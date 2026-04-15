এসে গেল 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার, ছবি নিয়ে কী বললেন আবির?

এসে গেল 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার, ছবি নিয়ে কী বললেন আবির?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: বছরের শুরুর দিনেই হাজির 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার। আগামী 15 মে দর্শকের দরবারে আসছে এই ছবি। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। রহস্যময়, কুয়াশা-ঢাকা সুন্দরবন এই গল্পের পটভূমি। এখানে কিংবদন্তি শাসক প্রতাপাদিত্যর গুপ্তধনের সন্ধানকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কাহিনি। ইতিহাস, রহস্য এবং দুঃসাহসিক অভিযানের মিশেলে তৈরি এই ছবিতে। দর্শক পাবে এক আকর্ষণীয় সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা, এমনই দাবি নির্মাতাদের
টিজারটি শুরু হয় সুবর্ণ সেনের এক ঝলক দিয়ে, যা নতুন এক রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। এরপর দ্রুত গতিতে দৃশ্যবদলের মাধ্যমে দর্শককে নিয়ে যাওয়া হয় সুন্দরবনের ঘন, অজানা জগতে, যেখানে তৈরি হয় রহস্য আর চাপা উত্তেজনার আবহ। ধীরে ধীরে সামনে আসে আবিষ্কারের মুহূর্ত, লুকিয়ে থাকা বিপদ এবং ধাঁধার মতো সূত্র ৷ শেষে কেন্দ্রীয় তিন চরিত্রের মুখে ধরা পড়ে দৃঢ়তা ও অস্বস্তির মিশ্র অভিব্যক্তি।
ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে আসা প্রসঙ্গে আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সুবর্ণ সেনের চরিত্রে ফিরে আসা কখনও একঘেয়ে বলে মনে হয় না আমার। প্রতিটি নতুন পর্বই নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, আর সুন্দরবন আমাদের এমন এক জগৎ উপহার দিয়েছে যা আমরা আগে কখনও অন্বেষণ করিনি। আশা করি, দর্শকরাও আমাদের মতোই সেই বিস্ময় আর বিপদের অনুভূতি পাবেন।"
পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গুপ্তধন ফ্র্যাঞ্চাইজি আমার খুব কাছের। প্রতাপাদিত্যের গুপ্তধনের কিংবদন্তি আমাদের কাজ করার জন্য এক অসাধারণ ক্যানভাস দিয়েছে, আর সুন্দরবন সেই রহস্যময়তাকে আরও গভীর করেছে। পয়লা বৈশাখের এই শুভক্ষণে টিজারটি শেয়ার করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। দারুণ একটা শুরু হল আজ।"
উল্লেখ্য, অল্প দৃশ্য দেখিয়ে বেশি কৌতূহল জাগানোর কৌশলে তৈরি এই টিজার রহস্য ও গতির সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে, যা ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন অধ্যায়ের জন্য সঠিক সুর তৈরি করে।