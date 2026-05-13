পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দেব আনন্দকে ! কেন জানেন?

পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দেব আনন্দকে ! কেন জানেন?
'জলজলা' ছবির সুর করানোর জন্য স্বয়ং দেব আনন্দ এসেছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের বালিগঞ্জের বাড়িতে । কী ঘটেছিল তারপর? জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ।
Published : May 13, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 13 মে: 1931 সাল থেকে দীর্ঘ 38 বছর পঙ্কজকুমার মল্লিক বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল চলচ্চিত্রে সুর সরবরাহ করেছেন । তিনি কুন্দন লাল সায়গল, শচীন দেব বর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, আশা ভোঁসলে প্রমুখ সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন । চলচ্চিত্রে তিনি কুন্দন লাল সায়গল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন দেবীর মতো শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ও করেন ।
নীতিন বসু ও রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠসংগীতের প্রবর্তন করেন । সেই সময়ে অভিনয় ও সঙ্গীত জগতের তাবড় তাবড় মানুষদের আগমন ঘটত পঙ্কজ মল্লিকের বালিগঞ্জের বাড়িতে । একবার এসেছিলেন স্বয়ং দেব আনন্দও । তাঁর প্রযোজিত 'জলজলা' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিককে দিয়ে সুর করাবেন বলে । সেদিন ঘটেছিল এক কাণ্ড ।
পঙ্কজ মল্লিকের নাতবউ ঝিনুক গুপ্ত বলেন, "বহু নামী দামি ব্যক্তিরা আসতেন দাদুর কাছে । একবার এক গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়িতে এসেছিলেন স্বয়ং দেব আনন্দ'জি । সেদিন বাড়ির দরজায় এসে তিনি দাদুর খোঁজ করলে বাড়ির গোবিন্দ মামা (দেখাশোনা করতেন বাড়ির) তাঁকে বলেন, 'বাবু এখন ব্যস্ত । কাজ করছেন । আপনি অপেক্ষা করুন ।' দেব আনন্দ'জিও সিগারেট মুখে নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি শুরু করেন । ইতিমধ্যে ওঁকে দেখে বাড়ির বাইরে লোক জমতে শুরু করেছে । আমার শাশুড়ি মা স্নান সেরে বারান্দায় চুল শুকোতে গিয়ে দেখেন চেনা চেনা এক মুখ রাস্তায় ঘুরছে । আর তাকে ঘিরে লোকের ভিড় জমেছে । তক্ষুণি বুঝতে পেরে গোবিন্দ মামাকে দরজা খুলে দিতে বলেন তিনি । গোবিন্দ মামা সেদিন নিজের কাজটুকুই করেছিলেন । বুঝতে পারেননি কে এসেছিলেন সেদিন ।"
তিনি আরও বলেন, "দাদু কোথাও যেতেন না । যাঁর দরকার হত তাঁকে আসতে হত দাদুর কাছে । দেব আনন্দ'জিও এসেছিলেন তাঁর প্রযোজিত-অভিনীত 'জলজলা' ছবিতে সুর করানোর অনুরোধ নিয়ে । ছবিটার পরিচালনা করেছিলেন জার্মান নির্মাতা পল জিলস (Paul Zils) । তিনি দেব আনন্দ'জিকে বলেছিলেন, তিনি যদি হিন্দি ছবি করেন তা হলে গানের সুর করাবেন পঙ্কজ মল্লিককে দিয়েই । কেননা তাঁর বাবা পঙ্কজ মল্লিক এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী । সেই কারণেই দেব আনন্দ'জি সেদিন এসেছিলেন দাদুর কাছে । দাদু ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন ।"
উল্লেখ্য, 1952 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সাদা কালো 'জলজলা' ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাহিনির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় । ফলে, পঙ্কজ মল্লিক সেই ছবিতে ছক্কা হাঁকিয়ে মাঠ ছাড়েন তা বলাই বাহুল্য । ছবিটিতে অভিনয়ে ছিলেন দেব আনন্দ, গীতা বালি, কিশোর সাহু । এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, 'জলজলা' নামে 1988 সালের 13 মে আরও একটি হিন্দি ছবি মুক্তি পায় । যেখানে অভিনয় করেন ধর্মেন্দ্র, শত্রুঘ্ন সিনহা, ড্যানি প্রমুখ । তবে দুটি ছবি একেবারে আলাদা গল্পে এবং নির্মাণে ।
বহু হিন্দি ছবির সুর করেছেন পঙ্কজ মল্লিক । 'ডক্টর', 'নর্তকী', 'জিন্দেগি', 'মেরি বহেন', 'জলজলা'র মতো এরকম বহু নাম আছে ছবির তালিকায় । ভারতীয় সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন । এছাড়াও তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র ও বেতার জগতের পথিকৃৎ হিসেবে আজও স্মরণীয় ।
1978 সালে পঙ্কজ মল্লিকের প্রয়াণ হলেও তাঁর গান ও সুর আজও সমানভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে । সম্প্রতি পঙ্কজ মল্লিকের বালিগঞ্জের বাড়ির এক তলায় গড়ে উঠেছে একটি ক্যাফে । ক্যাফের প্রত্যেক কোণে ছড়িয়ে আছেন পঙ্কজ মল্লিক । তাঁর তানপুরা, অর্গান, রেডিয়ো কী নেই সেখানে? আছে দুর্লভ সব ছবি । নাতবউ ঝিনুক গুপ্ত বলেন, "দাদু আজ আর নেই ঠিকই । তবে, দাদুর ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, দুর্লভ সব ছবি দেখতে হলে কারওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না । দরজা খুলে দেওয়া হবে ।"