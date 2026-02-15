'আর আমি-তুমি নয়, শুধু আমরা'; প্রেম দিবসে গাঁটছড়া বাঁধলেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি

'আর আমি-তুমি নয়, শুধু আমরা'; প্রেম দিবসে গাঁটছড়া বাঁধলেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি
লাল সিল্কের শাড়িতে শ্যামৌপ্তি মুদলি ও অফ-হোয়াইট রঙের পাঞ্জাবি-ধুতিতে সেজেছিলেন রণজয় বিষ্ণু ৷ বিয়ে শেষে ছিল চমক ৷
Published : February 15, 2026 at 1:57 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: 'আজ থেকে আমি আর তুমি নয়-শুধু আমরা', বিয়ের শেষে সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু । চার হাত এক হল শ্যামৌপ্তি মুদলি আর রণজয়ের । বিয়ের দিনে টুকটুকে লাল সিল্কের শাড়িতে 'টুকটুকে' বউই দেখাচ্ছিল শ্যামৌপ্তিকে । রণজয়ও কম যান না । দু'জনকে মানিয়েছে দিব্য ।
'গুড্ডি' ধারাবাহিকের শুটিং ফ্লোরে বন্ধুত্ব দু'জনের । সেই বন্ধুত্ব প্রেমে গড়াতে সময় নেয়নি । এবার সেই প্রেমই পেল পরিণতি । সাত পাকে বাঁধা পড়লেন রণজয় বিষ্ণু-শ্যামৌপ্তি মুদলি । প্রেম দিবসের সন্ধ্যায় গৌধূলি লগ্নে শ্যামৌপ্তির সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দিলেন রণজয় ।
নবদম্পতি সেজেছিলেন সেলেব্রিটি ডিজাইনার অনুশ্রী মালহোত্রার পোশাকে । এদিনের সন্ধ্যায় বেনারসি নয়, রীতি ভেঙে শ্যামৌপ্তি পরেছিলেন টকটকে লাল রঙের সিল্কের শাড়ি । পাড়ে বসানো সোনালি জরির কাজ । আটপৌরে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে একই রঙের সুতোর সূক্ষ্ম কলকার কাজ । শাড়ির সঙ্গে মানানসই সাবেকি কায়দার ঘটি-হাতা ব্লাউজ পরেন শ্যামৌপ্তি । ব্লাউজের হাতে আর গলাতেও রয়েছে সুতোর কাজ ৷
মাথায় শোলার মুকুট, লাল রঙের ভেল । সিঁথি বরাবর ঝুলছে ছোট্ট টিকলি । কপালে চন্দনের বদলে ছোট্ট লাল টিপ । খুব বেশি সোনার গয়নায় সাজেননি শ্যামৌপ্তি । বলা ভালো ছিমছামই সেজেছেন তিনি ৷ শাঁখা-পলার সঙ্গে হাতে রয়েছে কয়েক গাছা চুড়ি আর বালা । গলায় নেকলেস, তার সঙ্গে মানানসই দুল ।
রণজয় আগেই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন বিয়ে নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি নেই তাঁর । তাই সাজেও আলাদা কোনও চাকচিক্য দেখা গেল না তাঁরও ৷ অফ-হোয়াইট রঙের পাঞ্জাবি আর ধুতিতে সেজেছিলেন বর । যদিও বিয়ে শেষে স্য়ুট প্যান্টে দেখা য়ায় রণজয়কে ৷ দু'জনে মিলে কাটেন কেক ৷ সেসময় রণজয়কে চুম্বনে ভরিয়ে দেন শ্যামৌপ্তি ৷
পরে রণজয় শাহরুখ খানের গানে নেচে শ্যামৌপ্তিকে প্রেম নিবেদন করেন ৷ বউয়ের আঙুলে পরিয়ে দেন আংটি, যা দেখে অবাক হয়ে যান শ্যামৌপ্তি ৷ বন্ধু-পরিবার, ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের নিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিবাহের আসর ৷
রণজয় ও শ্যামৌপ্তির বয়সের পার্থক্য প্রায় 14 বছর । তাঁদের প্রেম নিয়ে কম চর্চা হয়নি ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে । তবে সেই সব কিছুকে কানে না-নিয়ে নিজেদের জগতে ভেসেছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি । পাশে থেকেছেন একে অপরের ।
যদিও, তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে যতবারই জানার চেষ্টা করা হয়েছে নিজেদের শুধুমাত্র ভালো বন্ধু হিসেবেই দাবি করেছেন তাঁরা । তবে প্রেমের খবর কী আর লুকনো যায়? যত দিন গিয়েছে বুঝতে অসুবিধা নেই একে অপরকে মন দিয়ে বসে আছেন দু'জনে । যে মন দেওয়া-নেওয়া তাঁদেরকে নিয়ে এল ছাঁদনাতলায় ৷ একই সঙ্গে এক ছাদের নীচে । শুরু হল নতুন জীবনের পথচলা ৷