মোদি-বিজেপির ভূয়সী প্রশংসা ! তৃণমূলের সরকারকে কটাক্ষ, কী ইঙ্গিত জিতের

মোদি-বিজেপির ভূয়সী প্রশংসা ! তৃণমূলের সরকারকে কটাক্ষ, কী ইঙ্গিত জিতের
বাংলায় বিজেপি সরকারকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বড় বার্তা দিলেন অভিনেতা জিৎ ৷ কী বললেন তৃণমূলকে নিয়ে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 10, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 10 মে: তিনি টলিউডের 'বস' ৷ তিনি বরাবরই সিনেমা ও কাজ নিয়ে থেকেছেন ৷ সবসময় রাজনীতির আলো থেকে নিজেকে অনেকটা দূরেই সরিয়ে রেখেছেন ৷ সেই সুপারস্টার জিৎ-কে শনিবার বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজির থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ আর তারপর থেকেই এই নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ অনেকেরই মনে প্রশ্ন দানা বেঁধেছে, তবে কি জিৎ বিজেপিতে যোগদান করবেন ?
আর এই জল্পনার মাঝেই রবিবার দুপুরে সোশালে একটি পোস্ট করলেন জিৎ ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি বিগত তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি এবং বাংলায় নতুন বিজেপি সরকারের কাছে কী চাওয়া-পাওয়া সেটাও পোস্টে তুলে ধরেছেন অভিনেতা ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "এই জিৎ, এই বিজয়, ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য এক অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে এসেছে । এটা শুধু একটি রাজনৈতিক জয় নয়, মানুষের প্রতি এক বড় অঙ্গীকার । পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি ভূমি, যা সম্পদ, প্রতিভা, সংস্কৃতি এবং অসংখ্য মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ । এই মাটির মানুষ তাঁদের মেধা, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশকে বহু কিছু দিয়েছেন । কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এই বাংলার গৌরব, অস্মিতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার ঐতিহ্যকে যেভাবে মানুষের চোখে, দেশের চোখে এবং বিশ্বের চোখে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সত্যিই বেদনাদায়ক ।"
তিনি আরও লেখেন, "আজ আমি আশা করি, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বাংলার জন্য এক নতুন সকাল, এক নতুন আলোর দিশা নিয়ে আসবে । আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন -'মোদীর গ্যারান্টি' সেই কথার ওপর আজ কোটি কোটি মানুষের আশা ও বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে ।" তাঁর আরও সংযোজন, "আমি আশা করি, ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের প্রিয় বাংলা, আবারও 'সোনার বাংলা' হয়ে উঠবে এবং তার হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করবে । এটাই আমার আশা । জয় হিন্দ ৷"
উল্লেখ্য, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও চোখে রোদচশমা পরে হাজির হয়েছিলেন জিৎ । মুখে ছিল স্বভাবোচিত সবসময়ের মতো একগাল হাসি । গত 23 বছর ধরে বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করছেন জিৎ । আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক রং লাগেনি তাঁর গায়ে । তবে, কি এবার রাজনীতিতে তিনি ? সেই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে সিনেমহলে ৷ তার মাঝে এদিন সোশালে মোদি ও বিজেপি সরকারের হয়ে সওয়াল করায়, জিৎ সেই জল্পনাকেই আরও উসকে দিলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহল ৷