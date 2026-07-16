দুর্গার অভিশাপ ! অভিশপ্ত বাড়িতে আবির, লুকিয়ে কোন রহস্য ?

দুর্গার অভিশাপ ! অভিশপ্ত বাড়িতে আবির, লুকিয়ে কোন রহস্য ?
জানা গিয়েছে, বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্য, আর্যার ভালো থাকার ব্যাপারে সবাই তটস্থ। সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ৷ তাকে বাঁচানোর শেষ উপায় মা দুর্গার আশীর্বাদ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: আগামী বছরেই আসছে অভিরূপ ঘোষ (Abhirup Ghosh) পরিচালিত, আবির চট্টোপাধ্যায় (Abir Chatterjee ) অভিনীত বাংলা ছবি 'উৎসব'। রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে হাজির হয়েছে ছবির পোস্টার। যেখানে এক শিশুকন্যাকে কাঁধে নিয়ে বন্দুক হাতে দেখা যাচ্ছে আবিরকে। বন্দুক হাতে 'আবির' নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে, এবার তিনি আসলে কোন অবতারে বন্দুক হাতে সেটাই দেখার। বলা ভালো, চমক সেখানেই।
জানা গিয়েছে গল্পটি একটি অভিশপ্ত একান্নবর্তী পরিবারের, যে পরিবারের কোনও সদস্যই একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। একের সঙ্গে অপরের যতই নানা বিষয়ে মতের অমিল হোক না কেন, একটি বিষয়ে তারা সবাই এক সুতোয় বেঁধে থাকে। বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্য, 10 বছর বয়সি আর্যার ভালো থাকার ব্যাপারে সবাই তটস্থ। আর্যা একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং সারা পৃথিবীর চিকিৎসা তাকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাকে বাঁচানোর শেষ উপায় হচ্ছে মা দুর্গার আশীর্বাদ।
এই পরিবারটি পুজোর সময় নিজেদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায় এবং চেষ্টা করে ঘটা করে দুর্গাপুজো করে মা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করার। কিন্তু সমস্যা এখানেও। তাদের বাড়িটি অভিশপ্ত এবং 100 বছর আগে এই পরিবারের একজন একটি পাপের অংশীদার হওয়ায় মা দুর্গা এই বাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর তারপর থেকে এই পরিবার গত 100 বছর ধরে কোনওভাবেই আর দুর্গাপুজো করতে পারেনি এবং প্রতিটি প্রজন্ম নানাভাবে বড় বড় ক্ষতির মুখ দেখেছে। কিন্তু আর্যাকে যে বাঁচাতেই হবে।
তাই আর্যার প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে, বিপদ জেনেও পরিবারটি ফের পুজো শুরু করে। মাথাচাড়া দেয় একের পর এক বাধা। ঘটতে থাকে একের পর এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক ঘটনা। এমন সময়ে বাড়িতে উপস্থিত হয় পুরুত নামের এক রহস্যময় ব্যক্তি। পুরুত এসে আর্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমায় এবং তার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। কীভাবে পুরুত মা দুর্গার অভিশাপকে শেষ করে আর্যাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বা আদৌ পারে কিনা সেটাই এই ছবিতে দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক।
ছবিটি নিয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ আবির চট্টোপাধ্যায়, জানিয়েছেন ইটিভি ভারতকে। আবির ছাড়াও থাকবেন প্রিয়াঙ্কা সরকার, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, তথাগত মুখোপাধ্যায়, ঐশ্বর্য সেন, দর্শনা বণিক, লগ্নজিতা দাস, অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ।
'পান্ডে মোশন পিকচার্স'-এর প্রযোজনায়, অভিরূপের ও অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ও পরিচালনায় আসছে এই ছবি। সংলাপ লিখেছেন সৌমিত দেব। চিত্রগ্রহণে শুভদীপ নস্কর এবং সম্পাদনায় সুমিত। আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালে মুক্তি পাবে ছবিটি। তবে কখন? সেটা এখনও জানানো হয়নি।