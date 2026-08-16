Exclusive: উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি রাজা দা'র: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

Exclusive: উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি রাজা দা'র: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
রাজা সেনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গলা ভার হয়ে আসে অভিনেত্রীর ৷ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কথায়, উনি চলে যাওয়াতে অভিভাবক হারালাম । পিতৃস্নেহ করতেন ।
Published : August 16, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: পরিচালক রাজা সেনের সঙ্গে 'আত্মীয়স্বজন' থেকে শুরু করে 'মায়ামৃদঙ্গ'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । 'আত্মীয়স্বজন'-এর জন্যও জাতীয় পুরস্কার পান রাজা সেন । কাছের মানুষ 'রাজা দা'কে হারিয়ে আজ বড্ড মন খারাপ অভিনেত্রীর ।
ইটিভি ভারতকে ঋতুপর্ণা বলেন, "রাজাদা আমাদের কাছে একটা ফেনোমেনা । রাজা সেন এক হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, আর সেটা তাঁর কাজের ভিতরেও প্রকাশ পেয়েছে । নানা ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন রাজাদা । এদিক থেকে রাজাদা ছিলেন তপন সিনহার মতো । কখনও 'দামু, কখনও 'আত্মীয়স্বজন', 'খাঁচা', 'তিনমূর্তি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'দেবীপক্ষ'-সহ আরও অনেক ছবি তৈরি করেছেন । আর কী সব অসাধারণ ডকুমেন্টারিও বানিয়েছেন ! শম্ভু মিত্রর মতো মানুষকে নিয়েও ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন । উনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন । আজ সেই নক্ষত্রপতন হল ।"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও ক্রিয়েটিভ জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন উনি । কিন্তু তাঁর কাজের সঠিক মূল্যায়ণ কি হয়েছিল ? রাজা সেনের যে মূল্যায়ণ হওয়ার দরকার ছিল সেই মূল্যায়ণ হয়নি । যা পাওয়া উচিত ছিল তা উনি পাননি । এতগুলো জাতীয় পুরস্কার যিনি এনে দিয়েছিলেন আমাদের, সেই মানুষটাকেই একদিন প্রযোজকের জন্য খোঁজ করতে হত ! আমাকে বলতেন একজন ভালো প্রযোজক দাও তো । ভালো কাজ করব । ভালো কাজেরও কি আজ মূল্যায়ণ হয়? জানি না ঠিক ।"
পরিচালক সম্পর্কে কথা বলতে বলতে গলা ভার হয়ে আসে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীর । ঋতুপর্ণা বলেন, "উনি চলে যাওয়াতে অভিভাবক হারালাম । পিতৃস্নেহ করতেন । যেদিন দেখতে গেলাম, আমাকে হাত ধরে বললেন কেন এসেছো ? মাস্ক পরোনি কেন ? এই স্নেহ কোথায় পাব ? এই ভালোবাসা কোথায় পাব ? আমার 'পুরাতন', 'বেলা দে''গুডবাই মাউন্টেন' দেখে বলেছেন ভারী সুন্দর করে নিজেকে ভেঙেছিস তো ৷ কতরকম চরিত্র করছিস । রাজা দা'র প্রত্যেকটা কাজ রিসার্চ করে যত্ন নিয়ে করা । সেটা আগামী প্রজন্মর কাছে শিক্ষণীয় । কত তাবড় তাবড় অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করেছেন রাজাদা । বেণু আন্টি, জয়া ভাদুড়ি, অমিতাভ বচ্চন, রঘুবীর যাদব, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, তাপস পাল কে না কাজ করেছেন রাজাদা'র সঙ্গে । উনি মনের উৎকর্ষ দিয়ে বানাতেন সিনেমা ।"
অভিনেত্রীর কথায়, "সম্পর্কের গভীরতাকে ইম্পোজ না করেও কখনও নীরবতা, কখনও প্রকৃতি, কখনও কবিতা, গান দিয়ে বলেছেন । বিরল পরিচালক রাজা সেন । কিন্তু প্রাপ্য সম্মান পাননি । আমি ভিতর থেকে ভেঙে গিয়েছি । শেষদিন যখন হাসপাতালে দেখা হল, বলেছিলেন, 'ভালো হয়ে যাচ্ছি । বেরিয়ে কাজ করব' । বড় বাঁচার ইচ্ছা ছিল । ভালো কাজ করার আরও খিদে ছিল । কিন্তু ভবিতব্য হয়তো এটাই । আমি অন্তত চেষ্টা করব ওঁর কাজ মানসম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে । ভাগলপুরেও গিয়েছিলেন একটা ডকুমেন্টারি করতে । সেখান থেকে অসুস্থ হয়ে ফেরেন । ওঁর রিসার্চ আগামী প্রজন্মের পরিচালকদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে । পাপিয়াদি'র মুখটা মনে পড়ছে খুব আজ ।"
রাজা সেনের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন অভিনেত্রী ৷ তিনি বলেন, " আজ আমার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত হয়ে ওঠার নেপথ্যে রাজাদা'র অবদানও কম নয় । আমি পাপিয়াদি এবং রাজা দা'র পরিবারের পাশে থাকব । রাজাদা যেখানেই থাকো ভালো থেকো ।"
রবিবার ভোরে প্রয়াত হয়েছেন একাধিকবার জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত পরিচালক রাজা সেন ৷ এর আগে শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি । এসএসকেএম হাসপাতালে পরিচালকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না । 70 বছর বয়সে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল বাংলা ছবি ও টেলিভিশন দুনিয়ার জনপ্রিয় পরিচালকের ৷