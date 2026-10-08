IMDb-র Most Anticipated তালিকায় শীর্ষে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'

IMDb-র Most Anticipated তালিকায় শীর্ষে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'
Emperor Vs Sarat Chandra on imdb:রিয়েল-টাইম জনপ্রিয়তার নিরিখে IMDb-র ‘Most Anticipated New Indian Movies and Shows’ তালিকায় শীর্ষস্থানে নন্দী মুভিজ প্রযোজিত এই ঐতিহাসিক ছবি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-কে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। তারই প্রতিফলন মিলল IMDb-র তালিকায়। রিয়েল-টাইম জনপ্রিয়তার নিরিখে IMDb-র ‘Most Anticipated New Indian Movies and Shows’ তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে নন্দী মুভিজ প্রযোজিত এই ঐতিহাসিক ছবি।
আগামী 15 অক্টোবর, দুর্গাপুজোর আবহে বড়পর্দায় মুক্তি পাবে 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়-কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রকাশ এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে সেই উপন্যাস নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। 1926 সালে প্রকাশিত উপন্যাসটির বিপ্লবী ভাবনাকে ব্রিটিশ প্রশাসন রাষ্ট্রবিরোধী বলে মনে করেছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবিতে উঠে আসবে সাহিত্য ও ঔপনিবেশিক শক্তির সংঘাতের কাহিনি।
একটি লেখা কীভাবে একটি সাম্রাজ্যের ভিতকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারে, সেই সময় ও পরিস্থিতিকেই পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সৃজিত। শরৎচন্দ্রের 150তম জন্মবার্ষিকীর বছর এবং 'পথের দাবী' প্রকাশের শতবর্ষের প্রাক্কালে ছবিটির বিষয়বস্তুতে তাই রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। ছবিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন টোটা রায়চৌধুরী। অন্যদিকে, 'পথের দাবী'-র রহস্যময় বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচী মল্লিকের ভূমিকায় রয়েছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে মিমি চক্রবর্তী, দিব্যানী মণ্ডল, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখার্জী, সঞ্জয় নাগ, কৌশানী মুখার্জী এবং কাঞ্চন মল্লিক-সহ আরও অনেককে। ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় নাগ।
'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এর চিত্রনাট্য, সংলাপ, সম্পাদনা, সঙ্গীত ও গীতরচনার দায়িত্বও সামলেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে ইন্দ্রনাথ মারিক, আবহসঙ্গীতে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, রূপসজ্জায় সোমনাথ কুণ্ডু এবং পোশাক পরিকল্পনায় সাবর্ণী দাস। ছবিটির প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী। নন্দী মুভিজ নিবেদিত 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' আগামী 15 অক্টোবর, দুর্গাপুজোয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মুক্তির আগেই IMDb-র তালিকায় শীর্ষস্থান পাওয়া ছবিকে ঘিরে দর্শকদের প্রত্যাশা যে আরও বেড়েছে, তা বলাই যায়।