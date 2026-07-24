নবম অবতারে জিৎ ! 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এ সুপারস্টারের অভাবনীয় রূপান্তর

নবম অবতারে জিৎ ! 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এ সুপারস্টারের অভাবনীয় রূপান্তর
বহু প্রতীক্ষিত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এর নির্মাতারা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন সুপারস্টার জিতের নটা চমকে দেওয়া লুক। প্রকাশ্যে তারই ঝলক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 12:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: যত এগিয়ে আসছে 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' সিনেমার মুক্তির তারিখ ততই উত্তেজনার পারদ চড়ছে দর্শকের ৷ অনেকদিন পর্দায় অভিনেতা জিৎকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ টিজার-গানের পর এবার প্রকাশ্যে এসেছে জিতের ন'টা চমকপ্রদ লুক। 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এর নির্মাতারা প্রকাশ করেছেন অভিনেতার একাধিক ভিন্ন অবতার ৷ এই ন'টা ভিন্ন অবতার দর্শকদের সামনে তুলে ধরছে তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম কঠিন ও রূপান্তরমূলক চরিত্রাভিনয়ের এক ঝলক।
বাংলার কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহের অসাধারণ জীবনকাহিনি অবলম্বনে তৈরি এই ছবিতে জিতকে দেখা যাবে ন'টা সম্পূর্ণ ভিন্ন শারীরিক রূপে। কেউ তাঁকে মনে করেন নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী, আবার কারও কাছে তিনি ছিলেন ভয়ংকর এক ডাকাত। এক অগ্নিমুখর বিপ্লবী থেকে শুরু করে একাধিক পরিচয়ে আত্মগোপন করে থাকা পলাতক মানুষ-অনন্ত সিংহের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে ফুটিয়ে তুলতেই তৈরি করা হয়েছে এই নয়টি স্বতন্ত্র লুক। প্রতিটি রূপ নিখুঁতভাবে নির্মিত হয়েছে চরিত্রটির আবেগ, সময় ও ইতিহাসকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে।
এই অসাধারণ রূপান্তরের নেপথ্যে রয়েছেন ছবির মেকআপ বিভাগের প্রধান সোমনাথ কুণ্ডু। পরিচালক ও সৃজনশীল দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তিনি এবং তাঁর দল মাসের পর মাস গবেষণা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রতিটি লুক নির্মাণ করেছেন, যাতে ঐতিহাসিক সত্যতা ও সিনেম্যাটিক আবেদন দুটোই সমানভাবে বজায় থাকে।
কী বললেন মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডু ?
জিতের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে সোমনাথ কুণ্ডু বলেন, "এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বুঝেছিলাম, এটি আমার কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক জার্নি হতে চলেছে। জিৎদার জন্য নয়টি সম্পূর্ণ আলাদা লুক তৈরি করা, যার প্রতিটিই অনন্ত সিংহের জীবনের ভিন্ন এক অধ্যায়কে তুলে ধরে, তার জন্য প্রয়োজন ছিল বিস্তর গবেষণা, অসংখ্য লুক টেস্ট এবং গোটা দলের অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রতিটি লুককে আলাদা গল্প বলতে হয়েছে, আবার একই সঙ্গে চরিত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যও বজায় রাখতে হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ ধরনের সুযোগ একজন মেকআপ শিল্পীকে নিজের সৃজনশীলতার সীমা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। এই অসাধারণ ছবির অংশ হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।"
পরিচালকের বার্তা
জিতের ন'টা অবতারের প্রকাশ ইতিমধ্যেই দর্শক ও সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রতিটি লুক শুধু জিতের বহুমাত্রিক অভিনয় ক্ষমতার পরিচয়ই দেয় না, বরং কস্টিউম, মেকআপ, প্রস্থেটিকস ও স্টাইলিং বিভাগের সূক্ষ্ম ও পরিশ্রমী কাজকেও তুলে ধরে। পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, "‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ মূলত দৃষ্টিভঙ্গির গল্প। তিনি কি একজন বিদ্রোহী ? কিংবদন্তি ? নাকি একজন অপরাধী ? ইতিহাস তাঁকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। সেই কারণেই আমরা জিৎদার জন্য নয়টি স্বতন্ত্র লুক তৈরি করেছি। প্রতিটি অবতারের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক একটি রহস্য, যা ধীরে ধীরে চরিত্রটির জটিল ধাঁধার টুকরোগুলোকে সামনে নিয়ে আসে।"
পরিচালকের কথায়, "অনন্ত সিংহের মতো জটিল এবং বিপ্লবী এক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গল্প বলতে গেলে একটি মুখ কখনও যথেষ্ট নয়। আমরা যে প্রতিটি লুক প্রকাশ করছি, তা তাঁর জীবনের এক একটি আলাদা অধ্যায়, এক একটি নতুন পরিচয় এবং তাঁর সংগ্রামের আরও গভীর স্তরকে তুলে ধরে। জিৎদার সঙ্গে এই রূপান্তরের যাত্রা ছিল সত্যিই অসাধারণ। তিনি শুধু বিভিন্ন পোশাক পরেননি, বরং নয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করিয়েছেন। দর্শকরা এই বিশাল সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন, সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছি।"
সিনেমার সার-সংক্ষেপ
ষাটের দশকের কলকাতা। একের পর এক পরিকল্পিত ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক এবং কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে। ধনী ও ক্ষমতাশালীদের লক্ষ্য করে চালানো এই অভিযানের নেপথ্যে রয়েছেন অনন্ত-এক রহস্যময় প্রবীণ ব্যক্তি, যাকে কেউ অপরাধী বলে মনে করেন, আবার কেউ দেখেন ত্রাণকর্তা হিসেবে। ইন্সপেক্টর দুর্গা প্রসাদ রায় তাঁর পিছু নিতে শুরু করেন এক নিরলস অভিযানে। কিন্তু জনমত বিভক্ত-তিনি কি একজন ডাকাত, নাকি পুনর্জন্ম নেওয়া এক বিপ্লবী? বর্তমান ও অতীতের নানা সময়রেখা অতিক্রম করে ছবিটি ধীরে ধীরে তুলে ধরে অনন্তর অতীত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু স্বাধীনতার পর দুর্নীতি, লোভ ও আদর্শের অবক্ষয় দেখে তিনি গভীরভাবে হতাশ হয়ে পড়েন।
মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন কারা ?
সেই বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে না পেরে অনন্ত বেছে নেন এক ভিন্ন পথ। নিজের যুদ্ধকৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসকে অস্ত্র করে তিনি শুরু করেন নতুন এক সংগ্রাম-এবার গরিব ও বঞ্চিত মানুষের জন্য। অতীত ও বর্তমানের সংঘাতে অনন্তর জীবন হয়ে ওঠে মুক্তি, বিদ্রোহ এবং ন্যায়বিচারের মূল্য নিয়ে এক অনন্য কাহিনি। সিনেমায় জিৎ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে টোটা রায়চৌধুরী (দুর্গা প্রসাদ রায় চরিত্রে), চন্দন সেন (দুলাল রায় চরিত্রে), লোকনাথ দে (সূর্য সেন চরিত্রে), কৌশিক সেন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), রজতাভ দত্ত (পাবলিক প্রসিকিউটর), প্রিয়াঙ্কা সরকার (সিনেমার নায়িকা), শুভ্রজিৎ (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়), সৃজলা গুহ (মিস শেফালি চরিত্রে) ৷ এছাড়াও রয়েছেন দেবোত্তমা সাহা, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, দুর্বার শর্মা,
শ্রেয়া ভট্টাচার্য ও সুপ্রভাত দাস ৷
সিনেমা মুক্তির তারিখ
পথিকৃৎ বসু পরিচালিত ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ ছবিটি প্রযোজনা করেছে নন্দী মুভিজ এবং জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সুরকার শান্তনু মৈত্র। বাংলা ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত চরিত্র অনন্ত সিংহের জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবি দর্শকদের জন্য নিয়ে আসছে এক রুদ্ধশ্বাস সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা। আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'।