও অভিনয় করেন তিনি ।
ইটিভি ভারত: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?
অলোকানন্দা গুহ: ভাবছিলাম প্রশ্নটা দেখে যে কী বলব । কাকে দেখতে চাই আমি? নাম না বলে যেটা বলতে চাই সেটা হল, এমন একজনকে দেখতে চাই যিনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী হবেন । যিনি রাজ্যটাকে সুন্দরভাবে আগলে রাখবেন । সমস্যা সব জায়গায় হয় । কিছু না কিছু সমস্যা থেকেও যায় । কোনও দল এসেই সেটা ঠিক করতে পারে না । হয়তো কেউ কিছুটা সমাধান করল, আবার নতুন কিছু কাজ শুরু করে সেটা বাকি থেকে গেল । সেটা অন্য কেউ এসে করল । সেক্ষেত্রে সৎ কাউকেই দেখতে চাই মুখ্যমন্ত্রী পদে । নিজের সাধ্যমতো রাজ্যটার জন্য ভাবার চেষ্টা করবেন এমন কাউকেই চাই । কোনও দল বা কোনও মানুষই পারফেক্ট হয় না, এটাও মনে রাখার বিষয় ।
ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে অনেকেই ভয় পায়? আপনিও কি পেতেন?
অলোকানন্দা গুহ: না আমার কোনওদিনই কোনও ভয়টয় হয়নি । তবে, পলিটিক্স থেকে দূরেই থাকতাম । ক'টা দল আছে তার খবরও রাখতাম না । থ্রি-ফোরেও জানতাম না এসব নিয়ে কিছুই । বাবা-মা ভোট দিতে যেত ওটুকুই জানতাম । বাবার কল্যাণীতে ক্ষেত্র । আর মা কলকাতাতে শিয়ালদার বাড়ির ওখানে ভোট দিতে যেত । ভোট নিয়ে মাতামাতি দেখিনি তখন তেমন একটা । এখন অনেক মিটিং মিছিল দেখি । এখন কিছুটা বুঝি রাজ্য রাজনীতি । কিছু মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয় । তাদের কথা শুনি । তারা কী চায় শুনি । তার থেকে নিজেরও একটা মতামত তৈরি হয়েছে এখন ।
ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট-নিজেকে সেদিন বেশ বড় হয়ে গিয়েছি মনে হয়নি?
অলোকানন্দা গুহ: বড় হয়ে গিয়েছি অনেক আগে । তবে, ভোট দেওয়ার সুযোগ এই প্রথম পেতে চলেছি । ভোটার কার্ড হাতে পেলাম দু'দিন আগে । কিন্তু আমার অনেকটা বয়স হয়ে গিয়েছে । আঠেরোর পর আমার দু'তিন বছর প্রচণ্ড শরীর খারাপ গিয়েছিল । সেই সময়ে হাসপাতাল-বাড়ি করতে হয়েছিল । তাই ভোটার কার্ড বানানোর মতো অবস্থা আমার বাড়ির কারোর ছিল না । তারপর এক বছর আমি নিজেও কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই । তারপর আবার কোভিডও চলে আসে । কোভিডের পরপর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় আমার । তবে, ভালো লাগছে যে ফাইনালি আমি ভোট দিতে পারব এবার । বড় হয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে না । বড় তো সেই কবেই হয়ে গিয়েছি । তবে, বিশাল বড় দায়িত্ব এসে গেল । এক একটা ভোটের উপর অনেককিছু নির্ভর করে । তুমি যাকে ভোট দিচ্ছো তার এফেক্ট কী পড়তে পারে-সবকিছু ভেবেচিন্তে ভোট দেওয়া উচিত ।
ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয়?
অলোকানন্দা গুহ: আমার রাজ্যে বেকারত্ব আছে । আমি বলব কারও উপর নির্ভর না করতে । আমার রাজ্যে আমি চাই সবাই স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক । কে আসবে, সে এসে কী করবে, কত টাকা দেবে এসব না ভেবে স্বনির্ভর হওয়া উচিত । যে জিতবে সে তার মতো কাজ করবে । কিন্তু আমরা আমাদের জন্য কী করব সেটা ভাবতে হবে সবার আগে ।
ইটিভি ভারত: যদি নিজে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হন কীভাবে সাজাবেন নিজের রাজ্যটাকে?
অলোকানন্দা গুহ: খুব অবাস্তব এটা । তবে, ভাবতে বললেন বলে ভাবছি । যতটা সম্ভব চেষ্টা করব মানুষের জন্য ভালো কিছু করার, রাজ্যের মানুষকে আগলে রাখার । মুখ্যমন্ত্রী হওয়া মানে খুব কঠিন দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া । আমি নিজেকে যোগ্যই মনে করি না ওরকম কোনও পদে বসার জন্য । অনেক দায়িত্ব । একটা ভুল হলেই কত বাজে এফেক্ট পড়ে তাঁর উপর । তবে, ভোট আসছে । সবাইকে বলব, ভোটটা দিতে ।