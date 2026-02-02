ETV Bharat / entertainment

মাল্টিপল ভালোবাসা আছে 'মন মানে না'তে ! মুখোমুখি আর কী বললেন সৌম্য-ঋত্বিক ?

মন মানে না মুক্তির আগে আড্ডায় সৌম্য মুখোপাধ্যায় এবং ঋত্বিক ভৌমিক ৷

actor-ritwik-bhowmik-and-soumya-mukherjee-opens-up-about-upcoming-bengali-movie-mon-maaney-na
আড্ডায় সৌম্য-ঋত্বিক (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: 1992, 2008-এর পর 2026-এও আসছে প্রেম, রোমান্স, অ্যাকশন এবং কমেডিতে মোড়া বাংলা ছবি 'মন মানে না'। 1992-এর পরিচালক ছিলেন ইন্দ্র সেন, 2008-এর 'মন মানে না'র পরিচালক ছিলেন সুজিত গুহ আর এবার রাহুল মুখোপাধ্যায়।

রাহুল পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'মন মানে না'-তে দু'জন নায়কের উপস্থিতি। ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। তবে, ত্রিকোণ নাকি চতুষ্কোণ নাকি তারও বেশি তা জানতে হলে আগামী 13 ফেব্রুয়ারি থেকে সিনেমা হলে গিয়ে ছবিটা দেখতে হবে বলে উপদেশ দিলেন অভিনেতা সৌম্য মুখোপাধ্যায় এবং ঋত্বিক ভৌমিক। ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন দুজনে। উঠে এল বহু কথা।

প্রেম ছাড়াও এই গল্পের আছে আরও নানা দিক। ঋত্বিক জানান, "এখানে অনেকরকমের ভালোবাসা দেখবে দর্শক। বন্ধুদের মধ্যে ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা, পরিবারের মানুষজনের সঙ্গে ভালোবাসা, বাবা-মায়ের ভালোবাসা। তবে, অ্যাকশন-রোমান্স সবই আছে এই ছবিতে। এই ছবিটা গ্লোবাল। যে কোনও ভাষায় এই ছবিটা নিয়ে আসা যায়, এমনভাবেই বানিয়েছেন রাহুল দা, আমাদের ডিরেক্টর।"

মুখোমুখি সৌম্য-ঋত্বিক (ইটিভি ভারত)

সৌম্য বাংলা বিনোদন দুনিয়ার পরিচিত মুখ হলেও ঋত্বিকের এটিই প্রথম বাংলা ছবি। 6 বছরের ফিল্মি কেরিয়ার তাঁর। ঝুলিতে রয়েছে 'বন্দিস ব্যান্ডিটস ', 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার', 'মাজা মা'-সহ আরও বেশ কিছু সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজ। দু'টি মিউজিক ভিডিয়োতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রবাসী বাঙালি হলেও বাংলাটা বেজায় স্পষ্ট তাঁর। ঋত্বিক বলেন, "আমি বাঙালি। বাংলা আমার নিজের ভাষা, আমার ঘরের ভাষা। বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলি। লিখতে, পড়তে, বলতে জানি। আমি পড়েছি বাংলা। অনেক উচ্চারণ এখনও শুধরে নিই। আমি ঠিক বাংলাটা বলতে চাই। ভুল বলতে চাই না।"

ওদিকে সৌম্য দিনদিন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। তাঁকে দরকার বাংলার দর্শকের। 'পারিয়া', 'চিনি 2', 'মিথ্যে প্রেমের গান', 'প্রেম টেম'-এ অভিনয়ের পাশাপাশি 'ওহ হেনরি'র চিত্রনাট্য লেখেন সৌম্য। এখানেই শেষ নয়, রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত হিন্দি ছবি 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'-তে অভিনয় করেন সৌম্য।

'মন মানে না 'র শুটিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খুব প্রেশারের মধ্যে দিয়ে আমরা কাজ করেছি, যেমনটা আমাদের করতে হয়। বাইরে যে দু-একটা কাজ করেছি তাতে দেখেছি ওখানকার কাজ অনেক রিল্যাক্স করে হয়। আমাদের এখানে সেটা নয়। তবে সবাই ইয়ং ছিলাম। কাজের মাঝেই মজা হয়েছে অনেক। কলকাতা, লাভা, কালিম্পং-এ শুটিং করেছি। মোমো খেয়েছি সারাদিন। ঘর‍টা মোমোর গন্ধে ম-ম করত। সুদীপা দি, খরাজ দা যেন আরও ছোট হয়ে গিয়েছিল তখন। কত গল্প, আড্ডা হয়েছে। কাজও হয়েছে। পাঁচটা গান আছে ছবিতে। এত অভিনেতা, এতগুলো লোকেশন- সব নিয়ে কাজটা খুব সহজ ছিল না।"

কথা প্রসঙ্গে জানা যায়, ঋত্বিক ছবি পরিচালনা করতে চান এবং সেটা বাংলা সাহিত্য নিয়ে। গল্পও রেডি আছে। এবার সময়ের অপেক্ষা। সৌম্য বলেন, "ঋত্বিকের পরিচালনায় আসা উচিত। ওঁর সেই দক্ষতা আছে।" ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগের দিন চুম্বন দিবসে মুক্তি পাচ্ছে 'মন মানে না'। এমন একটা উৎসবের আবহে ছবি মুক্তি পাচ্ছে বলে খুশি সৌম্য, ঋত্বিক দুজনেই।

ইন্ডাস্ট্রিতে স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে সৌম্য বলেন, "এটা খুব জটিল একটা বিষয়। এই নিয়ে আমাদের জুনিয়রদের কথা না বলাই ভালো। তবে, চাইব সিঙ্গল স্ক্রিন যেন বন্ধ না হয়। বেশ কয়েকটা সিঙ্গল স্ক্রিন বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক ধরনের ছবি হতে পারছে না। এটা যেন না হয়।"

TAGGED:

MON MANE NA
MON MAANEY NA NEW MOVIE
সৌম্য মুখার্জি ঋত্বিক ভৌমিক
RAHOOL MUKHERJEE
RITWIK BHOWMIK AND SOUMYA MUKHERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.