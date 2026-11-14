পরিচালনায় খরাজ ! আসছে 'এক যে ছিল চোর'

পরিচালনায় খরাজ ! আসছে 'এক যে ছিল চোর'
Kharaj Mukherjee makes directorial debut: অভিনেতা হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর এবার পরিচালনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 7:03 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: চোরের জীবনেও থাকে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ আর স্বপ্ন। সেই ভালোবাসা ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের পাশাপাশি এক মজার অভিযানের গল্প নিয়ে আসছে নতুন বাংলা ছবি ‘এক যে ছিল চোর’। ছবির পরিচালনায় খরাজ মুখোপাধ্যায়।
পরিচালক হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। ফক্সকিন এন্টারটেনমেন্টের প্রযোজনায় ছবিটি প্রযোজনা করছেন সৌমিত্র মৌলিক। অভিনয়ের পাশাপাশি এবার পরিচালনার দায়িত্বও সামলাবেন খরাজ। ছবিতে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে প্রসূন গাইন, খরাজ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় দত্ত, তপতী মুন্সি, আরিয়ান ভৌমিক, রাজু মজুমদার, দেবরঞ্জন নাগ, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমিত সাহা, সত্যম মজুমদার-সহ একাধিক অভিনেতাকে। ছবির গল্প লিখেছেন স্বয়ং খরাজ মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপের দায়িত্বে রয়েছেন প্রসূন গাইন। সহযোগী পরিচালক হিসেবে থাকছেন আকাশ মালাকার। সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্ব সামলাবেন সৌভিক বসু। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অদ্রিতা।
কী আছে খরাজের গল্পে ?
ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্য। পেশায় চোর হলেও তার জীবনের একমাত্র আপনজন বোন লক্ষ্মী। মা-বাবার ভালোবাসা কোনওদিন সেভাবে বুঝে উঠতে পারেনি সত্য। তাই বোনই তার কাছে সব। অবাক করার বিষয়, লক্ষ্মীর পেশাও চুরি। সারান্দা গ্রামের প্রত্যেকেই জানে, দুই ভাই-বোন চুরির সঙ্গে যুক্ত। তবুও গ্রামের মানুষের কাছে তারা যথেষ্ট প্রিয়। চুরি বিদ্যায় দক্ষ হলেও এখনও পর্যন্ত সেভাবে ধরা পড়েনি তারা।
লক্ষ্মীকে ভালোবাসে গ্রামের অনেক যুবক। তবে লক্ষ্মীর মন পড়ে রয়েছে চাঁদুর কাছে। পেশায় টোটোচালক চাঁদুর গায়ের রং কালো হলেও মন একেবারে সাদা। লক্ষ্মীকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। যদিও বোনের এই সম্পর্ক একেবারেই পছন্দ নয় সত্যর। অন্যদিকে, স্থানীয় থানার হেড কনস্টেবল সুদর্শন মাইতিও চান, সত্য ও লক্ষ্মী চুরির পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরুক। দুই ভাই-বোনকে সতর্ক করে তিনি জানিয়ে দেন, হাতেনাতে ধরতে পারলেই তাদের ঠাঁই হবে গারদে।
ছবির গল্পের মোড় ঘোরে একটি ট্রেনের মধ্যে ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এক যাত্রীর ব্যাগ ব্লেড দিয়ে কেটে তার ভিতরে থাকা কাপড়ে মোড়ানো একটি পুঁটলি চুরি করে সত্য। স্টেশনে কোনওরকমে পালিয়ে গিয়ে পুঁটলি খুলতেই তার চোখ ছানাবড়া। ভিতরে রয়েছে প্রচুর সোনার গয়না। মেরামতির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই গয়নাগুলি। এত সোনা পেয়ে সত্যর আনন্দের সীমা থাকে না। সে মনে মনে ঠিক করে, এটাই তার জীবনের শেষ চুরি। এবার এই গয়না বিক্রি করে বোনের জন্য ভালো কিছু করবে। পারবে কি সে তার ইচ্ছাপূরণ করতে? অন্যদিকে, লক্ষ্মী আর চাঁদুর প্রেমের পরিণতিই বা কী হবে? সেগুলোই দেখার।
হাস্যরস, পারিবারিক সম্পর্ক, ভালোবাসা এবং এক চোরের অদ্ভুত অভিযানের মেলবন্ধনে ‘এক যে ছিল চোর’ ছবির গল্পে উঠে আসবে ৷ সত্যর এই যাত্রার শেষ কোথায়, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ছবির পর্দায় আসা পর্যন্ত। অভিনেতা হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর এবার পরিচালনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় ‘এক যে ছিল চোর’ কতটা আলাদা স্বাদের ছবি হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার।