'কুমকুম'-এ ভিলেন চরিত্রে পাচ্ছেন প্রশংসা ! নেতিবাচক চরিত্র নিয়ে কী বলছেন রব দে ?

'কুমকুম'-এ ভিলেন চরিত্রে পাচ্ছেন প্রশংসা ! নেতিবাচক চরিত্র নিয়ে কী বলছেন রব দে ?
Rob Dey Interview:'কুমকুম' ধারাবাহিকে রবি বাজোরিয়া নামের নেতিবাচক চরিত্রে নজর কাড়ছেন রব। সুযোগ পেলে খতরনাগ রবিকে কী করবেন রব? চাঁছাছোলা ভাষায় জানালেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বাংলা টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও ওয়েব সিরিজের আজ পরিচিত মুখ রব দে। ধারাবাহিক 'দেবদাস'-এর মাধ্যমে অভিনয়ে আসা। এরপর একই চ্যানেলের একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিক, যেমন 'নেতাজি', 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' এবং 'মন দিতে চাই'-তে অভিনয় করেন তিনি। পাশাপাশি অন্য একটি চ্যানেলের 'মন ফাগুন', 'মেয়েবেলা' এবং 'কথা' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে তাঁকে। 'খনার বচন' ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন রব। টেলিভিশনের পাশাপাশি বড়পর্দাতেও 'বহমান' এবং 'ময়ূরাক্ষী'-র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ওয়েব সিরিজের মধ্যে 'লালবাজার’, 'কৃশানু কৃশানু', 'ভূতুড়ে' ও 'দুপুর ঠাকুরপো'-র মতো ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি। আর এই মুহূর্ত 'কুমকুম' ধারাবাহিকে নেতিবাচক চরিত্রে নজর কাড়ছেন তিনি। রবি বাজোরিয়া নামের চরিত্রটি দর্শকের মনে রাগের উদ্রেক ঘটাচ্ছে। রব নিজেও পছন্দ করেন না এই রবি বাজোরিয়াকে। সুযোগ পেলে কানের গোড়ায় চড় মারতে চান অভিনেতা ! এমন সব কথাই উঠে এল আজকের সাক্ষাৎকারে।
ইটিভি ভারত: 'পঞ্চপাণ্ডবের গোয়েন্দা' থেকে 'মন ফাগুন'-এর রোম্যান্টিক ঋত্বিক হয়ে আজ আদ্যোপান্ত নেগেটিভ রোল। নিজেকে একেবারে অন্যভাবে দেখতে নিজের কেমন লাগছে?
রব: দারুণ লাগছে।
ইটিভি ভারত: অভিনেতারা জলের মতো হয়। যে পাত্রে দেবে সেই আকার ধারণ করে তারা। রবি বাজোরিয়ার চরিত্রটা নেওয়ার মূল আগ্রহ কী ছিল?
রব: টেলিভিশনে এর আগে কোনও দিনই অ্যান্টাগনিস্টের চরিত্রে অভিনয় করিনি। ভিন্ন ধরনের চরিত্র অন্বেষণের লোভ কোনও অভিনেতাই সামলাতে পারেন না। হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল। যেমন, টেলিভিশনের দর্শক আদৌ আমাকে এই চরিত্রে গ্রহণ করবেন তো? একবার টেলিভিশনে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করলে পরবর্তী সময়ে দর্শক আমাকে ইতিবাচক চরিত্রে গ্রহণ করবেন তো? তবে শেষ পর্যন্ত অভিনেতাসত্তার ইচ্ছাই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে।
ইটিভি ভারত: এই চরিত্রের জন্য বিশেষ কোনও অনুশীলন?
রব: আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যেমন একজন ভালো মানুষ থাকেন, ঠিক তেমনই একজন খারাপ মানুষও থাকে। আমার মধ্যেও রয়েছে। সেই খারাপ মানুষটির নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো-যেমন অহংকার, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিশোধস্পৃহা-আমরা প্রতিনিয়ত দমন করে রাখি। কখনও সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রশ্রয় দিই না। কিন্তু এই চরিত্রটি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিজের মধ্যে লালন করেছি। 'নিজের মধ্যে' কথাটা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখছি, কারণ এই অনুশীলনের জন্য আমার আশপাশের মানুষদের কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই আমি নিজের মধ্যে, একান্ত ব্যক্তিগতভাবে চালিয়ে গিয়েছি।
ইটিভি ভারত: এরপর থেকে পরপর নেগেটিভ রোল এলে করবে?
রব: করব না।
ইটিভি ভারত: অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মে কি এর মধ্যে কাজের কোনও খবর আছে রব?
রব: হ্যাঁ, ‘সবসময়’ ওটিটিতে নতুন একটি কাজ আসছে, যেখানে আমি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছি।
ইটিভি ভারত: এই চরিত্রটির সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত ভাবনার কোনও সংঘাত তৈরি হচ্ছে?
রব: অবশ্যই সংঘাত তৈরি হচ্ছে। তবে চরিত্রটি করার সময় সচেতনভাবেই সেই সংঘাত তৈরি হতে দিই না।
ইটিভি ভারত: একজন মানুষ কী পরিস্থিতিতে নেতিবাচক হয়ে ওঠে বলে তোমার মনে হয়?
রব: কিছুটা পরিস্থিতির কারণে, তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়।
ইটিভি ভারত: দর্শক যদি তোমার চরিত্রটিকে ঘৃণা করেন, সেটাকেই কি অভিনেতা হিসেবে সাফল্য বলে মনে করবে?
রব: অবশ্যই! অফ ক্যামেরায় আমিও চরিত্রটিকে ঘৃণা করি। কিন্তু অন ক্যামেরায় আমি চরিত্রটিকে ভালোবাসি। কারণ, রবি যা যা করে, তার প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই রবির নিজের কাছে একটা যুক্তি রয়েছে।
ইটিভি ভারত: একজন ভালো খলনায়ক কি কখনও কখনও নায়কের থেকেও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়?
রব: সেটা সম্পূর্ণভাবে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করছে।
ইটিভি ভারত: সুযোগ পেলে নিজের অভিনীত এই নেতিবাচক চরিত্রটিকে কী বলতে চাইবে?
রব: কানের গোড়ায় এক চড় মারব।