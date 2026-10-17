শাড়ি থেকে সালোয়ার ! পুজোর মুডে সেলিব্রিটিরা, কে কেমন সাজলেন

শাড়ি থেকে সালোয়ার ! পুজোর মুডে সেলিব্রিটিরা, কে কেমন সাজলেন
Celebrities in Durga Puja 2026: বাংলা থেকে মুম্বই, বাঙালি-অবাঙালি সকলে মেতে পুজোয় ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন কোন কোন তারকা ৷ দেখে নিন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: আইলো উমা বাড়িতে...৷ আমজনতার পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আমেজ বিনোদনমহলে ৷ উৎসবের জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন সেলিব্রিটিরাও ৷ কেউ পরিবারের সঙ্গে কাটাচ্ছেন এবারের পুজো, আবার কেউ ফিরে গিয়েছেন ছোটবেলায় ৷ উৎসবমুখর সারাবাংলা থেকে মুম্বইও ৷ টলিউডের স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় থেকে বলিউডের কাজল, রইল সকলের পুজোর সাজসজ্জা ও সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া বার্তা ৷
বরাবরই তাঁর সাজের জন্য নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ৷ এবছর পুজোও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ পুজোয় নিজেকে সাজাতে শাড়িকেই বেছে নিয়েছেন ৷ গোলাপি শাড়ি এবং নীল রঙের কারুকাজ করা ব্লাউজ পরেছিলেন 'দিদি নাম্বার 1' । সঙ্গে তাঁর মিষ্টি হাসি লুকটাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে ৷
অভিনেত্রী পায়েল সরকারকে আবার দেখা গিয়েছে সালোয়ার কামিজে ৷ ফিরোজা-নীল রঙের একটি এথনিক স্যুটের সঙ্গে ফুলের নকশা করা ওড়না পরে নজর কেড়েছেন তিনিও ।
এদিকে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ফিরে গিয়েছেন তাঁর ছোটবেলায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তাঁর আগের কাজের একটি ছোট্ট ভিডিয়ো ৷
টেলি অভিনেত্রী মানালি মণীষা দে'র পুজো কাটছে শুটিং সেটে ৷ তিনি অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন ৷ 'সংসারের সংকীর্তন'-এর সেটে তোলা ছবিতে বেশ লাগছে দু'জনকে ৷ পুজো উপলক্ষে আয়োজিত ওই ধারাবাহিকের বিশেষ পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবির ।
অন্যদিকে মা তনুজা ও বোন তানিশা-সহ পরিবারের বাকিদের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী কাজল ৷ মহাষষ্ঠীর দিন মুম্বইয়ের নর্থ বম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে তোলা ছবিগুলি । শুক্রবার কমলা রঙের জমকালো শাড়ি পরেছিলেন অভিনেত্রী ৷ দুর্গা প্রতিমার সামনে মা তনুজা ও বোনকে জড়িয়ে ধরা ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি ।
কলকাতার পার্কস্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে আয়োজিত প্রথম পুজোয় অংশ নেন সঙ্গীতশিল্পী কৈলাস খের ৷ তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখানে গান করতে এসেছিলেন । সেই ছবি সকলের সঙ্গে পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
সঙ্গীতশিল্পী শান তাঁর ছবি পোস্ট করে অনুরাগীদের নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।
শুধু তাঁরাই নয়, অন্যান্য তারকারাও পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সোশালে ৷ কারও কারও পুজোয় ছবি মুক্তি পেয়েছে ৷ সেগুলো ভাগ করে নিয়েছেন ৷ সেই তালিকায় রয়েছে অভিনেতা দেব থেকে অনির্বাণ চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ, সুহোত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা ৷