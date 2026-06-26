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দাদাগিরি না করেও টেলিভিশনের পর্দায় দেবের 'দাদাগিরি'

নতুন দাদাগিরির ট্যাগলাইন "দাদাগিরি না করেও, দাদাগিরি করা যায় !" নতুন প্রোমোতে নতুন শো নিয়ে দেবকে বেশ নার্ভাস থাকতে দেখা গিয়েছে।

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আসছে 'দাদাগিরি' (স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 9:31 AM IST

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কলকাতা, 26 জুন: "ইন্ডাস্ট্রির 'নেতা' হতে আমি আসিনি"- এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন দেব। তবে, এবার যে রীতিমতো 'দাদাগিরি' ফলাবেন তিনি। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে 'দাদাগিরি'-র আসন্ন সিজনের নতুন প্রোমো। সেখানে স্পষ্ট, এবার থেকে এই জনপ্রিয় শো-এর দায়িত্ব সামলাবেন তিনিই। কানাঘুষো সেদিন থেকেই ছিল যেদিন 'বিগ বস'-এর দায়িত্ব নেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । সেদিন থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল, তা হলে 'দাদাগিরি'র দায়িত্বে কে আসবেন? জল্পনাও চলছিল দেবকে ঘিরেই। এতদিন শুধু তাঁর অবয়বই দেখা যাচ্ছিল। এবার মুখ দেখালেন দেব। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সামনে এলেন 'দাদাগিরি'র নতুন সঞ্চালক।

অনেকদিন ধরেই বাংলার নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে চলছে অডিশন পর্ব। এবার ফ্লোরে ফেরার অপেক্ষা। নতুন দাদাগিরির ট্যাগলাইন "দাদাগিরি না করেও, দাদাগিরি করা যায় !" নতুন প্রোমোতে নতুন শো নিয়ে দেবকে বেশ নার্ভাস থাকতে দেখা গিয়েছে। 26 জুন, রাত 12টার পরে প্রকাশ্যে এল, 'দাদাগিরি'-র নতুন প্রোমো। আর সেখানেই দেখা গেল দেব-কে। যে প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে, তা বেশ মজার। দেবের কাঁধে 'দাদাগিরি'-র সঞ্চালনার দায়িত্ব যেতে পারে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই, অনেকে কটাক্ষ করেছিলেন তাঁকে। প্রোমোতেও দেখা গেল, সেই ঝলক!

প্রোমোতে দেখা যাচ্ছে 'দাদাগিরি'-র অফার পেলেও, কিছুতেই সঞ্চালনায় রাজি হচ্ছেন না দেব। তিনি রীতিমতো স্বপ্ন দেখে, চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসছেন! কখনও আবার, বাড়ির পরিচারিকা থেকে শুরু করে মা, সবাই বললেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, 'দাদাগিরি' -র সঞ্চালনার দায়িত্ব তাঁর আদৌ নেওয়া উচিত কি না ! কারণ তাঁর মনে হচ্ছে, 'কোথায় দাদা আর কোথায় আমি।' আর তাঁকে সাহস জোগাতে প্রোমোতে দেখা গিয়েছে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যিশু সেনগুপ্তকে। অবশেষে সাহস নিয়ে মঞ্চের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে দেবকে। অর্থাৎ নতুন দাদাগিরি দেখার দিন খুব বেশি দূরে নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।

একদিকে একটার পর একটা সিনেমা, অন্যদিকে 'দাদাগিরি'র মতো হেভিওয়েট একটা শো-এর সঞ্চালনা, সব মিলিয়ে সুপারস্টার দেব যে এখন আগের থেকে দ্বিগুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তা বলাই বাহুল্য। তার উপরে সাংসদের দায়িত্ব তো আছেই। সব মিলিয়ে বেশ বড় চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলার সুপারস্টার। তার উপরে এমন একখানি সুপারহিট শো-র গরিমা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জও তাঁর সামনে। আগের সঞ্চালকের সঙ্গে তাঁর তুলনা হবেই, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিজেই নিজের পোস্টে লিখেছেন যে তিনি নার্ভাস আছেন, ভয়ে আছেন। তবে, যে কোনও ভয়কে জয় করার ক্ষমতা রাখেন ঘাটালের ভূমিপুত্র দীপক অধিকারী। এবারেও চ্যালেঞ্জ সামলে নেবেন, আশা করাই যায়। তবে, এই মুহূর্তে শো নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ দেব। সময় এলে জানাবেন নিজের অনুভূতির কথা।

প্রসঙ্গত, 'দাদাগিরি আনলিমিটেড' 2009 সাল থেকে যাত্রা শুরু করে টেলিভিশনের পর্দায়। অনুষ্ঠানটির প্রথম দুটি সিজন উপস্থাপনা করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। তৃতীয় সিজন উপস্থাপনা করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। চতুর্থ সিজন থেকে গত সিজন পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার আরও একবার মুখ বদল। সৌরভের চেয়ারে বসতে আসছেন দেব।

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