ETV Bharat / entertainment

দেবের উদ্যোগে কাজে ফিরছেন অনির্বাণ-ঋদ্ধিরা ! স্বরূপের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ

যদিও স্বরূপ বিশ্বাস ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি হাতে পাননি ।

ETV BHARAT
দেবের উদ্যোগে কাজে ফিরছেন অনির্বাণ-ঋদ্ধিরা !
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 এপ্রিল: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে টলিপাড়ার প্রতিবাদ গড়ে তোলার দিনেই টলিউড থেকে অলিখিত 'ব্যান' হয়ে যাওয়া পরিচালক-অভিনেতারা যাতে ফের কাজে ফিরতে পারেন, সেজন্য প্রসেনজিতের কাছে তদ্বির করেছিলেন দেব ৷ তাঁর সেই আবেদনে সাড়া মিলেছে ৷ আজ নিজেই সে খবর জানিয়েছেন সাংসদ-অভিনেতা ৷

রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং আর্টিস্ট ও কলাকুশলীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে যেদিন থেকে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেদিনই সিদ্ধান্ত হয় যে ম্যাজিক মোমেন্টস যতক্ষণ না রাহুলের মৃত্যুর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কাজ করবেন না কোনও কলাকুশলী এবং অভিনেতা । তবে, অন্যান্য শুটিং শুরু হয়ে যায় বুধবার থেকেই । ওইদিন আরও একটি দিকে আলোকপাত করেন দেব । টলিউডে অলিখিত 'ব্যান' হয়ে থাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে পারছেন না একাধিক পরিচালক ও অভিনেতা । এক বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে ডিরেক্টস গিল্ড ও ফেডারেশনের মধ্যে কিছু আইনি সমস্যাই এর কারণ । সেই কারণেই কাজ করতে পারছিলেন না একাধিক অভিনেতা ও পরিচালক ।

ETV BHARAT
স্বরূপের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ (নিজস্ব চিত্র)

সেদিন দেব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাহুল টলিউডকে এক করে দিয়ে গিয়েছে । কিন্তু টলিউডে যে সমস্ত শিল্পীরা কাজ করতে পারছেন না, সেটাও তাঁদের কাছে ভীষণ কষ্টের । সেই জন্য দেব প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেন যে, 72 ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যান হয়ে থাকা শিল্পীরা যাতে কাজে ফেরেন, তার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলবেন বুম্বাদা । অন্যান্য আইনি বিষয়গুলিও তিনি দেখবেন । তবে 72 ঘণ্টা কাটার আগেই, সোশাল মিডিয়ায় 'সুখবর' দিলেন স্বয়ং দেব ।

এদিন সমাজমাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্টে দেব লেখেন, ফেডারেশনের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে 'ডিরেক্টরর্স গিল্ড'। পরিচালকদের গিল্ড অর্থাৎ, 'ডিরেক্টরর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'-র তরফে চিঠি নিয়ে জানানো হয়েছে, আদালতে যে মামলা চলছিল তা উঠিয়ে নিতে রাজি তারা । এই মামলা যদি উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই মামলা থেকেও তাঁর স্বস্তি পাওয়ার কথা । যদিও স্বরূপ বিশ্বাস ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি হাতে পাননি ।

সোশাল মিডিয়ায় দেব আরও লিখেছেন, "'ডিরেক্টর্স গিল্ড'-কে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷ 72 ঘণ্টা কাটার আগেই আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম, সেটা ভেবে দেখার জন্য । মামলা উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য । এই সিদ্ধান্ত যে শুধু আমায় ব্যক্তিগতভাবে খুশি করেছে তা নয়, টলিউডের সার্বিক উন্নতির জন্যও এই পদক্ষেপ খুব গুরুত্বপূর্ণ । আসলে আমি বিশ্বাস করি, সিনেমা মূলত একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, বোঝাপড়া এবং একে অপরের প্রতি সম্মানের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে । আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি, এই মুহূর্তে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যেখানে মতভেদগুলো আলোচনা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে সমাধান করা যায় ।"

TAGGED:

SWARUP BISWAS
ANIRBAN BHATTACHARYA
দেব
স্বরূপ বিশ্বাস
DEV INITIATIVE

Quick Links / Policies



ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.