'জেলে পাঠাবে ! ষাট বছর বয়সেও লড়তে জানি'- সলমন

গভীর রাতে ছোট ছোট পোস্টে, সেলফির সঙ্গে কাদের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ উগরে দেন অভিনেতা ?

সলমন খান (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 7:21 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 মে: পাপারাজ্জিদের ওপর মেজাজ হারালেন সুপারস্টার সলমন খান। হাসপাতালের বাইরে অবস্থানরত পাপারাৎজিদের ব্যবহারে রেগে আগুন অভিনেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছোট ছোট পোস্টে, পাপারাৎজিদের উদ্দেশ্য করে রাগ উগরে দেন সলমন ৷ কী লিখেছেন তিনি ?

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে ৷ শহরের মাহিম এলাকায় অবস্থিত হিন্দুজা হাসপাতালে গিয়েছিলেন সলমন খান ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় যথারীতি অভিনেতাকে ঘিরে ধরেন পাপারাৎজিরা ৷ নিজের গাড়ির দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি এক মুহূর্ত থামেন এবং পাপারাৎজিদের কঠোরভাবে সংযত আচরণ করার নির্দেশ দেন ৷ এরপর তারা ক্ষমা চেয়ে ভিডিয়ো করা বন্ধ করে দেন। তিনি পাপারাৎজিদের উদ্দেশ্যে সেই সময় বলেন, "পাগল হয়ে গেছ নাকি?" এরপরেই সোশাল মিডিয়ায় মনের কথা তুলে ধরেন বলিউডের 'চুলবুল পাণ্ডে' ৷

বিগত কয়েকদিন ধরেই সোশাল মিডিয়ায় একটু বেশিমাত্রায় অ্যাকটিভ অভিনেতা সলমন খান ৷ এক্ষেত্রে অভিনেতা প্রতিটা পোস্টে একটা করে নিজের সেলফি যোগ করেছেন ৷ মোট চারটে পোস্ট করেছেন তিনি ৷ প্রথম পোস্টে অভিনেতা লেখেন, "হাসপাতালে যদি আমি এমন কোনও পাপারাৎজিদের দেখি, যারা আমার কষ্ট দেখে আনন্দ পাচ্ছে-তবে মনে রেখো, এই সেই মাধ্যম যাদের পাশে আমি দাঁড়িয়েছি, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, যাদের দেখভাল করেছি এবং যাদের জীবিকা নির্বাহের বিষয়টিও আমিই নিশ্চিত করেছি।"

পরের পোস্টে লেখেন, "কিন্তু তারা যদি আমার ক্ষতি থেকে অর্থ উপার্জন করতে চায়... চুপ থাকো, উপভোগ করো না। তোমাদের কাছে ছবি তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ নাকি একটা জীবন..." পরবর্তী হাস্যময় সেলফিতে সলমন লেখেন, পরবর্তী সময়ে কেউ যদি এমন করেন তাহলে তিনি দেখে নেবেন ৷ কারোর কষ্টের সময়, এইভাবে রাস্তা আটকে ছবি তোলা তিনি মোটেও পছন্দ করেন না ৷ অভিনেতা প্রশ্ন তুলে লেখেন, "যদি তোমাদের কোনও প্রিয়জন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, আর আমি যদি এমন ব্যবহার করি, তাহলে কেমন লাগবে ?" এরপরেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দাবাং খান একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে পাপারাৎজিদের উদ্দেশ্যে লেখেন, "ষাট বছর বয়স হয়ে গেল ৷ কিন্তু এখনও লড়াই করতে ভুলিনি ৷ মনে রাখবেন ৷ এর জন্য জেলে পাঠাবেন... হাহা.. হাহা.."

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই একাকীত্ব, সকলের থেকে দূরে থাকা নিয়ে পোস্ট করে আলোচনায় আসেন সলমন ৷ পরবর্তীতে তিনি জানান, একাকীত্বের পোস্ট তিনি নিজের জীবন উল্লেখ করার জন্য লেখেননি ৷ অভিনেতার পোস্টে আশ্বস্ত হন অনুরাগীরাও ৷ তবে, এবার পাপারাৎজিরা যেভাবে তারকাদের ব্য়ক্তিগত জীবনকে ঝড় ঝাপটাকে উপেক্ষা করে, ছবি তোলার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, সেই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সলমন খান ৷

