'আমার অভিনয় দেখে ফোন করেছিলেন...'- নিজের রাজ্যে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' মুক্তি প্রসঙ্গে কী বললেন সৌরভ ?

রাজনৈতিক টানাপোড়েন কাটিয়ে উঠে এ রাজ্যে মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ছবি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 9:48 AM IST

কলকাতা, 8 মে: প্রাক্তন শাসক দল প্রেক্ষাগৃহে চলতে দেয়নি বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ হাওয়া বদল হতেই সেই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে বাংলার বিভিন্ন হলে ৷ আপ্লুত সিনেমার অন্যতম চরিত্রে নজরকাড়া অভিনেতা সৌরভ দাস।

গত বছর সারা দেশে মুক্তি পায় বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'। দেশের অন্যান্য রাজ্যে মুক্তি পেলেও পশ্চিমবঙ্গে তার ঠাঁই হয়নি কোনও সিনেমা হলে। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কলকাতায় এসেই অভিযোগ তোলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎকালীন সরকারের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞার কারণে হল মালিকরা ছবিটি চালাতে ভয় পাচ্ছিলেন।"

তবে, ভয়ের সরকারের অবসান ঘটেছে। তাই দীর্ঘ বিতর্ক, অভিযোগ আর রাজনৈতিক টানাপোড়েন কাটিয়ে উঠে এ রাজ্যে মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ছবি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’। কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আজ মুক্তি পাবে ছবিটি। এই ছবিতে একঝাঁক বাংলার অভিনেতাকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। রয়েছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। ছবিতে অন্যান্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, পল্লবী যোশী, মিঠুন পুত্র নমশী চক্রবর্তী, প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়, মোহন কাপুর-সহ একঝাঁক গুণী অভিনেতা।

উল্লেখ্য, আগেরবার ছবিটির স্ক্রিনিং কার্যত আটকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এক পোস্টেও বিবেক অগ্নিহোত্রী অভিযোগ করেন যে তাঁর আগের ছবি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতোই ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-কেও হল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই আঙুল তোলেন পরিচালক।

অবশেষে নিজের রাজ্যে এই ছবির মুক্তি নিয়ে আপ্লুত সৌরভ দাস। এই ছবিতে তিনি রয়েছেন গোপাল পাঁঠার ভূমিকায়। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "অবশেষে ছবিটা আমার রাজ্যে রিলিজ করছে তাই ভালো তো লাগছেই। অনেকদিন টিমের সবাই এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আমার কাজ বাইরের রাজ্যের মানুষজন দেখল কিন্তু আমার শহরের মানুষ দেখতে পারল না। সেই অসম্পূর্ণতাটা ছিলই। আমার মা দেখেছে টাটানগরে গিয়ে। আমি দেখেছি বম্বেতে গিয়ে। তবে, এবার আমার কাছের মানুষেরা দেখেতে পাবেন নিজের শহরে বসেই। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়ত আমাকে 'বয়েই গেল', 'মন্টু পাইলট' বা 'গুটি মল্লার' থেকে দেখা শুরু করেছেন। তাঁদের হয়তো ভালো লেগেছে আমার কাজ। তাঁরা হয়তো আমাকে বলিউডে কাজ করতে দেখেও খুশিই হবেন। তার উপরে এরকম একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে দেখে আরও খুশি হবেন বলে আমি আশাবাদী। ছবিটা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। এমনকী, ছবিটা সিনেমা হলে দেখার পর স্বয়ং অনুপম খের স্যার আমাকে ফোন করেছিলেন।"

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে অগ্নিহোত্রী এই ছবি নিয়ে তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন, "কলকাতায় আমাদের এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ আটকে দেওয়া হয়েছিল, আক্রমণ করা হয়েছিল, এমনকী, আমার বিরুদ্ধে ডজন ডজন এফআইআর করা হয়েছিল। আমি বাংলায় ‘ক্যানসেলড’ হয়ে গিয়েছিলাম। রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার নিতে পর্যন্ত যেতে পারিনি। কিন্তু আমরা হার মানিনি। নির্বাচনের সময় আমরা নিশ্চিত করেছি যাতে বাংলার মানুষের কাছে যে কোনওভাবে ছবিটি পৌঁছায়।" অন্যদিকে, ডিস্ট্রিবিউটার শতদীপ সাহা জানিয়েছেন জানাচ্ছেন, শুধু কলকাতাই নয়, গোটা রাজ্যের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখানোর পরিকল্পনা চলছে।

