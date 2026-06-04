পুজোতেই 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র', টিজারে টোটার লুক চমকে দেওয়ার মতো

পুজোতেই 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র', টিজারে টোটার লুক চমকে দেওয়ার মতো
‘পথের দাবী' অবলম্বনে 1977 সালে পরিচালক পীযূষ বসু ‘সব্যসাচী’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 4 জুন: এই পুজোতেই দর্শকের দরবারে আসছে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। এসে গেল সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির প্রি টিজার। সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবতারে ধরা দিলেন টোটা রায়চৌধুরী। আর বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিকের ভূমিকায় আবির চট্টোপাধ্যায়।
দুধসাদা চুল কপালের কাছে পাতা কেটে আঁচড়ানো। তিক্ষ্ণ নাক, ধারালো চিবুক-চোয়াল। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, উত্তরীয়তে শোভিত। কাঠের চেয়ার-টেবিলে বসে এক মনে উপন্যাস লিখছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থুড়ি টোটা রায়চৌধুরী।...
প্রি টিজারে টোটার কণ্ঠে শোনা যায় উপন্যাসের বিখ্যাত অংশ— “অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পলিটিক্যাল আসামি বুঝি? নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পলিটিক্যাল আসামি তো লোকে তোদেরও এক সময়ে বলত, কিন্তু সে বললে এর কিছুই বোঝায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী, রাজার শত্রু। হ্যাঁ, শত্রু, শত্রু। বড় বলবান লোক বটে। বলি হরি, তার প্রতিভাকে। যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন…”। সংলাপের আবহ শেষ হতে না হতেই ঘোষণা ভেসে আসে, “তাহলে দেখা হোক এবার পুজোয়, আর সঙ্গে থাকুক সব্যসাচী।”
এরপরই জানলার ফাঁক দিয়ে দুই হাতে দুটি বন্দুক তাক করে গুলি চালাতে দেখা যায় সব্যসাচীর চরিত্রে অভিনয় করা আবির চট্টোপাধ্যায়কে। সেই দৃশ্যের পরই শুরু হয় ‘বন্দে মাতরম্’-এর সুর, যা মুহূর্তে প্রিটিজারের আবেগ ও উত্তেজনাকে অন্য মাত্রা দেয়। টোটাকে শরৎচন্দ্রর আদল দিতে মেক আপের দায়িত্বে ছিলেন সোমনাথ কুণ্ডু। জানা গিয়েছে এই ছবিতে শুধু শরৎচন্দ্র নন, একে একে হাজির হবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-সহ আরও অনেকে।
নন্দী মুভিজ-এর তরফে সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে ছবির প্রি টিজার। লেখা হয়েছে, " ‘তিনি যে কি, এবং কি নয়, এ কথা ঠিক কেউ জানে না । এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর । এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতবড় গভর্নমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল। এবারের পুজো কাটুক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর সব্যসাচী মল্লিক এর সঙ্গে !"
ছবির কেন্দ্রে রয়েছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁর লেখনী ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের দাবী'একসময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।'পথের দাবী' রচনার শতবর্ষর প্রাক্কালে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র 'ফিরিয়ে আনবে সেই ঐতিহাসিক সংঘাতের কাহিনি-একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে লেখনীর ক্ষমতা। ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠবে রহস্যময় বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক-মানুষ, মিথ এবং চূড়ান্ত বিদ্রোহীর এক অনন্য প্রতিচ্ছবি, যে কিনা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র। এই ছবিতে টোটা, আবির ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, ঋক চট্টোপাধ্যায়।
ছবির আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হল, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় এই প্রথমবার সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। ছবির আবহসঙ্গীত ও গান তাঁরই সুরে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের জীবন, সমাজ, প্রেম, বেদনা ও সংগ্রামের কথা যেভাবে তুলে ধরতেন তা এই সময়ে দাঁড়িয়েও ভীষণ প্রাসঙ্গিক তা বলাই বাহুল্য। ব্রিটিশ শাসনের অস্থির সময়ে 1926 সালের 31 অগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বহুল আলোচিত উপন্যাস ‘পথের দাবী’।
উপন্যাসটি প্রকাশের পর ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তবে, ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে উসকে দেওয়ার অভিযোগে 1927 সালের জানুয়ারিতেই বইটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার।
এই ঐতিহাসিক অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই সৃজিতের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’। ছবিটির প্রযোজনায় নন্দী মুভিজ। প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী। ‘সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই’, ‘কিলবিল সোসাইটি’-র পর এবার সৃজিত পা রেখেছেন ইতিহাসের গভীরে। আগেই জানান, এই কাজ আগের সবকটির থেকে একেবারে আলাদা হবে।
‘পথের দাবী' অবলম্বনে 1977 সালে পরিচালক পীযূষ বসু ‘সব্যসাচী’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার-সহ একাধিক তারকা শিল্পী। কিন্তু সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁর ছবি কেবল উপন্যাসের গল্পকে অনুসরণ করবে না। বরং ‘পথের দাবী’-র জন্ম, নিষিদ্ধ হওয়া, সমাজে তার অভিঘাত এবং এক অগ্নিগর্ভ সময়ের বিস্তৃত ইতিহাসকেই পর্দায় তুলে ধরবে।