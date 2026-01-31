বিফ না মটন বিতর্ক ! সোশাল মিডিয়ায় তুলোধনা অভিনেতা-ইনফ্লুয়েন্সার সায়ককে

বিফ না মটন বিতর্ক ! সোশাল মিডিয়ায় তুলোধনা অভিনেতা-ইনফ্লুয়েন্সার সায়ককে
টলিউডের একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী সায়কের ভিডিয়ো দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 12:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 জানুয়ারি: নিজের ভিডিয়োর কারণে সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার ইনফ্লুয়েন্সার-অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী ৷ পার্কস্ট্রিটের এক রেস্তরাঁয় খেতে গিয়ে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার ভিডিয়ো বাধ্য হন ডিলিট করতে ৷ অনেকেই সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ তোলেন, ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা করছেন সায়ক ৷
কী বলেছিলেন তিনি ?
তিনি পার্কস্ট্রিটের এক নাম করা রেস্টুরেন্টের কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, পাঁঠার মাংস অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও গরুর মাংসের স্টেক পরিবেশন করা হয়েছিল তাঁদের। ইতিমধ্যেই পার্কস্ট্রিট থানায় তিনি এফআইআর দায়ের করেছেন ৷ কিন্তু ফেসবুক লাইভে এহেন ঘটনা তুলে ধরার পর থেকেই পাল্টা কটাক্ষের শিকার সায়ক। প্রকাশ্যে কেন রেস্টুরেন্টের কর্মীর ধর্ম-পরিচয় নিয়ে কাটাছেঁড়া করলেন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী? প্রশ্ন নেটিজেনদের একাংশের।
অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সায়ক কি হিন্দু-মুসলিম করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের উসকানি দিচ্ছেন? একাংশ আবার অভিনেতাকে 'বিজেপির দালাল' বলেও দাগিয়ে দিয়েছেন। ফ্যাশন ডিজাইনার অভিষেক রায় প্রশ্ন তোলেন, "বিফ আর মটন কী এতোটা সেম খেতে ? পলিটিক্যাল কনটেন্ট করলে কত পাওয়া যাচ্ছে এখন ?" অভিনেতা মৈণাক ভৌমিক লেখেন, "প্রথমত, একজন ব্রাহ্মণ হয়ে পার্ক স্ট্রিটের মতো লেহ্য পাড়ায় যাওয়া তারপর আবার ওই অসভ্য পাব-এ ঢোকা, এটাই তো সবচেয়ে বড় অপরাধ ৷ তারপর গোটা বিফ স্টেক খাওয়ার পর তো সবার আগে উচিত ছিল গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করা ৷ তারপর কাছেই প্রিন্সেপ ঘাট, সেখানে গিয়ে অন্তত পক্ষে একশোবার গঙ্গায় ডুব দেওয়া ৷ তারপর একশোবার নাকখৎ দেওয়া ৷ সেসব কিছুই দেখলাম না ৷.... "
সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে ফের সেলেব ইনফ্লুয়েন্সার ভিডিয়ো করে বলেন, "দাঙ্গা লাগানোর কোনও অভিপ্রায় আমার নেই। আমার মুসলিম বন্ধুও রয়েছে। রিয়াজের বাড়িতে আমি ঈদে খেতেও গিয়েছি। আমার কন্টেন্টেও সবসময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। আমি বরাবর বিশ্বাস করি, বন্ধুত্বের পথে ধর্ম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আপনারা যাঁরা আমাকে কটাক্ষ করছেন, তাঁরা আমার সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে দেখতে পারেন। সেখানে হঠাৎ করে আমাকে ‘বিজেপির দালাল’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে! এর আগেও আমি মুখ্যমন্ত্রীর অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি বলে আমাকে ‘চটিচাটা’ বলা হয়েছে। কিন্তু আমি কখনও প্রতিবাদ করিনি। রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু যেটা আমি খাই না, সেটা যখন আমার অজান্তে আমাকে পরিবেশন করা হল, তার প্রতিবাদ যদি আজ না করি, তাহলে আরও অনেক মানুষের সঙ্গে এরকম ঘটনা ঘটবে।"
পাশাপাশি রেস্তোঁরা কর্মীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সায়ক বলেন, "উনি যদি নিজেকে হিন্দু বলে দাবি করতেন, তাহলেও আমি ওই একই প্রশ্ন করতাম যে, আপনাকে গরুর মাংস খাওয়ালে আপনি খাবেন? রেস্তরাঁর ব্যস্ত সময়ে হয়তো অনেক কাজের প্রেশার থাকে। কিন্তু প্রতিবাদ না করলে ভবিষ্যতে কেউ এমন বিপাকে পড়তে পারেন।" কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে ৷ নিজের ভিডিয়োর কারণে নানা মহলে প্রশ্ন ও সমালোচনার শিকার সায়ক চক্রবর্তী ৷