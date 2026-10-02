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রূপনারায়ণের পাড়ে 'শরৎ কুঠি'তে হয়ে গেল সৃজিতের 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র ট্রেলার লঞ্চ

Emperor Vs Sarat Chandra Trailer event: 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে আবেগতাড়িত অভিনেতা থেকে পরিচালক ৷

Abir Chatterjee, Tota Roy Choudhury, Mimi Chakraborty's Emperor Vs Sarat Chandra Trailer event
'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 3:18 PM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর: কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শহরের ব্যস্ততা পেরিয়ে হাওড়ার দেউলটির পথে এগোলেই বদলে যায় চারপাশের ছবি। রূপনারায়ণের হাওয়া, সবুজে ঘেরা গ্রাম আর নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন-কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। দেউলটি নামে পরিচিত হলেও বাড়িটি আসলে সামতাবেড় গ্রামে, যা দেউলটির কাছেই। সাহিত্যিক নিজেই এই এলাকার নাম দিয়েছিলেন ‘সামতাবেড়’।

শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলির দেবানন্দপুরে। জীবনের নানা পর্ব পেরিয়ে কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ব্রহ্মদেশে থাকার পর তিনি হাওড়ায় ফিরে আসেন। সামতাবেড়ের পরিবেশ তাঁর এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে 1919 সালে সেখানে জমি কেনেন। পরে সেই জমিতেই তৈরি হয় তাঁর স্বপ্নের বাড়ি। 1923 সালে স্থানীয় কারিগর গোপাল দাসের হাতে তৈরি হয় দোতলা এই বাড়ি। বাড়ি তৈরিতে সে সময় প্রায় 17 হাজার টাকা খরচ হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

'শরৎ কুঠি'তে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র ট্রেলার লঞ্চ (ইটিভি ভারত)

দোতলা বাড়িটির স্থাপত্যেও রয়েছে অন্যরকম ছাপ। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘদিন থাকার প্রভাব পড়েছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে, আর সেই ছোঁয়াই যেন পাওয়া যায় বাড়িটির নির্মাণশৈলীতে। একসময় বাড়িটির কাছ দিয়েই বয়ে যেত রূপনারায়ণ নদী। লেখকের পড়ার ঘর থেকেই দেখা যেত সেই নদী। এখন নদীর গতিপথ অনেকটাই সরে গিয়েছে, কিন্তু বাড়ির সঙ্গে নদীর সেই পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি এখনও জায়গাটির আবহে মিশে রয়েছে। আর সেই আবহের লোভ সামলাতে পারলেন না স্বয়ং সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও।

নিজের আসন্ন ছবি 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির ট্রেলার লঞ্চ পর্বটি তিনি সারলেন সেখানেই, যেখান দিয়ে বয়ে চলত রূপনারায়ণ নদী। এলাকার মানুষের কাছে আগে থেকেই এই খবর ছিল। তাই সময়ের অনেক আগেই তাঁরা হাজির হয়ে যান। চোখে না দেখলেও, কোনও না কোনও কালে তাঁদের পূর্ব পুরুষের পড়শি তো ছিলেনই শরৎবাবু। তাঁকে প্রথমবার সশরীরে উদযাপন করে যে ছবি তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একবার সামনাসামনি দেখবেন না তা তো হতে পারে না। তাই আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড় আটকাতে পুলিশবাহিনীর একপ্রকার নাকানিচুবানি অবস্থা হওয়ার জোগাড়! ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সৃজিত স্বয়ং, টোটা রায়চৌধুরী, আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দিব্যাণী মণ্ডল, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় নাগ, সৌমেন চক্রবর্তী এবং ছবির গানের টিম।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া ছবি নিয়ে কথা বলতে পারার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত সকলেই। সৃজিত বলেন, "আজ যে আসবাবের উপর আমরা বসে আছি সেই একই আসবাবের উপর শরৎচন্দ্র বসে থাকতেন বিকেলবেলায়। এটা জেনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। 'স্থান মাহাত্ম্য' কথাটা কতটা মাহাত্ম্যপূর্ণ তা এখন বুঝতে পারছি। মুখে একটা হুঁকো নিয়ে ভাবতেন উনি। আর সেই ভাবনা থেকেই বেরিয়ে আসত 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী'ও।"

'শরৎ কুঠি'তে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র ট্রেলার লঞ্চ (ইটিভি ভারত)
তিনি আরও বলেন, "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর জাস্ট এটুকুই ইতিহাসের পাতায় থেকে যাবে যে শরৎচন্দ্রকে প্রথমবার সশরীরে উদযাপন করে যে ছবিটা হয়েছিল তার ট্রেলার লঞ্চ সেখানে হয়েছিল যেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, লিখতেন।"

টোটা রায়চৌধুরী বলেন, "অনেকদিন আগে কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে এখানে এসেছিলাম। বলেছিলাম, বাবা এটা কথা সাহিত্যিকের বাড়ি। বড় হয়ে ওঁর লেখা অনেক বই তোকে কিনে দেব। সেদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি যে ওই মানুষটির চরিত্রেই একদিন অভিনয় করব।"

আবির চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "আমরা আজকের ভাষায় যাকে বলি সুপারহিরো, সত্যি বোধহয় সব্যসাচী মল্লিক তাই ছিলেন। এই সব্যসাচী মল্লিকের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার অগ্নিযুগের সেই সব বিপ্লবীদের ছায়া এঁকে দিয়েছিলেন যাঁরা না থাকলে আমাদের দেশ কোনওদিনই স্বাধীন হত না। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করলাম যে আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাতে পারলাম, বাংলার সেই সময়ের বিপ্লবী এবং তাঁদের আত্মত্যাগ, স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং স্বপ্ন সফল করাকে সম্মান জানাতে পারলাম।"

ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ। তিনি বলেন, "ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করার সুবাদে এই বাড়িতে আসতে পারলাম, খুব এক্সাইটেড আমি। সৃজিতের কাছে কৃতজ্ঞ।" ছবিতে 'পথের দাবী'র প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন সৌমেন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "পা কাঁপছে আজ এই জায়গায় এসে।"

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TAGGED:

SRIJIT MUKHERJI
এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ABIR CHATTERJEE TOTA ROY CHOUDHURY
EMPEROR VS SARAT CHANDRA CINEMA

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