'ফৌজি'তে নেতাজি চরিত্র নিয়ে বিতর্ক ! সিলভার স্ক্রিনে 'সংগ্রামী সুভাষ' হয়ে উঠেছিলেন কারা ?

'ফৌজি'তে নেতাজি চরিত্র নিয়ে বিতর্ক ! সিলভার স্ক্রিনে 'সংগ্রামী সুভাষ' হয়ে উঠেছিলেন কারা ?
Netaji in Silver Screen: সিলভার স্ক্রিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক চরিত্রে বেশ কয়েকজন গুণী অভিনেতা অভিনয় করেছেন। একনজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁরা কারা ছিলেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 10:04 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 অক্টোবর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্বগাথা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম এবং তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সিনেমায় কিছু সিনেমা ও সিরিজ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি যখন প্রভাস অভিনীত ফৌজি সিনেমায় নেতাজি চরিত্র নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তখন এক নজরে ফিরে দেখা যাক, সিনে পর্দায় নেতাজির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কোন-কোন তারকা ?
সুবোধ ভাবে: হনু রাঘবপুদি পরিচালিত এবং সুপারস্টার প্রভাস অভিনীত পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা সিনেমা ফৌজি (Fauzi)-তে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিখ্যাত মারাঠি অভিনেতা ও পরিচালক সুবোধ ভাবে (Subodh Bhave) ৷ মারাঠি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বায়োপিক ও চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য সুবোধ ভাবে অত্যন্ত সুপরিচিত।
এই ছবিতে 1940-এর দশকের পটভূমিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যার ঝলক সম্প্রতি ছবিটির প্রথম টিজারে দেখা গিয়েছে। টিজারের শুরুতে 1942 সালে বার্লিনে নেতাজির সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলারের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। যেখান থেকে শুরু হয়েছে বিতর্কও ৷
শচীন খেদেকর: প্রখ্যাত পরিচালক শ্যাম বেনেগালের 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু: দ্য ফরগটেন হিরো' (2004) সিনেমায় নেতাজির নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান।
রাজকুমার রাও: অল্ট বালাজির ব্লকবাস্টার হিন্দি ওয়েব সিরিজ বোস: ডেড/অ্যালাইভ (2017)-এ তিনি নেতাজির চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান।
অভি ভট্টাচার্য: 1966 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পুরোনো হিন্দি সিনেমা 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'-তে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের এই মহানায়কের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।
অমরনাথ মুখোপাধ্যায়: 1977 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনীত 'সব্যসাচী' সিনেমায় নেতাজির একটি বিশেষ ক্যামিও চরিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়: সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'গুমনামি' (2019)-এ নেতাজির জীবনের শেষভাগের রহস্যময় আদলে তৈরি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রসেনজিৎ। পর্দায় প্রসেনজিতের ভূমিকা দর্শক দরবারে বহুল প্রশংসা পেয়েছে ৷
মিঠুন চক্রবর্তী: 2011 সালের 'আমি সুভাষ বলছি' সিনেমায় সরাসরি নেতাজির বায়োপিক না হলেও, নেতাজির আদর্শের রূপক চরিত্রে অভিনয় করেন মিঠুন।