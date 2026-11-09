ফিরছে ইন্সপেক্টর নলিনীকান্ত, রজতাভ অভিনীত তৃতীয় কিস্তিতে কোন গল্প দানা বাঁধবে ?
Inspector Nalinikanta 3: এবারের কাহিনিতে রহস্যের পরিসর আরও বড়। একটি সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে আরও বড় রহস্যের খোঁজ পান নলিনীকান্ত। তারপর?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 12:53 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: বাংলার গোয়েন্দা গল্পের প্রতি দর্শকদের বরাবরই আলাদা আকর্ষণ। আর সেই গোয়েন্দা যদি হয় একেবারে আটপৌরে বাঙালি, খেতে ভালোবাসে, সামান্য গোলগাল চেহারা, কথায় কথায় ভুলে যায় অনেক কিছু, অথচ অপরাধের কিনারা করতে তার বুদ্ধির কাছে হার মানে অপরাধীরা, তাহলে তাকে আপন করে নিতে দর্শকদের খুব বেশি সময় লাগে না। সেই পরিচিত অথচ ব্যতিক্রমী গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর নলিনীকান্ত কুণ্ডু আবার ফিরছে। Klikk OTT প্ল্যাটফর্মে আসছে জনপ্রিয় থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ইন্সপেক্টর নলিনীকান্ত'র তৃতীয় কিস্তি। এই মাসের শেষেই সিরিজটির এক্সক্লুসিভ স্ট্রিমিং শুরু হবে।
এবারের কাহিনিতে রহস্যের পরিসর আরও বড়। একটি সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে এক আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রের সন্ধান পান নলিনীকান্ত। পাশাপাশি তথাকথিত সমাজকর্মী মোনালিসা বসুর বৃদ্ধাশ্রমকে ঘিরেও তৈরি হয় একাধিক রহস্য। মোনালিসার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পায়েল সরকার। অন্যদিকে, অস্ত্র পাচারের মূল অভিযুক্ত শমীক রায়কে গ্রেপ্তার করেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাশালী অপরাধী চক্রের কারণে ব্যর্থ হতে হয় নলিনীকান্তকে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, তাকে পুলিশ বিভাগ থেকে বরখাস্তও করা হয়। পরিবারের উপরেও নেমে আসে অপরাধের কালো ছায়া। সহকারী মুস্তাক এবং কয়েকজন তরুণ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যক্তিগত সংকট, রাজনৈতিক প্রভাব ও আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয় তাকে।
তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসে মোনালিসার অন্ধকার অতীত, বে-আইনি অস্ত্র পাচার এবং অমানবিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ষড়যন্ত্র। যে রহস্যের শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক এক অপরাধজগতের গভীরে। শেষ পর্যন্ত নলিনীকান্তকে পৌঁছতে হয় ভারত-নেপাল সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। পরিবার, দেশ এবং মানবসভ্যতাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন কি তিনি? সেই উত্তর মিলবে সিরিজের পর্দায়।
নলিনীকান্তের চরিত্রে আবারও দেখা যাবে রজতাভ দত্তকে। অভিনেতা বলেন, " নলিনীকান্তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সাধারণ, অনাড়ম্বর বহিরঙ্গের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ক্ষুরধার বুদ্ধি। একজন প্রাক্তন এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হয়েও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে কিছুটা অনভিজ্ঞ ও নির্বোধ হিসেবে তুলে ধরেন। জেরার সময় এই আচরণেই অনেককে অসতর্ক করে সত্যি কথা বের করে আনেন। তার হাইপোকন্ড্রিয়াক স্বভাব, সব সময় অসুখের আশঙ্কা, ওষুধপত্রে ভর্তি ফোলিও ব্যাগ এবং খাওয়াদাওয়ার প্রতি দুর্বলতা চরিত্রটিকে আরও মজাদার করে তুলেছে। তবে তৃতীয় কিস্তিতে নলিনীকান্তকে আরও বেশি অ্যাকশনেও দেখা যাবে।"
রজতাভের মতে, প্রথম দুটি কিস্তি পরিচালনা করেছিলেন সৌমিক চট্টোপাধ্যায়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবার তিনি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারেননি। তৃতীয় কিস্তির পরিচালনায় রয়েছেন রাজদীপ ঘোষ। তাঁর পরিচালনায় সিরিজের গতি আরও বেড়েছে, পাশাপাশি অ্যাকশনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সৌমিকের অনুপস্থিতি গোটা টিম অনুভব করলেও তাঁর তৈরি করা চরিত্র ও ফ্র্যাঞ্চাইজির নিজস্ব মেজাজ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন সকলে। রজতাভের কথায়, প্রথমবার নলিনীকান্তকে তৈরি করার সময় কেউই ভাবেননি যে চরিত্রটি একদিন সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত হবে। সাহিত্যনির্ভর নয়, সম্পূর্ণ মৌলিক এই গোয়েন্দা চরিত্রকে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বড় ভূমিকা নিয়েছে।
পরিচালক রাজদীপ ঘোষের কাছেও নলিনীকান্ত শুধুমাত্র একজন গোয়েন্দা নন, বরং আদ্যোপান্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন, "চরিত্রটির সাধারণ জীবনযাপন, রসবোধ, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতাই তাকে অন্য গোয়েন্দাদের থেকে আলাদা করে। এবারের কাহিনিতে দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন অপরাধ, একটি আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র এবং নলিনীকান্তের ঘনিষ্ঠ একজনের অপহরণকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত সংকট। গল্পের পরিসর বড় হলেও চরিত্রটির সরলতা, রসবোধ ও মানবিক উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁরা।"
এই সিরিজের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক শুটিংয়ের লোকেশন। দার্জিলিং পাহাড়ের সন্দাকফু, তুমলিং, মেঘমা, জোড়পোখরি, গুরাস ভ্যালি এবং ঠাকুম ভ্যালির মতো দুর্গম এলাকায় শুটিং হয়েছে। বর্ষাকালে প্রবল ঠান্ডা, বৃষ্টি, কুয়াশা, দুর্গম রাস্তা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে গোটা ইউনিটকে। প্রযোজক তথা সহ-সংলাপ রচয়িতা শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁদের জানা মতে, তুমলিং, মেঘমা, জোড়পোখরি, গুরাস ভ্যালি, সন্দাকফু এবং ঠাকুম ভ্যালির মতো একাধিক লোকেশনে শুটিং করা প্রথম বাংলা ওয়েব সিরিজ হতে পারে এটি। ঠাকুম ভ্যালিতে কম অক্সিজেনের কারণে ইউনিটের কয়েকজন অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন। তবে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওষুধপত্র এবং অভিজ্ঞ স্থানীয় গাইডের ব্যবস্থা রেখেই শুটিং করা হয়। জোড়পোখরিতে ঘন কুয়াশা ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে শুটিং বন্ধ রাখতে হলেও টেকনিশিয়ানদের নিষ্ঠায় কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিচালক।
রজতাভ দত্তের পাশাপাশি এবারের কিস্তিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন পায়েল সরকার। মোনালিসার চরিত্রটি তাঁর কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং। অভিনেত্রীর কথায়, "মোনালিসা একটি ধূসর ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে জটিল চরিত্র। নৈতিকতা এবং ঠিক-ভুলের প্রচলিত সংজ্ঞা সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা রয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং একাধিক স্তর রয়েছে। ‘নলিনীকান্ত’ নিছক প্রচলিত মার্ডার মিস্ট্রি নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তার ইতিবাচক সম্ভাবনা এবং অপব্যবহারের আশঙ্কাকে ঘিরেও তৈরি হয়েছে রহস্য। ফলে দর্শক একের পর এক অপ্রত্যাশিত মোড়ের মুখোমুখি হবেন।" নলিনীকান্তের বিশ্বস্ত সহযোগী মুস্তাকের চরিত্রে রয়েছেন ছন্দক চৌধুরী। তাঁর কথায়, 2022 সালে প্রথম কিস্তি তৈরির সময় কেউই ভাবেনি যে সিরিজটি এতটা জনপ্রিয় হবে এবং তৃতীয় কিস্তিতে শুটিংয়ের পরিসর এত বড় হবে। রজতাভ দত্তের সঙ্গে কাজ করা মানে মাস্টারক্লাসে অংশ নেওয়া।
অন্যদিকে, যুধাজিৎ সরকার অভিনয় করেছেন প্রতীকের চরিত্রে। চরিত্রটি অত্যন্ত অনুগত হলেও তার নিজের আনুগত্য নিয়েই মনে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব। পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে আলোচনা করেই চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি। সবুজ বর্ধনকে দেখা যাবে শমীক রায়ের চরিত্রে। এতদিন দর্শক তাঁকে মূলত ইতিবাচক চরিত্রে দেখলেও এবার সম্পূর্ণ নেতিবাচক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। নিজের পরিচিত অভিনয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এমন চরিত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জিং ও তৃপ্তিদায়ক বলে জানিয়েছেন অভিনেতা। এছাড়াও রয়েছেন মধুমিতা সেনগুপ্ত (পরমা), রানা বসু ঠাকুর (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), কৌশিক মুখার্জি (অমিত বসু), অলোক সান্যাল (পুলিশ কমিশনার), সুস্মিতা সাহা, অনুক্তা ঘোষাল, অশোক রায় এবং অতিথি শিল্পী দেবপ্রসাদ হালদার।
সিরিজটির স্রষ্টা সৌমিক চট্টোপাধ্যায়। কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন সৌমিক চট্টোপাধ্যায় এবং রুদ্রদীপ চন্দ্র। পরিচালনায় রাজদীপ ঘোষ। প্রযোজনার দায়িত্বে Films and Frames-এর শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। সংলাপ লিখেছেন রুদ্রদীপ চন্দ্র ও শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে অনির, সম্পাদনায় কৌস্তভ সরকার, সঙ্গীতে অভিজিৎ কুণ্ডু। সব মিলিয়ে পরিচিত বাঙালি গোয়েন্দার প্রত্যাবর্তনে এবার রহস্যের পাশাপাশি থাকছে আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র, অস্ত্র পাচার, বৈজ্ঞানিক ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক সংঘাত এবং পাহাড়ি লোকেশনের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যায়ন। প্রথম দুই কিস্তির সাফল্যের পর তৃতীয় অধ্যায়ে নলিনীকান্ত দর্শকদের কতটা নতুন অভিজ্ঞতা দিতে পারেন, এখন সেটাই দেখার। সিরিজ আসবে চলতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ৷