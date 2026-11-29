রবি-সকালে কালীঘাটে অনুপম খের, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কী বললেন অভিনেতা
Anupam Kher in Kolkata: নিজের নাটকের প্রদর্শনের জন্য কলকাতায় আসেন অভিনেতা অনুপম খের ৷ মহিলাদের ক্ষমতা ও সংসারে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন তিনি ৷
Published : November 29, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কলকাতায় এলেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের । রবিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি ৷ মা কালীর কাছে করলেন আরতি ৷ নিলেন আশীর্বাদ ৷ এদিন কালীঘাট মন্দির থেকে পুজো দিয়ে বেরিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে নিজের মতামত জানালেন অভিনেতা । এই বিলকে অত্যন্ত জরুরি বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলকেও স্বাগত জানিয়েছেন অভিনেতা ।
এদিন কলকাতায় একটি নাটকে অভিনয় করতে এসেছেন অনুপম খের । তারই মাঝে সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান তিনি । পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে নিজের বক্তব্য রাখেন অনুপম । তাঁর কথায়, "এই বিল আনা অত্যন্ত জরুরি ছিল । আমি অত্যন্ত খুশি ।"
মহিলাদের ক্ষমতা ও সংসারে তাঁদের ভূমিকা প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "আমাদের বাড়িতে মহিলাদের মাত্র 33 শতাংশ ক্ষমতা দেওয়া হয় না, সংসার চালানোর 80 শতাংশ শক্তিই তাঁদের হাতে থাকে । মা সবকিছু করেন, স্ত্রী সবকিছু করেন । আমার মনে হয়, এই বিল পাশ হওয়া খুব জরুরি । এই বিলটা পেশ হয়ে যাওয়ার মতো ভালো আর কিছুই হতে পারে না ।"
বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও এদিন মতামত প্রকাশ করেন অনুপম । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সনাতন ধর্মের জয় হয়েছে বাংলায় । সেই কারণে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মন থেকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই ।"
রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয়ে বরাবরই স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছে অনুপমকে । বরাবর তিনি বেশ সক্রিয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ যদিও কখনও তাঁর মতামত প্রশংসা কুড়িয়েছে, আবার সমালোচনার মুখেও পড়েছেন অভিনেতা । এদিন কলকাতা সফরেও নিজের মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি তিনি ৷ মহিলা সংরক্ষণ বিল থেকে শুরু করে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন-একাধিক বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অনুপম।