বাংলায় এবার পরিবর্তন চাই: জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় এবার পরিবর্তন চাই: জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়
4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতেন ?শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : April 22, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোর কদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও। ইটিভি ভারত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে। আজকের পর্বে উত্তর দিলেন অভিনেতা জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলা ও হিন্দি বিনোদন দুনিয়ায় জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায় অতি পরিচিত নাম আজ। সিনেমা, সিরিজে নানারকমের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন তিনি বেশ অনেক বছর ধরে। উল্লেখযোগ্য সব কাজের মধ্যে রয়েছে বাংলা ওয়েব সিরিজ 'লালবাজার', হিন্দি সিরিজ 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার' সহ আরও বেশ কয়েকটি। হিন্দি সিনেমার দিকে তাকালে ' জাযা', 'জেনিফার'। বাংলা ছবির মধ্যে 'রক্তবীজ 2', 'আঁশ', '18-তে 72', 'কিডন্যাপ', 'মির্জা', 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' সহ বহু বাংলা ছবি। অভিনয়ের পাশাপাশি চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেন। সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগের অন্যতম মুখ তিনি।
ইটিভি ভারত: নতুন সরকার গঠনের দিন আসন্ন। কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?
জ্যামি: এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তাঁকে পরপর দুবার আমি ভোট দিয়েছি। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমি কখনওই একপেশে কিছু বলতে পারব না। পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রতি আমারও দায়বদ্ধতা আছে। দিনের পর দিন দেখছি কী ঘটে চলেছে। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমি পরিবর্তন চাইছি। আমি চাই এমন কেউ আসুন যিনি বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। বাংলার বাইরে বড়।বদনাম আমাদের রাজ্যের। শুধু অভিনয় নয়, আমি একটা ভালো জায়গায় চাকরিও করি। বিভিন্ন জায়গায় তাই যেতে হয় নানা কারণে। মিশতে হয় অনেকের সঙ্গে।
বাংলার হাল হকিকত নিয়ে আমাকে শুনতে হয় অনেক কথা। বুঝতে বাইরে বাংলার সেই জায়গাটা আর নেই। বাংলার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কাউকে না কাউকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। তাই বদল দরকার। আমরা সবাই জানি যে বসবে সিংহাসনে সেই রাজা। আবার তাঁকেও দুদিন পর থেকে কাটাছেঁড়া করা হবে। কিন্তু বাংলাটাকে সাজানো দরকার খুব। নিয়োগ দরকার, শিল্প দরকার। দেড় হাজার টাকা দিয়ে কী হবে এটা না ভেবে দেড় হাজার টাকা কেন লাগছে সেটা ভাবা দরকার সাধারণ মানুষের।
ইটিভি ভারত: আর নিজে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হলে কীভাবে সাজাতেন নিজের রাজ্যটাকে?
জ্যামি: সক্রিয় রাজনীতি আমি কোনওদিনই করব না। কারণ এত মানুষকে এত বছর ধরে দেখে আর সেই ইচ্ছেটা জাগে না। রাজনীতির জন্যই মানুষ রাজনীতির শিকার হয়। যদি কখনও কোনও ভালো উদ্দেশ্যেও রাজনীতি করি বা দেশ চালানোর সুযোগ পাই তা হলে আমার মনে হয় না কেউ আমাকে সুস্থভাবে রাজনীতিটা করতে দেবে। আমি একাই তো বসব না কোনও গদিতে। অনেক খুঁটি সাজিয়ে তারপরে বসতে হবে। আজ যা যা ঘটছে রাজ্যে তার জন্য তো একা মুখ্যমন্ত্রীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। লালের জমানাতেও এমনই হয়েছে। বুদ্ধদেবের পাঞ্জাবিতে কেউ কালো দাগ দিতে পারেনি। হয়ত সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে।
ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে অনেকেই ভয় পায়। আপনারও কি তেমন হয়েছে কখনও?
জ্যামি: ছোটবেলায় যখন রাজনীতি বা ভোটের ব্যাপারে কিছুই বুঝতাম না তখন তো একটা ভয় লাগতই। মনে হত যেন এই বুঝি মারামারি লেগে যাবে। আর যখন ভোট দেওয়া হয়ে গেল অনেকগুলো বছর, তখন তো ভালো মন্দ বুঝতেই শিখে গিয়েছি। আজ 2026-এ দাঁড়িয়ে বড্ড সাফোকেটেড ফিল হয়। আমার বক্তব্য যারা দল করছে বা যারা দলের কাছের লোক তারা তো একটা সুবিধা পাচ্ছে, পাবেও। কিন্তু যারা দলের না, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নিজের জায়গাটাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে তাদের জায়গাটাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তারা কোনও দল করে না বলে? প্রচুর অভিনেতা বাড়িতে বসে আছে। তাদের খবর কেউ রাখে না। নিজের প্রোফাইল খুলে যখন দেখি এতগুলো কাজ করে ফেলেছি তখন আর কারওর কাছে কাজ চাওয়া সম্ভব না বলেই মনে হয়। অনেক শিল্পী কাজের অভাবে হারিয়েও যাচ্ছেন।...
ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয় আপনার?
জ্যামি: রাজ্য বা দেশ কেমন হলে ভালো হয় এর কোনও উত্তর আমার কাছে নেই। রাজ্য তথা দেশটাকে ভালো দেখার জন্যই তো কারোকে গদিতে বসানো হয়, দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই মানুষটি কোনওভাবেই সেই গদির মর্যাদাটা ধরে রাখতে সক্ষম হয় না একটা সময়ের পরে। তা সে নিজের জন্যও হতে পারে ৷ আবার দলের লোকের জন্যও হতে পারে। এগুলো আমরা দেখে এসেছি। যেমন দেশ চাইছি তেমন পাওয়া সম্ভব না আমরা জানি। তবে, তার মধ্যেও মানুষ ভালোটা চায়। স্বার্থের জন্য রাজনীতি করব এটা মাথা থেকে বের করে দিতে হবে। আজকাল চলচ্চিত্র জগতের মানুষেরই রাজনীতি করার বেশি প্রবণতা। যেটা অন্যান্য পেশার মানুষের থেকে অনেক বেশি। মানুষের সেবার জন্য অভিনেতারাই কেন প্রথমে এগিয়ে আসে? কারণ তাঁরা নিজেরা ভালো থাকার পাশাপাশি অন্যকেও ভালো রাখতে চান। আর মানুষকে ভালো করতে গেলে নিজেকেও ভালো রাখতে হবে। সাধারণ নাগরিক হিসেবে পরিবর্তন চাই এবার। চাই, সব সেক্টর যেন সেজে ওঠে।
ইটিভি ভারত: জীবনে প্রথম ভোট দেওয়ার দিন নিজেকে বেশ বড় হয়ে গিয়েছি বলে মনে হয়নি?
জ্যামি: না। প্রত্যেকবারই মনে হয় এটা নাগরিক দায়িত্ব। সকলের ভালো থাকার জন্য একটা পদক্ষেপ।
ইটিভি ভারত: শিল্পী হিসেবে কী চান?
জ্যামি: কাজের সংখ্যা, সুযোগ খুব কম এখন। দলগত হয়ে গিয়েছে সব। দল করলে সব আছে। না করলে নেই। আমরা যারা কোনও দলের পৃষ্ঠপোষকতা না করে কাজ করতে এসেছিলাম তাদের জন্য জায়গাটা আরও বড় করা দরকার। বড্ড সংকীর্ণ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক চাপে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এমনিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে কেউ কাজ করতে আসছে না। কাউকে বলার মুখ নেই যে এখানে এসে কাজ করুন। টাকা ইনভেস্ট করলে তা ফিরবে কি না কেউ জানে না। এই দিকগুলোর সংস্কার প্রয়োজন।