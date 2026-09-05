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মিঠুনকে ট্যারা বলেছিলেন উত্তম কুমার ! সংবর্ধনা সভায় ধরা দিলেন 'অদেখা মহানায়ক'

কীভাবে মিঠুন চক্রবর্তীর ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তর কুমার ৷ 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর সংবর্ধনা সভায় সেই তথ্যও তুলে ধরলেন মহাগুরু ৷

Mithun Chakraborty on Uttam Kumar
মিঠুন চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর মঞ্চে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 3:32 PM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে ট্যারা বলেছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার ৷ শুটিং করতে গিয়ে দিয়েছিলেন একটি মোক্ষম পরামর্শও ৷ তা আজও মেনে চলেন মহাগুরু ৷ সেই গল্পই তিনি শুক্রবার শোনাচ্ছিলেন 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্র সদনে ৷

এদিন মহানায়কের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা ভাগ করে নিয়ে গিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী ফিরে যান স্মৃতির পাতায় ৷ তুলে ধরেন উত্তম কুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের কথা ৷ তিনি বলেন, "মহানায়কের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় একটা পার্টিতে । তিনি ছিলেন সুপারস্টার । আমি তখন কেউই নয় । উত্তম কুমারকে দেখেই পা কাঁপতে শুরু করেছিল আমার । আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম । উনি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল । আমার কাছে এসে বললেন, নমস্কার আপনি কিছু বলবেন ? আমি বললাম না স্যার, আমি আর কী বলব ? আপনাকে সামনে থেকে দেখে আমার কান্না পাচ্ছে । এতদিন যাঁকে পুজো করেছি, তিনি আজ আমার সামনে ।"

মিঠুন বলে চলেন, "উত্তম কুমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অভিনয় করো ? আমি বললাম হ্যাঁ, করছি ছোটখাটো কাজ । বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করো । ভাবলাম সবাই দেখা করতে বলে, উনিও বললেন । ঠিক আছে দেখা যাবে । একদিন দেখা করতে গেলাম । আমাকে বললেন, আমি একটা সিনেমা পরিচালনা করছি । তুমি অভিনয় করবে ? নাম কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী । ভাবলাম, এবার আমার ভাগ্য ফিরল । শুটিং শুরু । বড় শটগুলো হয়ে যাওয়ার পর ক্লোজ আপের শট লাগানো হল । আমি তাকিয়ে আছি । ক্যামেরাম্যানকে বললেন, ক্যামেরাটা একটু সরা । তারপর আরেকটু সরা । আমি তো তাকিয়েই আছি । হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'এই মিঠুন, তুই তো ট্যারা রে ।' আমি বললাম, আমি ট্যারা ? বললেন, কতবার ক্যামেরাটা শিফট করলাম । তাও চোখ নড়ছে । তুই তো ট্যারা ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাকে (উত্তম কুমার) বুঝিয়ে দিলেন ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকাবি না। অফসাইডে দেখবি । সেই থেকে আমি এখনও পর্যন্ত ক্যামেরার দিকে তাকাই না ৷ কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও পরিচালক তা ধরতে পারেনি ৷ উত্তম কুমারও ক্যামেরার দিকে তাকাতেন না ৷" মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেন, "যা ভালোবাসা পেয়েছি সুপ্রিয়াদি, উত্তম দা'র কাছে তা আর বলার না । নিজে খেলে আমার জন্যও অর্ডার দিতেন । আমার জন্য না-খেয়ে বসে থাকতেন ৷ এগুলো ভোলার নয়, বলারও নয় ।"

চলছে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ । শহর কলকাতায় চলছে বাঙালির আরও এক উৎসব 'শতবর্ষে মহানায়ক' । নন্দন এবং রাধা স্টুডিয়ো জুড়ে দেখানো হচ্ছে মহানায়ক অভিনীত কালজয়ী সব বাংলা ছবি । সত্যজিৎ রায় পরিচালিত মহানায়ক অভিনীত 'নায়ক' প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' । এরপর দেখানো হয় উত্তম কুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'রক্ততিলক' ।

মহানায়কের স্মরণে ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় ডাকটিকিট এবং বিশেষ খাম । এরপরে রবীন্দ্র সদনে সম্মান জানানো হয় বিভিন্ন ছবিতে মহানায়কের সহ-অভিনেতা এবং কলাকুশলীদের । সম্মানিত হন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত রায়, লিলি চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, মিঠুন চক্রবর্তী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, শকুন্তলা বড়ুয়া, দীপঙ্কর দে, কল্যাণী মণ্ডল, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, বিশু দাস, কার্তিক মণ্ডল ।

এদিনের অনুষ্ঠানে মহানায়কের স্মৃতিতে ভাসেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিকও । বিশ্বজিৎ বলেন, "মহানায়ক আমার নিজের দাদা ছিলেন । ওঁর বাবা-মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন । পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আমাদের । বরুণ কুমার মানে পেন্টু, তরুণ কুমার মানে বুড়ো আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল । বুড়ো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড । আমি যখন রংমহলে নাটক করি, বুড়ো তখন বিশ্বরূপাতে । বুড়োর সুবাদে আমার মহানায়কের বাড়িতে যাতায়াত বেড়ে গেল ।"

এরপর পুরনো দিনে ফিরে গিয়ে আরও বহু স্মৃতি তুলে ধরেন তিনি । রঞ্জিৎ মল্লিকও ফিরে যান পুরনো দিনে । বলেন, "ওঁর(মহানায়ক) সিনেমা আমার কতখানি প্রিয় তা তো অনেকবারই বলেছি । মানুষ হিসেবেও ছিলেন বড় মনের । নতুনদের সহায়তা করার পাশাপাশি সাহায্য করতেন টেকনিশিয়ানদের । আমার ডেট খালি আছে কি না তা নিয়েও খোঁজ নিতে বলেছিলেন 'দুই পৃথিবী'র সময়ে । এমন মানু্ষ আর কোথায় পাব ? মহানায়ক নেই এ কথা আমি কখনওই মনে করি না ।"

এদিকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা রাজনীতিবিদরা প্রায় সময়েই বলি, 'মানছি না মানব না'। আর এটাও বলতে চাই, 'মহানায়ক নেই মানছি না মানব না'।" ডাকটিকিট প্রকাশ এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জনা বসু, আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যীশু সেনগুপ্ত ।

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UTTAM KUMAR
MAHANAYAK BIRTH ANNIVERSARY
শতবর্ষে মহানায়ক
মহানায়ক উত্তম কুমার
MITHUN CHAKRABORTY ON UTTAM KUMAR

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