একটা গানেই ধরা পড়বে পূর্ণাঙ্গ সিনেমার গল্প ! বাংলা ও কন্নড় ভাষায় দৃষ্টান্ত স্থাপন ঈশানের
ঈশান মজুমদারের হাত ধরে বাংলা ও কন্নড় ভাষায় আসছে অ্যাকশন মিউজিক ভিডিয়ো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 2:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: বাংলা ও কন্নড় মিউজিক ভিডিয়োর জগতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন অভিনেতা-গায়ক ঈশান মজুমদার ৷ কারণ এই দুই ভাষাতে প্রথম সম্পূর্ণ অ্যাকশন নির্ভর মিউজিক ভিডিয়ো দেখতে পাবেন দর্শকরা ৷ আসছে 'একবার এসো'। যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেমার গল্প, গানের মধ্য দিয়েই তুলে ধরা হয়েছে। প্রেম, প্রতিশোধ ও টানটান অ্যাকশনের মেলবন্ধনে তৈরি এই মিউজিক ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই দর্শক ও ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে আগ্রহ তৈরি করেছে।
নির্মাতাদের মতে, 'একবার এসো'-র সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এর গল্প বলার ধরন। এখানে গান শুধুমাত্র আবেগের প্রকাশ নয়, বরং কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল মাধ্যম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সিনেমার মতো করেই গল্পের বাঁক, সংঘর্ষ ও ক্লাইম্যাক্স গানের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে। আধুনিক ভিজুয়াল প্রযুক্তি ও ভিএফএক্স ব্যবহারের ফলে পর্দায় উঠে এসেছে একাধিক চোখধাঁধানো দৃশ্য, যা বাংলা ও কন্নড় মিউজিক ভিডিয়োর প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙে এক নতুন অভিজ্ঞতা দেবে।
মিউজিক ভিডিয়োর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এস. গোপাল ময়রা ও অভিষেক নাড়ু। বাংলা গানের কথা লিখেছেন এস. গোপাল ময়রা এবং কন্নড় সংস্করণের গীতিকার শিল্পা নাগোজি। সুর ও কথার মেলবন্ধনে গানটি আবেগী হওয়ার পাশাপাশি শক্তিশালী সিনেম্যাটিক আবেদন তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ঈশান মজুমদার নিজেই বাংলা ও কন্নড় দু’টি ভাষাতেই গান গেয়েছেন ৷
গায়ক-অভিনেতার কথায়, "'একবার এসো' আমার কাছে শুধু আরেকটা মিউজিক ভিডিয়ো নয়, এটা আমার অভিনয়ের যাত্রায় একটা বিশেষ অধ্যায়। বাংলা ও কন্নড়, দু'টি ভাষায় একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে শিল্পী হিসেবে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ভাষা আলাদা হলেও আবেগ, এক্সপ্রেশন আর গল্প বলার শক্তি এক ৷ এই বিশ্বাসটাই আরও গভীর হয়েছে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে।
ঈশান বলেন, "এই গানটি বাংলা ও কন্নড় ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন মিউজিক ভিডিয়ো ৷ এখানে শুধুই গান বা পারফরম্যান্স নয়, প্রতিটি ফ্রেমে অ্যাকশন, এনার্জি আর আবেগকে ধরে রাখতে হয়েছে। শুটিংয়ের সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছে, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জটাই আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আগেও বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি ৷ কিন্তু এই প্রজেক্টে ভাষার সীমানা পেরিয়ে দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করার সুযোগ পেয়েছি। বাংলা আমার শিকড়, আর কন্নড় ভাষায় কাজ করে নতুন সংস্কৃতি, নতুন কাজের ধরণ আর দর্শকের ভালবাসার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। এই অভিজ্ঞতা আমাকে আরও সাহসী করেছে, আরও পরীক্ষামূলক কাজ করতে আগ্রহী করেছে। ভবিষ্যতেও আমি চাই, ভাষা বা ফরম্যাটের গণ্ডি না মেনে এমন কাজ করতে, যা দর্শকের মনে দীর্ঘদিন থেকে যায়।"
ঈশান মজুমদারের কর্মজীবন এক বাঙালি শিল্পীর বহুমাত্রিক যাত্রার প্রতিফলন। 2016 সাল থেকে তিনি বাংলা সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত ৷ 'পোস্টমাস্টার' ছবি দিয়ে তাঁর অভিনয় যাত্রা শুরু হয়। তার আগে টানা 15 বছর কর্পোরেট জীবনে তিনি বিভিন্ন দেশ-বিদেশে চাকরি করেছেন। সেই নিরাপদ পেশা ছেড়ে অভিনয় ও সঙ্গীতকে বেছে নেওয়া ছিল এক সাহসী সিদ্ধান্ত, যা আজ তাঁকে একজন স্বতন্ত্র সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে পরিচিত করেছে।
শুধু বাংলা নয়, দক্ষিণী সঙ্গীত জগতেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি কন্নড় সঙ্গীত জগতে পেশাদারভাবে গান গাওয়া শুরু করেন ৷ একাধিক রিয়েলিটি শো জিতে নিজের জায়গা তৈরি করেন। কিংবদন্তি কিশোর কুমারের গাওয়া একমাত্র দক্ষিণী ভাষার গানটি গাওয়ার সুযোগ পাওয়া তাঁর কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।