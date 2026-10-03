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সব্যসাচী হয়ে উঠতে আবিরকে কে শেখালেন জার্মান ভাষা? শুনলে চমকে উঠবেন

Abir Chatterjee Interview: 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র সব্যসাচী মল্লিক অর্থাৎ আবির চট্টোপাধ্যায় কথা বললেন সিনেমার জার্নি-অভিজ্ঞতা নিয়ে ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।

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আড্ডায় আবির চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 7:26 AM IST

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কলকাতা, 3 অক্টোবর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' একটি রাজনৈতিক ও বিপ্লবধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবীদের সংগ্রাম এবং দেশপ্রেম। এর প্রধান চরিত্র সব্যসাচী মল্লিক-অসাধারণ মেধাবী, সাহসী ও আদর্শবাদী এক বিপ্লবী নেতা। তিনি মনে করতেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য শুধু আবেগ নয়, প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প, আত্মত্যাগ ও সংগঠিত সংগ্রাম।

'পথের দাবী'-র রহস্যময় বিপ্লবী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কিংবদন্তি চরিত্র এই সব্যসাচী মল্লিক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি পাঠকের কল্পনায় বেঁচে থাকা এই চরিত্রই হয়ে উঠেছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র বৃহত্তর আখ্যানের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সব্যসাচীকে ঘিরে বিদ্রোহ, স্বাধীনতা এবং ভাবনার শক্তির এক বৃহত্তর সিনেমাটিক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে ছবিতে। সিনেমার সব্যসাচী মল্লিক অর্থাৎ আবির চট্টোপাধ্যায় কথা বললেন জার্নি-অভিজ্ঞতা নিয়ে ৷

ইটিভি ভারত: চরিত্রের জন্য ডাক পাওয়ায় এক বারেই রাজি হয়েছিলেন?

আবির: প্রথমেই বলব, সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্র পাওয়া যেমন বড় সুযোগ তেমনি সম্মানের। সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্রটি সেই অগ্নিযুগে যে সব বিপ্লবী দেশ স্বাধীনের জন্য লড়ছেন তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'পথের দাবী' পড়ে সেই সময়ের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলেই ব্রিটিশ রাজ ভয় পেয়েছিল। তাই বইটা ব্যান করে দিয়েছিল। এই ছবিটা দেখলে কখনও রাসবিহারী বসু, কখনও নেতাজি আবার কখনও যতীনদাসের কথাও মনে পড়বে। এই যে সব্যসাচীর পদবী মল্লিক তাতে অনেকেই রাজা সুবোধ মল্লিকের রেফারেন্স খোঁজেন।

'অনুশীলন সমিতি' সহ আরও যেসব গুপ্ত সংগঠনগুলি সেই সময়ে ছিল সেগুলোর কথাও মনে হবে ছবিটা দেখলে। প্রথমে চরিত্রটা পেয়ে এক প্রকার ভয়ই পেয়েছিলাম। একসময় মহানায়ক উত্তম কুমার করে গিয়েছেন রোলটা। শ্রেষ্ঠর সঙ্গে কখনও তুলনা হয় না। ওনার অভিনীত চরিত্র যে আমি করতে পারছি এটাই অনেক। আমাকে এরপরে যদি মানুষ বলে আমি কিছুই করতে পারিনি তাতেও আমার কষ্ট নেই। ভাবব সুযোগটা তো পেয়েছি। এটাই অনেক। শুধু পুজোর ছবি হিসেবে নয়, এখানে ইতিহাস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যা সবসময়ের জন্য জরুরি। আমাদের সবার জানা প্রয়োজন। নতুন জেনারেশনের জন্যও প্রয়োজন।

ইটিভি ভারত: সব্যসাচী হয়ে ওঠার মধ্যে চ্যালেঞ্জটা কী ছিল?

আবির: একজন অভিনেতা যখন এরকম একটা রোল পায় তখন তার ভালোলাগার পাশাপাশি ভয়ও কাজ করে। এই ভয়টা ভালো। সব্যসাচী এমন একটা চরিত্র যার দু'হাত সমান চলে, অপরিসীম শারীরিক শক্তি তার, মাথা অনেকগুলো কম্পিউটারের থেকেও জোরে চলে, এতগুলো ভাষা বলতে পারত সে- এই সবকিছুই পর্দায় ফুটিয়ে তোলা চ্যালেঞ্জের তো ছিলই। অনেকগুলো ছদ্মবেশ ছিল তার। সেগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে একশোভাগ হাতযশ সোমনাথ দার (কুণ্ডু)। আর নন্দী মুভিজকেও ধন্যবাদ, এমন একটা ছবির হাত ধরার জন্য।

ইটিভি ভারত: ভাষার কথা বলছিলেন। অনুশীলন ছিল কিছু?

আবির: একটা সত্যি কথা বলব? একটা চাইনিজ ভাষা অনুশীলন করে আমি কতটা কী করব? ছবির প্রয়োজনে যতটুকু ততটুকুই শিখেছি। ডাবিং-এর সুযোগ পেয়েছিলাম। ডাবিং খুব সাহায্য করেছিল এক্ষেত্রে। কখনও এই সব ভাষার এক্সপার্টরা এসেছেন, কেউ আবার জুমে থেকেছেন। তবে, জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে আমার বন্ধুর ছেলে শাক্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে জার্মান ভাষা শেখে। সে ছিল আমার জার্মান ভাষা শেখার মাস্টারমশাই।

ইটিভি ভারত: সৃজিত মুখোপাধ্যায় কাজে কতটা স্বাধীনতা দেন? রাগী শুনি, তাই কি?

আবির: অনেকটাই স্বাধীনতা দেয়। আগে সত্যিই রাগতে দেখেছি ওকে সেটে। এখন আর দেখি না ওকে রাগতে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে অনেকসময়েই বাদানুবাদ হয়েছে আমাদের। সেই নিয়ে অনেক লেখালিখিও হয়েছে। কিন্তু সেই বাদানুবাদ কখনোই আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা তৈরি করেনি। ওর কাজে কখনও যদি আমি 'না' বলেছি ও খুব ভালো করেই জানে ওকে নয়, সেই চরিত্রটাকে না করেছি। হয়তো সেই চরিত্রটা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আমার করতে ইচ্ছে হয়নি। আর এবার যে ছবিটা সৃজিত বানালো সেটা মাথা ঠাণ্ডা না থাকলে করা সম্ভব হত না। বড্ড কঠিন কাজ ছিল। তবে ঝঞ্জাটে পড়িনি।

ইটিভি ভারত: এই ছবিতেও তো ছোটাছুটি কম ছিল না আপনার?

আবির: সে আর বলতে! ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার একটা সিন ছিল। এসব সিনগুলো স্টান্টম্যান বা বডি ডাবলরা করে থাকেন। তাঁরাই আমাদের হয়ে কাজটা করেন আর আমরা বাহবা পাই। আমি তাঁদের স্যালুট জানাই সবসময়। আমার সেদিন অনেকগুলো সিন ছিল, অনেকগুলো চেঞ্জ ছিল। সৃজিত বলেছিল ঝাঁপ দেওয়ার সিনটা স্টান্টম্যানকে দিয়েই করিয়ে দেবে। ও মা! শেষে দেখি ওই সিনটা এলে আমাকে দিয়েই করিয়ে নিল। এই নিয়েও সেদিন আমাদের মধ্যে ছদ্ম রাগারাগি হয়। আমাদের স্টান্ট টিমটাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। ওরা জানে আমি কোনটাতে কমফর্টেবল আর কোনটাতে নয়। এরকম দৃশ্যে ওঁদের কথামতো চললে রিস্ক থাকে না। ওঁদের ভরসা কর‍তে হবে। সব অভিনেতাকেই বলছি, ভয় লাগলে জেনে নিন। তাতে একটুও হিরোইজম কমবে না। স্টান্ট-এর ক্ষেত্রে বেশি স্মার্টনেস দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।

ইটিভি ভারত: পরিচালনা করতে ইচ্ছা করে না?

আবির: মাঝখানে একবার ভেবেছিলাম করব। পরে ভেবে দেখলাম এখনও আমি রেডি নই। পরিচালক হলেন বাবা-মায়ের মতো। সন্তানের সবদিক তাকে দেখে রাখতে হয়। দু'একটা মিউজিক ভিডিয়োতে অবশ্য আমি কাজ করেছি ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে।

ইটিভি ভারত: বিপ্লবীদের কেন্দ্র করে তৈরি ছবি দর্শক টানছে। কোথাও গিয়ে কি মেইনস্ট্রিমের ছবি ধাক্কা খাচ্ছে?

আবির: প্রথমেই বলব 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র মতো ছবি আরও হওয়া দরকার। আমাদের শিকড়টা আমাদের এবং এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জানা দরকার। ওই দিনগুলো না থাকলে আজকের এই আরাম আমাদের মিলত না। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের কাছে আমরা তাই চিরঋণী। রইল পড়ে অন্য ছবিগুলি ধাক্কা খাচ্ছে কিনা। আমি সগর্বে বলব, পুজোয় একই সময়ে চারটে চার ধরনের ছবি মুক্তি পাচ্ছে বাংলায়। এটা তো কম কথা নয়। মানুষ না দেখলে এটা হত না।

ইটিভি ভারত: কোনও হিন্দি ছবি দেখলেন এর মধ্যে?

আবির: না। আমি নিয়মিত মালয়ালম ছবি দেখি 2016 থেকে, আমার এক বন্ধুর কথায়। সেই থেকে আজও দেখি নিয়মিত। কেরালার সঙ্গে আমাদের বাংলার বেশ কিছু সাংস্কৃতিক মিল খুঁজে পাই। ওদের গল্পের বৈচিত্র্য, গল্পের অনায়াস চলন দেখার মতো। সব ধরনের গল্প বলে ওরা। একসময় ওদের ইন্ডাস্ট্রিতেও টালমাটাল অবস্থা ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়েছে কী সুন্দরভাবে। ভারতীয় সিনেমায় অন্যতম কাজ ওরাই করছে, বলতে দ্বিধা নেই।

ইটিভি ভারত: বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কীরকম মেরামত দরকার বলে মনে হয় আপনার?

আবির: অনেক ক্ষেত্রে মেরামত দরকার। তবে, আমাদের ইতিবাচক হতে হবে। শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক গল্প বললে হবে না। নতুনদের মানে চলমান দুটো জেনারেশনের সেন্টিমেন্ট, ইমোশন বুঝে গল্প বলতে হবে। কেননা ওরা এখন ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখছে। একইসঙ্গে দর্শকের অংশগ্রহণও জরুরি। দিনের শেষে আমরা তাঁদের উপরেই নির্ভর করি।

ইটিভি ভারত: ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন করে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে। কতটা আশাবাদী আপনি?

আবির: এতদিন কোনটা ঠিক ছিল আর কোনটা ছিল না তা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। ফলে, সেই ভুলগুলো আর যেন না হয় সেটা নিজেদেরও বলছি আর যাঁরা নিয়ম প্রণয়ন করছেন তাঁদেরকেও বলছি। সময় লাগবে সবটা ঠিক হতে। এক রাতে বদলে যাবে না সবকিছু। আর বদলালেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

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আবির চট্টোপাধ্যায়
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