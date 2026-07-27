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এবার মানুষ কাটার পালা ! অভিনেতা সৌম্যর পোস্ট ঘিরে জল্পনা, কোন চমক আনছেন পরিচালক পাভেল ?

পরিচালক পাভেল-এর সঙ্গে মিলে বড় কিছু করার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সৌম্য ৷ মিলেছে তারই ইঙ্গিত ৷

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পাভেলৃসৌম্য কোন চমক আনছেন ? (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 12:24 PM IST

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হায়দরাবাদ, 27 জুলাই: বাংলা সিনেমা-সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সৌম্য মুখোপাধ্যায় (Soumya Mukherjee) ৷ তাঁর সাবলীল অভিনয় বারবার দর্শকের আকৃষ্ট করেছে ৷ ভিন্নস্বাদের চরিত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার । এবারও অন্যরকম কিছু নিয়ে আসছেন অভিনেতা ৷ 26 জুলাই জন্মদিনে সোশাল মিডিয়ায় এসেছে অভিনেতা সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের রহস্যময় পোস্ট! সেই পোস্ট ঘিরে তোলপাড় সোশাল মিডিয়া ৷ পরিচালক পাভেল (Pavel)-এর সঙ্গে মিলে বড় কিছু করার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সৌম্য ৷ মিলেছে তারই ইঙ্গিত ৷

পোস্টে লেখা রয়েছে- "অনেক প্রেম করেছি, কসাই হয়ে মাংস কেটেছি... পাভেলদা বললো এবার মানুষ কাটার পালা! রামায়ণের কোন চরিত্র? বলতে পারলে পুরস্কার আছে।" এই কয়েকটি লাইনই এখন সোশাল মিডিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কীসের ইঙ্গিত দিলেন সৌম্য? সত্যিই কি তিনি এবার একেবারে ভিন্নধর্মী, অন্ধকার বা নেগেটিভ চরিত্রে দেখা দিতে চলেছেন? আর 'রামায়ণের কোন চরিত্র?'-এই প্রশ্নই যেন রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে।

পোস্টে কোনও ছবির নাম, চরিত্রের পরিচয় কিংবা প্রকল্প সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বরং দর্শকদের জন্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এক অভিনব ধাঁধা। সঠিক উত্তরদাতার জন্য পুরস্কারের ঘোষণাও করেছেন সৌম্য, ফলে অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা ও অনুমানের ঝড়। পরিচালক পাভেলের সঙ্গে সৌম্যর যৌথ পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় নানান জল্পনা শুরু হয়েছে।

কেউ বলছেন এটি নতুন ছবির ঘোষণা, কেউ আবার মনে করছেন 'রামায়ণ' অবলম্বনে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি চরিত্রে দেখা যাবে সৌম্যকে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নির্মাতাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।জন্মদিনের শুভেচ্ছার ভিড়ের মাঝেই এমন এক রহস্যময় পোস্ট করে সৌম্য কার্যত বাড়িয়ে দিলেন উত্তেজনা। এবার সকলের একটাই অপেক্ষা-রামায়ণের সেই চরিত্রটি কে, আর পাভেল–সৌম্য জুটি ঠিক কী চমক নিয়ে আসছেন? সেই উত্তর জানতে, এখন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হবে ৷

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TAGGED:

SOUMYA MUKHERJEE
সৌম্য মুখোপাধ্যায়
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