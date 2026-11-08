আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিওয়ালি ! কালীপুজোয় ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন ভিক্যাট

আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিওয়ালি ! কালীপুজোয় ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন ভিক্যাট
Vicky-Katrina Son: বিহান কৌশলের পরনে সাদা রঙের পাঞ্জাবি ও পাজামা ৷ তার উপর হলুদ রঙের জ্যাকেট ৷
Published : November 8, 2026 at 6:19 PM IST
মুম্বই, 8 নভেম্বর: কালীপুজোর দিনই অপেক্ষার অবসান ৷ ঠিক একবছরের মাথায় ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেতা ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ ৷ রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ছেলেকে নিয়ে দিওয়ালির ছবি পোস্ট করেছেন ভিক্যাট ৷
ওই ছবিতে দু'হাত বাড়িয়ে হাসতে দেখা যাচ্ছে একরত্তিকে ৷ পরনে তার সাদা রঙের পাঞ্জাবি ও পাজামা ৷ তার উপর হলুদ রঙের জ্যাকেট ৷ আর ছেলের সঙ্গেই রং মিলান্তি করেছেন ভিকি-ক্যাটরিনা ৷ ভিকি পরেছেন ঘি রঙের পাঞ্জাবি ৷ তার উপর সুন্দর সুতোর কাজ ৷ এদিকে ক্যাটের পরনে ছিল হলুদ রঙের জরির কাজ করা সালোয়ার ৷ তিনজনকেই বেশ খুশি দেখাচ্ছে ছবিতে ৷
ওই ছবির সঙ্গে পোস্টে তারকা দম্পতি লিখেছেন, "আমাদের এযাবৎকালের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দীপাবলি । সকলের জন্য রইল ভালোবাসা ৷ আলো আর সুখে ভরে উঠুক সকলের জীবন ।"
আর বিহানের মুখ-সহ এই প্রথম ঝলক দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷ অনুরাগীরা কমেন্ট বক্সে ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন বলিউডের সেলিব্রিটিরাও ৷ বিহানের ছবি দেখে নেটনাগরিকদের একটাই আলোচনা, কার মতো দেখতে তাকে ৷ কেউ কেউ বলছেন, খুদের চোখ ও হাসি পুরো মা ক্যাটরিনার মতো ৷ আবার কারও মতে সে বাবা ভিকির কপি ৷ তবে, ভিক্যাটের ছেলেকে নিয়ে চর্চা যে এখন থামছে না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে ৷
পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে 2021 সালের 9 ডিসেম্বর রাজস্থানের মাধোপুরের একটি রিসর্টে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ ৷ তার ঠিক চার বছরের মাথায় 2025 সালের 7 নভেম্বর ছেলে বিহানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা ৷ এরপর বিহানের কিছু ঝলক দেখালেও কোনওদিন তাঁরা তার মুখ প্রকাশ্যে আনেননি ৷ মা হওয়ার পর ওজন বৃদ্ধি নিয়েও কটাক্ষের শিকার হয়েছেন ক্যাটরিনা ৷
চলতি বছরের শুরুতে সন্তানের নাম সামনে আনেন এই তারকা জুটি ৷ ছেলের নাম রাখেন বিহান কৌশল ৷ সেসময় পোস্টে লিখেছিলেন, "আমাদের জীবনের আলোর রশ্মি ৷" আর শনিবার ছিল বিহানের জন্মদিন ৷ আর বিহানকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তার ঠিক পরের দিন অর্থাৎ দীপাবলির মতো আলোর উৎসবকেই বেছে নিলেন এই তারকা দম্পতি ৷