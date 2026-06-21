বাবার ভালোবাসা কখনও বদলায় না, পিতৃ দিবস উদযাপন টলি-বলি সেলেবদের

বাবার ভালোবাসা কখনও বদলায় না, পিতৃ দিবস উদযাপন টলি-বলি সেলেবদের
কেউ এই দিনে বাবাকে মনে করে পোস্ট করলেন ছবি ৷ আবার কেউ ছেলের সঙ্গে পালন করলেন পিতৃ দিবস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 6:13 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: নিজের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে যিনি সন্তানের স্বপ্নগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন ও লালন-পালন করেন তিনি হলেন বাবা ৷ আজ পিতৃ দিবস ৷ আজ বাবাদের উদযাপন করার দিন ৷ যদিও কোনও একটা নির্দিষ্ট দিন তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন্য যথেষ্ট নয় ৷ তবু এই দিনে তাঁদের প্রতি ভালোবাসায় ভরা পোস্টে ভরেছে সোশাল মিডিয়া ৷ সেই উদযাপনে গা ভাসিয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে টলিউড থেকে বলিউডের সেলেবরা ৷ কেউ পিতৃ দিবসে মেতেছেন ছেলের সঙ্গে, তো কেউ আবার ফিরে গিয়েছেন বাবার সঙ্গে কাটানো ছোটবেলায় ৷
এদিন বাবা ও ছেলের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে পিতৃ দিবস পালন করছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বাবা বিশ্বজিৎ ও ছেলে তৃষাণজিতের ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে লেখেন, "সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে যায়, কিন্তু বাবার ভালোবাসা কখনও বদলায় না । আমার নিজের জীবনে আমার বাপি আমাকে যে মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা আর মানুষের প্রতি সম্মান করতে শিখিয়েছেন, তা আজও আমার পথচলার শক্তি । আজ আমি নিজেও একজন বাবা । তাই বুঝতে পারি, সন্তানের জন্য একজন বাবার ভালোবাসা, উদ্বেগ আর নিঃস্বার্থ ত্যাগ কতটা গভীর । এই বিশেষ দিনে আমার বাপিকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা । আর পৃথিবীর সকল বাবাদের জানাই শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা ।"
পিয়া চক্রবর্তীও ছেলের সঙ্গে স্বামী পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছবি শেযার করে পিতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সকলকে ৷ তিনি লেখেন, "বাবা-ছেলের মহূর্ত ৷ ছবিই কথা বলে ৷"
আরেক অভিনেত্রী ঋধিমা ঘোষও স্বামী গৌরব চক্রবর্তীর সঙ্গে ছেলে ধীরের ছবি পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "তোমার বাবা হয়ে ওঠার বিষয়টি আমাদের গল্পের সবচেয়ে প্রিয় অধ্যায় । এই যাত্রাপথে আমার পাশে সবচেয়ে চমৎকার সঙ্গী হিসেবে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ । ধীর-কে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের অবদান সমান-আর আমরা যে একসঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করছি, তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ । তবে তোমার ও ধীরের মধ্যকার যে গভীর বন্ধন, তা আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায় । তুমিই তার কাছে 'হিরো', নিরাপদ আশ্রয় এবং তার প্রথম 'প্রিয় বন্ধু'। সে যেভাবে তোমার দিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, সেই দৃশ্যটি আমি চিরকাল মনে রাখব । শুভ পিতৃ দিবস । আমরা তোমাকে অসীম ভালোবাসি ।"
অন্যদিকে বলিউডের দিকে তাকালে অভিনেত্রী আথিয়া শেট্টি পিতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি মেয়ের সঙ্গে বাবা সুনীল শেট্টি, স্বামী কেএল রাহুল ও শ্বশুরের ছবি ভাগ করে নিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
পাশাপাশি কিয়ারা আদবানিও স্বামী সিদ্ধার্থ মলহোত্রা, বাবা ও শ্বশুরকে পিতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি সঙ্গে একটি খাবারের ছবি শেয়ার করেছেন ৷
প্রথম পিতৃ দিবস পালনে মেতেছেন রণদীপ হুডাও ৷ তাঁর স্ত্রীও মেয়ের সঙ্গে অভিনেতার ছবি শেয়ার করেছেন ৷ সঙ্গে রণদীপকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা বলে অ্যাখা দিয়েছেন ৷
জেনেলিয়া দেশমুখও দুই ছেলের সঙ্গে স্বামী ঋতেশ দেশমুখের ছবি দিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি লেখেন, "পিতৃ দিবসের শুভেচ্ছা তাঁকে, যিনি একজন বাবার আদর্শ কেমন হওয়া উচিত তার প্রকৃত উদাহরণ ।"
বহুদিন হল বাবাকে হারিয়েছেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ৷ তিনি এদিন বাবার স্মৃতিতে ডুব দেন ৷ পুরনো একটি ছবি শেয়ার করে তিনি পিতৃ দিবসে লেখেন, "বাবা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার অভাব অনুভব করি; ইশ, তুমি যদি আজ এখানে থাকতে ! তুমিই আমার শক্তি-আজও, আর চিরকাল থাকবে ।"