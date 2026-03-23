এই ভাবেই 26/11 মুম্বই হামলার প্রতিশোধ ! 'ধুরন্ধর' কোন পথ দেখিয়েছে অর্জুন রামপালকে ?

26/11, মুম্বই হামলার ঘটনার সাক্ষী ছিলেন অভিনেতা অর্জুন রামপাল ৷ সেদিনের ভয়ঙ্কর সেই অভিজ্ঞতার প্রতিশোধ তিনি যেন এইভাবেই নিলেন ৷

মেজর ইকবাল চরিত্রে অর্জুন রামপাল (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 8:44 PM IST

হায়দরাবাদ, 23 মার্চ: আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' দর্শকদের মন জয় করে নিতে সক্ষম ৷ শুধুই কি সিনেমার গল্প, অভিনয়, অ্যাকশন এই সিনেমার রেকর্ড গড়ার মূল ইউএসপি ? আসলে, এই সিনেমায় প্রতিটা চরিত্রের জন্য যেভাবে অভিনেতাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটা সিনেমার সফলতার অন্যতম এক কারণ ৷

অভিনয়শিল্পীদের প্রত্যেকেই নিজেদের চরিত্রগুলোকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পর্দায়। তা সে 'হামজা' ওরফে 'জাসকিরাত' চরিত্রে রণবীর সিং-ই হোন, কিংবা 'রহমান ডাকাত' চরিত্রে অক্ষয় খান্না। অভিনেতা অর্জুন রামপালও পর্দায় নিজের আমূল রূপান্তর দেখিয়েছেন ৷ আইএসআই-এর 'মেজর ইকবাল' চরিত্রে তাঁর নৃশংস অভিনয় দিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অর্জুন নিজেই প্রকাশ করেছেন যে, কীভাবে 'ধুরন্ধর' তাঁর কাছে এক ধরনের 'প্রতিশোধ' নেওয়ার সিনেমা হয়ে উঠেছিল।

'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) সিনেমার সবচেয়ে আলোচিত দৃশ্যগুলোর একটি ছিল 'রেড স্ক্রিন সিন' বা লাল পর্দার দৃশ্যটি। যেখানে রণবীর সিং তার চরিত্র 'হামজা' হিসেবে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন, সেখানে অক্ষয় খান্না এবং অর্জুন রামপালের চরিত্র দুটি 208 সালে মুম্বইতে হওয়া 26/11-এর সন্ত্রাসী হামলার উদযাপন করছিল। অর্জুন, যিনি সম্প্রতি এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'হল অফ ফেম অ্যাওয়ার্ডস'-এ 'বছরের সেরা পারফরম্যান্স'-এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন, সেখানে তিনি বাস্তব জীবনে হামলার সময় তিনি ঠিক কী করছিলেন তা শেয়ার করেন।

অর্জুন বলেন, "2008 সালের 26 নভেম্বর আমি ঠিক এই হোটেলেই (ফোর সিজনস, ওরলি) ছিলাম। আমি আমার বন্ধুদের নিতে এখানে এসেছিলাম ৷ আমরা তাজ হোটেলে যাওয়ার পথে ছিলাম ৷ কারণ সেখানে গিয়ে আমরা আমার জন্মদিন উদযাপন করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে, 26/11 তারিখটি আমার জন্মদিনও বটে। আমরা যখন সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন একজন ভদ্রলোক তৈরি হচ্ছিলেন ৷ ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। আমরা তখন বারে বসে ছিলাম ৷ সেখানে খাবার- পানীয়র অর্ডার দিয়েছিলাম ৷ ঠিক তখনই মাহিমের কাছে প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। আমি সেই বিকট শব্দ শুনতে পেলাম ৷ আমার হাতের গ্লাসটি কেঁপে উঠল ও ঝনঝন করে উঠল। আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, 'এ কী কাণ্ড! ওটা কিসের শব্দ ছিল?' এর ঠিক 10 মিনিটের মধ্যেই আমাদের সবার ফোন বেজে ওঠে৷ সবাই জানাচ্ছিল যে কোলাবা এলাকায় কোনও গ্যাংয়ের লড়াই শুরু হয়েছে ৷ তাই যেন আমরা ওদিকে না যাই। এর 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যেই পুরো 'ফোর সিজনস' হোটেল এলাকাটি ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী।"

এই অনুষ্ঠানে অর্জুন জানান, সেদিন হোটেলের একটি স্যুট বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁর জন্য ৷ সেখানে রাত কাটানোর অনুমতি মেলে ৷ কারণ হোটেলের কর্তৃপক্ষ কাউকে বাইরে যেতে দিতে পারছিলেন না ৷ কারণ সেই সময় বাইরে যাওয়াটা নিরাপদ ছিল না। অর্জুনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, "আমার জন্মদিনে আমি চোখের সামনেই 26/11 হামলার সেই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো ঘটতে দেখেছিলাম। পরদিন সকালে যখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ির পথে ফিরছিলাম, তখন আমাকে অন্তত তিনবার থামতে হয়েছিল ৷ কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমি বমি করে দেব। যখন আদিত্য ধর আমাকে 26/11-এর সেই দৃশ্যটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমি আমার প্রতিশোধ নিতে চলেছি ৷ আর 'ধুরন্ধর'-এর মাধ্যমে আমি ঠিক সেটাই করেছি। সিনেমায় ভারতকে নিয়ে আমি যেসব কটু কথা বলেছি, তার জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত ৷ কিন্তু অন্তরে আমি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই-ভারত মাতা কি জয়।”

গত মাসে সোনিয়া শেনয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আর মাধবন জানান, ওই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হওয়ার পর মুহূর্তটির গভীর রেশ কীভাবে অক্ষয় খান্না ও অর্জুন রামপালকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, "ওই দৃশ্যটি শেষ হওয়ার পর তাঁরা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁরা অঝোরে কেঁদেছিলেন। তাঁদের কাছে বিষয়টি কেবল অভিনয় ছিল না ৷ তাঁরা তো সেই সময়গুলোর মধ্য দিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। তাঁরা এ ধরনের বাস্তব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। এটি তাঁদের পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। ঠিক তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি অত্যন্ত বিশেষ একটি সিনেমা হতে চলেছে ৷"

