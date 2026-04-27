Exclusive: গত পনেরো বছর ধরে কলকাতার ভোট নিয়ে অন্যান্য রাজ্যের মানুষও ভয়ে ভয়ে থাকে- কেন বললেন বিশ্বজিৎ ?

"আমার হারিয়ে যাওয়া বাংলাকে, টলিউডকে ফিরে পেতে চাই।" - মুন্বই থেকে জানালেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত।

actor-biswajit-chatterjee-recalls-memory-on-west-bengal-assembly-election-campaign
আজকে ভোট স্মৃতিচারণায় অভিনেতা বিশ্বজিৎ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 1:13 PM IST

কলকাতা, 27 এপ্রিল: উত্তর কলকাতার গড়পাড়ে মামাবাড়ি। সেখানেই জন্ম অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের (Biswajit Chatterjee)। বাবার বদলির চাকরি ছিল। তিনি ছিলেন আর্মির ডাক্তার। সেই কারণে বেশিরভাগ সময়েই বাইরে বাইরে থেকেছেন বিশ্বজিৎ। ফলে, কলকাতায় টানা থাকা হয়নি তাঁর। যেটুকু থেকেছেন তাতে নির্বাচনের সময় কেমন দেখেছেন তিনি কলকাতাকে?

জানতে চাইলে তিনি বলেন, "বাবার বদলির চাকরি ছিল। ফলে নানা সময়ে বিভিন্ন জায়গায় থেকেছি। কখনও লাহোর, কখনও করাচি, কখনও পুণে তো কখনও লখনৌ কিংবা মাদ্রাজ। নানা জায়গায় ভোটের চরিত্র নানা রকম ছিল। আর আমার মন কোনওদিনই ইলেকশনের দিকে ছিল না। ছিল অভিনয়ের দিকে, ছবি আঁকার দিকে, গানবাজনার দিকে। তবে, একটা কথা খুব মনে পড়ছে, আমি তখন গড়পাড়ে আমার মামাবাড়িতে থাকতাম। আমার মামা ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইলেকশনের সময়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।"

অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (সংগৃহীত)

অভিনেতা বলেন, "ওনার দলবল নিয়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়তেন। আমার এক কাকা ছিলেন প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি তালতলা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতেন। উনি পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। উনি সিপিআই করতেন। তখন তো 'কংগ্রেস' আর 'কমিউনিস্ট'- এই জানতাম আমরা ছোটবেলা থেকে। পরে অন্যান্য দলের নাম জানতে পারি। নেতাজির দল আসে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। নন্দ কাকা ডাকতাম ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। উনি প্রত্যেকবার তালতলা কেন্দ্র থেকে জিততেন। উনি যখন আসতেন আমার বড়মামা গড়পাড়ের সবাইকে নিয়ে, মাণিকতলার লোকজন নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ক্যাম্পেইন করতে। তাঁদের পাশে থেকে দৌড়ঝাপ আমিও করেছি কমবেশি। স্পষ্ট মনে আছে আমার সেগুলো। এগুলোই ভোট ঘিরে আমার ছোটবেলার স্মৃতি। তখনও আমার ভোট দিতে যাওয়ার সময় হয়নি।"

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "গত পনেরো বছর ধরে যা দেখছি, তাতে এখানে বসে কলকাতার ইলেশনের নাম শুনলে ভয় পেয়ে যাই। এত রক্ত ঝরে, এত খুনখারাপি হয়, গোলমাল হয় যা মনকে বড় বেদনা দেয়। ইলেকশনের নামে রায়ট, গোলাগুলি কত কী হয় কলকাতায়! সবাই তটস্থ থাকে কী হয় কী হয়! অন্যান্য রাজ্যের মানুষও একই কথা বলে। সেই জন্য ওখানকার রেজাল্ট কী হবে- সেদিকে সবার চোখ থাকে। ভয়ে ভয়ে থাকি আমি। শুধু আমি কেন? সারা ভারতবর্ষের লোকের চোখ থাকে কলকাতার দিকে, সবার প্রশ্ন -কী হবে বাংলায়?"

এই প্রসঙ্গে তিনি আবেগে ভেসে বলেন, "আমি বাংলাকে ভালোবাসি। আগের বাংলাকে দেখতে চাই। আগের টলিউডকে পেতে চাই। টলিউড আমার পরিবারের মতো। সব কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। বাংলা বাঁচুক, নতুনভাবে বাঙালি বলে আবার যেন গর্ব করতে পারি সব ক্ষেত্রে।"

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "ইলেকশন নিয়ে আমার একটা ছবি ছিল 'দাদাঠাকুর', যেটা গোল্ড মেডেল পেয়েছিল। ছবি বিশ্বাস মেইন রোল করেন ছবিটাতে। ওই ছবিতে একটা গান ছিল, 'আয়রে আয় ভোট দিয়ে যা'। গানটা খুব জনপ্রিয় হয় সেই সময়। তারপর তো আমি বম্বে চলে আসি। 'বিশ সাল বাদ' রিলিজ হওয়ার পর থেকেই আমি মহারাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যাই। কবে ভোট হচ্ছে না হচ্ছে বোঝাই যেত না। পরিষ্কার ভোট হত এখানে। প্রথম যখন এখানে ভোট প্রদান শুরু করি তখন বেশিরভাগ সময়ে কংগ্রেসই জিতত এখানে। এরপর অটলজি'র সময় থেকে আমি সক্রিয় রাজনীতি শুরু করি। অটল'জির সময় থেকেই আমার রাজনৈতিক চেতনা আসে। আমি বিজেপিতে যোগ দিই। তারপর নানা সময়ে ওঁর হয়ে ক্যাম্পেইন করেছি। বিজেপির জন্য আমি, শত্রুঘ্ন সিনহা, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি সবাই যেতাম। তখন তো রাজারহাট, লেকটাউন কিছুই ছিল না। শুধু মাঠ আর মাঠ। সেখানে খোলা জিপে ঘুরে ঘুরে বিজেপির জন্য ক্যাম্পেইন করেছি, আজও মনে আছে আমার। তখন কলকাতায় বিজেপির তপন সিকদার খুব স্ট্রং ছিলেন। ওঁর জন্যও ক্যাম্পেইন করতে কলকাতায় যেতাম। ঘুরে ঘুরে প্রচার করতাম। কলকাতায় বিজেপি থেকে উনিই জিততেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন উনি। কলকাতায় গেলে এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকতাম আমরা। আমি, শত্রুঘ্ন সিনহা, সুষমা স্বরাজ।"

মহারাষ্ট্রের ভোট প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ইলেকশনের সময়ে আমাদের এখানে যে বুথগুলো হয়, সেই বুথগুলোর বাইরে ভিড় জমে যায় স্টার দেখার জন্য। কখন স্টার আসবে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কত মানুষ। ওটাই মূল আকর্ষণ যেন! মিডিয়াও এসে যায়। আজকাল তো আবার নতুন ট্রেন্ড, ভোট দিয়ে আঙুলে কালি লাগিয়ে ছবি পোস্ট করা। তবে, খুব শান্তিতে ভোট হয়। চুপচাপ ভোট হয়। কবে হয়ে গেল টেরও পাওয়া যাবে না এরকম ব্যাপার। আমি দু'একবার শুটিংয়ে মাদ্রাজ (এখন চেন্নাই) থাকার কারণে ভোট মিস করেছি। তবে, এখন আর মিস হয় না।"

কিংবদন্তি অভিনেতার কথায়, "'ইলেকশন' মানে একটা পার্টিকে ভরসা করে জেতানো এই আশায় যে তারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের দেশটাকে ভালোভাবে চালাবে। যে দল দেশের জন্য ক্ষতিকারক সেই দলকে ভোট না দেওয়াই শ্রেয়- এটা নিজে বুঝলে অন্যকেও বোঝানো উচিত।"

