ফুটবল বিশ্বকাপের মহারণে মুখোমুখি স্পেন-আর্জেন্তিনা, কার সাপোর্টার সামিউল ?
অভিনেতার কথায়, বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই আলাদা একটা উত্তেজনা, আলাদা একটা অনুভূতি ।
Published : July 19, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে আজ মহারণ । রবিবার রাতে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ 2026-এর ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন ও আর্জেন্তিনা । দীর্ঘ এক মাসের লড়াই শেষে বিশ্বসেরার মুকুট কার মাথায় উঠবে, সেই উত্তর মিলবে আজকের ম্যাচেই ।
ফুটবল ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উন্মাদনা তুঙ্গে । কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন শহরেও ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে । এমন এক দিনে নিজের ফুটবলপ্রীতি ব্যক্ত করলেন বাংলা ছবি খ্যাত অভিনেতা সামিউল আলম । তিনি 'সহজ পাঠের গপ্পো', বাংলা ধারাবাহিক 'নেতাজি', ওয়েব সিরিজ 'ট্যাংরা ব্লুজ', ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয়', ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয় 2', 'হোক কলরব' বাংলা ছবি 'জঙ্গল মিতিন মাসি', 'বাঘাযতীন'-এ অভিনয় করেছেন ৷
মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা সামিউল আলম ইটিভি ভারতকে বলেন, "আজ ফাইনাল । খেলা তো অবশ্যই দেখব । বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই আলাদা একটা উত্তেজনা, আলাদা একটা অনুভূতি । যতই কাজের ব্যস্ততা থাকুক না কেন, এই ম্যাচটা আমি কখনও মিস করতে চাই না । আজও রাত জেগে খেলা দেখব । আমার কাছে ফুটবল শুধু 90 মিনিটের একটা খেলা নয়, এটা একটা আবেগ, একটা উৎসব । ফাইনালের দিনটা আমি সবসময়ই খুব উপভোগ করি । আশা করব দুই দলই দারুণ ফুটবল খেলবে, আর দর্শকরা একটা স্মরণীয় ম্যাচ উপহার পাবে ।"
সামিউল আরও বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্তিনার সমর্থক । আর লিওনেল মেসির আমি ভীষণ বড় একজন ভক্ত । ওর খেলা দেখে বড় হয়েছি বলা যায় । মাঠে ওর শান্ত স্বভাব, অসাধারণ দক্ষতা, দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা-সবকিছুই আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে । তাই আর্জেন্তিনার প্রতি ভালোবাসাটা শুধু একটা দলকে সমর্থন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা অনেকটা ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা একটা আবেগ । আজও আর্জেন্তিনার ম্যাচ থাকলে সেই একই রকম উত্তেজনা কাজ করে ।"
ছোটবেলায় বিশ্বকাপ দেখার অনেক স্মৃতিই আজও টাটকা সামিউলের । তিনি বলেন, "অনেক স্মৃতি মনে পড়ে । ছোটবেলায় বিশ্বকাপ এলে বাড়ির সবাই মিলে রাত জেগে খেলা দেখতাম । তখন থেকেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসাটা তৈরি হয় । আর্জেন্তিনা জিতলে মনে হত যেন নিজেরই কোনও বড় সাফল্য এসেছে, আর হারলে সত্যিই খুব কষ্ট পেতাম । ছোটবেলায় এমনও হয়েছে, আর্জেন্তিনা হেরে যাওয়ার পর চোখে জল চলে এসেছে । এখন বড় হয়েছি, অনেক কিছু বদলেছে, কিন্তু বিশ্বকাপ এলেই সেই ছোটবেলার অনুভূতিগুলো আবার ফিরে আসে । আজও আর্জেন্তিনার খেলা দেখার সময় ঠিক একই রকম উত্তেজনা আর আবেগ কাজ করে ।"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট রাদারফোর্ডের নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই হাইভোল্টেজ ফিফা ফাইনাল । দুই দলই দুর্দান্ত ছন্দে ফাইনালে পৌঁছেছে । একদিকে স্পেনের তরুণ ও আক্রমণাত্মক ফুটবল, অন্যদিকে আর্জেন্তিনার অভিজ্ঞতা ও লড়াকু মানসিকতা-দুইয়ের সংঘর্ষে জমজমাট ম্যাচের অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা । বিশ্বকাপের ট্রফি জয়ের স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামবে দুই দল । তাই শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের প্রত্যাশা করছেন বিশেষজ্ঞরা ।